YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından erken seçim tarihinin YKS ile çakışması dikkat çekti. YÖK, YKS sınavının tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapılacağını duyurdu ki kısa bir sürede YÖK'ten beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada, YKS sınavının 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

ÖSYM'DE ACİL TOPLANTI



Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyordu. ÖSYM acil olarak toplandı.

YÖK de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıyla erken seçim tarihinin çakışması nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

YKS PROGRAMI

Üniversite sınavının bir sonraki haftaya alınması ile sınav programı şu şekilde değişmiş oldu. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak 135 dakika sürecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ise 1 Temmuz Pazar günü gene 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil puanı alması gereken adaylar ise 1 Temmuz Pazar günü öğleden sonra 15.41'te 120 dakikalık YKS 3. Oturum Yaban Dil Testi'ne girecekler.