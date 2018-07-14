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YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.07.2018 08:54 | Son Güncelleme

YKS sonuçları ne zaman belli olacak merak ediliyor. Bu sene ilk defa düzenlenen ve TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda yapılan 2018 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Üniversite adayları, YKS sonuçları açıklanma tarihini erken alınması ihtimalini de düşünüyor. Peki YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak? İşte detaylar...

YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak?

YKS sonuçları ne zaman ÖSYM tarafından açıklanacak oldukça merak ediliyor. Bu sene ilk defa düzenlenen YKS, 30 Haziran'da TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve 1 Temmuz'da AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) ve YDT (Yabancı Dil Testi) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. TYT'de alınan puana göre adaylar, YKS sonuçları açıklanması ile önlisans veya lisans programlarına tercihlerini yapabilecekler. Merakla beklenen YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ÖSYM tarafından erken açıklanabilir mi? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan resmi bir açıklama olmadığı için YKS sonuçları açıklama tarihini erkene alınması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sonuçları 31 Temmuz 2018'de açıklanacak. Puanların açıklanması ile de tercih süreci başlayacak. Bölüm kontenjanları ve taban puanlarına göre tercihlerde bulunacaklar. YKS sonuçları açıklandığı zaman AİS üzerinden ilan edilecek. Aşağıdaki linkten YKS sonuçları sorgulama yapabilirsiniz.

YKS 2018 SONUÇLARI SORGULAMA - AİS

PUANLARIN KULLANIMI NASIL OLACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.

ÜNİVERSİTE BÖLÜM VE KONTENJAN KILAVUZU

2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU (3 Temmuz 2018)

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yukarıdak bağlantısını paylaştığımız kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.

Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. YÜkseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

2018 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

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