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YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Erken seçim açıklaması büyük yankı uyandırırken öğrencileri de YKS sınavına denk gelmesi ile şaşırttı. Seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması sonrası üniversite adayları YKS'nin ne zaman yapılacağını merak ettiler. Merak edilen açıklama YÖK'ten geldi ve YKS ne zaman yapılacak sorusu cevaplandı! İşte üniversite adayları ve velilerinin merak ettiği YKS'nin yeni tarihi...

YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!

Erken seçim kararı ülke gündemine bomba gibi düştü. Erken seçim günün 24 Haziran olarak açıklanması ile seçimin siyaset arenasında ve ekomi de yapacağı etkiler konuşulmaya başlandı bile. Eğitim cephesinde ise YKS tarihi kafaları karıştırdı. Erken seçim tarihi ile YKS'nin ikinci günü çakışıyordu. Kafaları karışan ve YKS ne zaman olacak sorusunun cevabını almak isteyen veli ve öğrencilere yanıt ilk olarak ÖSYM'den değil YÖK'ten geldi.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK'ten gelen açıklamaya göre bu sene ilk defa uygulayacak yeni üniversiteye giriş sınavı YKS kapsamında sınavlar bir hafta sonraya ertelendi. Buna göre üniversite adayları sınavlara 31 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde girecekler.

Yeni sınav programına göre YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak 135 dakika sürecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ise 1 Temmuz Pazar günü gene 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil puanı alması gereken adaylar ise 1 Temmuz Pazar günü öğleden sonra 15.41'te 120 dakikalık YKS 3. Oturum Yaban Dil Testi'ne girecekler.

YKS'YE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI AÇIKLANDI

Yeni tarihi ile 30 Haziran'da yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 322 bin 421 aday başvurdu. 1 Temmuz'da yapılacak 1. oturuma ise 1 milyon 982 bin 669, aynı gün yapılacak üçüncü oturuma yani Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısı ise 128 bin 457 oldu.

YKS TESTLERİNİN KAPSAMI

ÖSYM'nin yayımladığı YKS kılavuzuna göre Temel Yeterlilik Testi'nin kapsamında:

  • Türkçe testinde Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurall arını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik 40 soru bulunacak,
  • Sosyal testinde Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarından 5'er soru yer alacak,
  • Temel matematik testinde Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik 40 soru olacak,
  • Fen bilimleri testinde Biyoloji'den 6, Fizik ve Kimya alanlarından 7'şer soru sorulacak.

Alan Yeterlilik Testleri'nin kapsamı ise şu şekilde:

Türk Dili ve debiyatı - Sosyal Bilimler 1

  • Türki Dili ve Edebiyatı = 24 soru
  • Tarih - 1 = 10 soru,
  • Coğrafya-1 = 6 soru,
    Sosyal Bilimler-2
  • Tarih-2 = 11 soru
  • Coğrafya-2 = 11 soru
  • Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) = 12 soru

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave felsefe grubu soruları) = 6 soru

  • Matematik Testi = 40 soru
  • Fizik = 14 soru
  • Kimya = 13 soru
  • Biyoloji = 13 soru
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
31 HAZİRAN MI :))))))) ulan haziran da sayenizde 31 çekti ya bakalım daha neler görücez
Yazık ya bu çocuklara. Bu yıl tam bir kargaşa ve sistemsizlik içinde kalındı. Seçim 1 hafta sonra olsa ne olurdu. Ne insafsızlık....
Yks Ney öss Ney Lgs Ney Lys Ney Egitim Sistemi Ney
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