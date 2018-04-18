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YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından YÖK, YKS sınavının tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapılacağını duyurdu. Peki YKS sınavı ne zaman yapılacak. Üniversite sınavı erkene mi alındı yoksa daha ileri bir tarihe mi ertelendi.

YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından erken seçim tarihinin YKS ile çakışması dikkat çekti. YÖK, YKS sınavının tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapılacağını duyurdu ki kısa bir sürede YÖK'ten beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada, YKS sınavının 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

ÖSYM'DE ACİL TOPLANTI

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyordu. ÖSYM acil olarak toplandı.

YÖK de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıyla erken seçim tarihinin çakışması nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

YKS PROGRAMI

Üniversite sınavının bir sonraki haftaya alınması ile sınav programı şu şekilde değişmiş oldu. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak 135 dakika sürecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ise 1 Temmuz Pazar günü gene 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil puanı alması gereken adaylar ise 1 Temmuz Pazar günü öğleden sonra 15.41'te 120 dakikalık YKS 3. Oturum Yaban Dil Testi'ne girecekler.

Meral Akşener'den erken seçim açıklamasıMeral Akşener'den erken seçim açıklaması
Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hani erken seçim yoktu. Bahçeli baktı tabanı tutamıyor ülkeyle iyi oynuyorlar ama
Sinav ertelenmeli abi secimin oldugu gun biz sinavi nasil yapalim !!
bizim kpssde yalan oldu kadrolar falan seçime güveniyordu millet neyse gideyimde akp genclik kollarına üye olayım yoksa mülakatta -5 alacagız yine atanamayacaz
kimden korkuyorsunuz barajı geçemez dediğiniz İYİ partiden mi ?
Üniversite sınavını düşünen kimse yok ama İYİ Parti seçime girmesin diye her türlü şeytanlığı düşünüyorlar
yazık değilmi bizim çocuklarımıza , şimdi 2 ay seçim kampanyalarından ders çalışamayacaklar sınav 1 hafta sonra olacak muhtemelen 60 derece sıcak hava da , sırf bu nedenle ittifak a oy vermeyeceğim
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