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YKS öncesi kaygı sorunu nasıl aşılır? Uzmanlar uyarıyor!

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Uzmanlar YKS esnasında kaygıyı azaltma tüyoları ile ilgili bilgiler verdi. Kaygı ve stresle baş etmek için 'Yoğun kaygı anında en mutlu zamanlarınızı düşünün' diyen uzmanlar, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı için öğrencilere bazı tüyolar verdi.

YKS öncesi kaygı sorunu nasıl aşılır? Uzmanlar uyarıyor!

Uzmanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sayılı günler kala öğrencilerde oluşan gereğinden fazla heyecan ve kaygıyı olması gereken seviyelere çekebilmek için son derece önemli tüyolar paylaştı. Özel Uğur Anadolu Lisesi PDR Koordinatörü Ebru Ceylan TEZER, hayalindeki üniversiteye girmek isteyen adayların sınav esnasında yaşadıkları kaygı seviyesinin, sınavda gösterecekleri başarıya etki edeceğini vurguladı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan ve 2 oturumda TYT ile AYT’ten oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na kısa bir süre kaldı. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek oturumlara ait sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak. Zaman kısaldıkça stresi artan adaylara hem sınav öncesi süreci hem de sınav esnasındaki kaygıları doğru yönetebilmeleri adına Özel Uğur Anadolu Lisesi PDR Koordinatörlüğü tarafından dikkat çekici ipuçları paylaşıldı.

Uzmanlardan YKS tuyolari2

KAYGI YÖNETİLEBİLDİĞİNDE SAĞLIKLI BİR DUYGUDUR

Adayların sınav esnasında yaşadıkları kaygının sağlıklı bir his olduğunu belirten Özel Uğur Anadolu Lisesi PDR Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer; “Kaygı, stresli ya da tehlikeli diyebileceğimiz zamanlarda ortaya çıkan metabolizmayı korumaya yönelik sağlıklı bir duygudur. Öncelikle adaylara bunu anlatabilmek lazım. Tabii seviyesi ve süresi çok önemli, sınav esnasında çok yüksek veya çok düşük olması başarıyı olumsuz etkileyebilir. O yüzden kaygıyı orta seviyelerde tutmak ve yeterli düzeyde yaşamak gerek” dedi.

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yks sınav Kaygı Heyecan

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