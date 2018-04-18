YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!

Erken seçim kararı ülke gündemine bomba gibi düştü. Erken seçim günün 24 Haziran olarak açıklanması ile seçimin siyaset arenasında ve ekomi de yapacağı etkiler konuşulmaya başlandı bile. Eğitim cephesinde ise YKS tarihi kafaları karıştırdı. Erken seçim tarihi ile YKS'nin ikinci günü çakışıyordu. Kafaları karışan ve YKS ne zaman olacak sorusunun cevabını almak isteyen veli ve öğrencilere yanıt ilk olarak ÖSYM'den değil YÖK'ten geldi.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK'ten gelen açıklamaya göre bu sene ilk defa uygulayacak yeni üniversiteye giriş sınavı YKS kapsamında sınavlar bir hafta sonraya ertelendi. Buna göre üniversite adayları sınavlara 31 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde girecekler.

Yeni sınav programına göre YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak 135 dakika sürecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ise 1 Temmuz Pazar günü gene 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil puanı alması gereken adaylar ise 1 Temmuz Pazar günü öğleden sonra 15.41'te 120 dakikalık YKS 3. Oturum Yaban Dil Testi'ne girecekler.