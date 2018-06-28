YKS öncesi velilere ve öğrencilere tavsiyeler! Sınav stresine karşı ne yapılabilir?

YKS için artık çok az bir süre kaldı ve sınav günü yaklaştıkça öğrencilerin de heyecan kat sayısı artıyor. Cumartesi günü öğrenciler birden fazla oturumda sınavlara girecekler ve iyi bir üniversiteye girmelere olanak sağlayacak puanı alabilmek için ter dökecekler. Peki öğrenciler sınav gününe kadar heyecanlarını azaltmak, stresi düşürmek için ne yapabilirler? KAYGI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. öğretim üyesi Yudum Akyıl ebeveynlere de öğrencilere de kaygı yönetimi hakkında önemli önerilerde bulundu. Çocuklarının hayatında önemli bir dönem noktası olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ebeveynlerin de öğrenciler kadar kaygılı olabileceğine işaret eden BİLGİ Psikoloji bölümü Dr.öğretim üyesi Yudum Akyıl, “Ebeveyn olarak siz de sınav öncesinde kaygılı hissedebilirsiniz. Ancak unutmayın, siz bugüne kadar çocuğunuzun eğitimi için elinizden geleni yaptınız. Bu kaygıyı ona yansıtmak yerine, ondan uzak olduğunuz ortamlarda ailenizle ve arkadaşlarınızla konuşabilir, size iyi gelecek aktiviteler yaparak kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Son dakikada ona yardımcı olabilmenizin yolu sakin olduğunuzu ve ona güvendiğinizi hissettirebilmenizdir. O, bu güveni içselleştirip ‘ne olursa olsun kabul ediliyorum’ şeklinde düşünecek ve tam performansını ortaya koyabilecektir” açıklamasında bulundu.

“Çocuğunuz çok kaygılıysa ona bu kaygıyı anladığınızı ve ne olursa olsun yanında olduğunuzu söyleyin” önerisinde bulunan Dr. Akyıl, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte nefes egzersizleri ya da eğlenceli aktiviteler yapmasının faydalı olabileceğini, ancak yalnız kalmak isteyen gençlerin de kişisel alanlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti. Kaygı yönetimi için öğrencilere altın değerinde 7 tavsiye: Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Son haftayı sevdiklerinizle birlikte, hoşlandığınız aktiviteler yaparak geçirin.

Sınav hakkında konuşmamaya çalışın.

Uykunuzu iyi alın.

Her zaman yediğiniz şeylerden yiyin.

Kaygı hissettiğinizde bunu engellemeye çalışmayın. Sakince kaygının vücudunuzu nasıl etkilediğini fark edin. Vücudunuzda gergin olan bölgelere odaklanarak derin nefes alın ve bu bölgenin gevşediğini düşünün.

Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece, size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin.

Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için fırsatlarınız olacağına güvenin. SINAVA BİR GÜN KALA DERS ÇALIŞMAYIN! Üsküdar Üniversitesi Eğitim Uzm. Dr. Ahmet Alkayış, sınav öncesinde ve sınav anında yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sınav için bütün çalışmaları yaparak gerekli donanıma sahip olan adayın sınava çok kısa bir süre kala ve sınav anında bazı önemli konulara dikkat etmesi gerektiğini belirten Alkayış, adayın dikkat etmesi gereken konuları şöyle sıraladı: Sınava bir gün kala ders çalışmayın: “Yapılan bütün hazırlıklardan sonra sınava bir gün kala ders çalışma ve soru çözmenin bırakılması gerekir. Aksi takdirde sınav gününe, anına kadar ders çalışmak ve soru çözmek adayın stres ve kaygı seviyesini artıracaktır.