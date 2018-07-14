YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak?

YKS sonuçları ne zaman ÖSYM tarafından açıklanacak oldukça merak ediliyor. Bu sene ilk defa düzenlenen YKS, 30 Haziran'da TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve 1 Temmuz'da AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) ve YDT (Yabancı Dil Testi) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. TYT'de alınan puana göre adaylar, YKS sonuçları açıklanması ile önlisans veya lisans programlarına tercihlerini yapabilecekler. Merakla beklenen YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ÖSYM tarafından erken açıklanabilir mi? İşte detaylar... YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan resmi bir açıklama olmadığı için YKS sonuçları açıklama tarihini erkene alınması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sonuçları 31 Temmuz 2018'de açıklanacak. Puanların açıklanması ile de tercih süreci başlayacak. Bölüm kontenjanları ve taban puanlarına göre tercihlerde bulunacaklar. YKS sonuçları açıklandığı zaman AİS üzerinden ilan edilecek. Aşağıdaki linkten YKS sonuçları sorgulama yapabilirsiniz. YKS 2018 SONUÇLARI SORGULAMA - AİS

PUANLARIN KULLANIMI NASIL OLACAK? TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte. TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek. ÜNİVERSİTE BÖLÜM VE KONTENJAN KILAVUZU 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.