YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?

YKS sonuçları için beklenen gün geliyor. Yarın yani 31 Ağustos Salı günü YKS sonuçları ösym tarafından açıklacanacak. Böylece öğrenciler TYT, AYT ve YDT puan türlerinden kaç aldıklarını öğrenebilecekler. Puanlarına göre de tercih üniversite ve bölüm tercihi yapacaklar. Bunu yaparken bölümlerin taban puanlarını da dikkate alacaklar. Peki öğrenciler ve velilileri YKS sonuçlarını yarın saat kaçta öğrenebilecekler? YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 31 Temmuz 2018'de YKS sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar puanlarını öğrenecekler ve puanları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniveristeler ve onların 2 veya 4 yıllık bölümleri içinden tercih yapacaklar. ÖSYM sınav sonuçlarını saat kaçta açıklayacağını belirtmiyor. Bu nedenle YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu sık sık sosyal medyada dile getiriliyor ve yetkililerden cevap bekleniyor. Yarın YKS sonuçlarının sabah 10.00'dan itibaren ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanması ile de birlikte öğrenciler ilerleyen günlerde AİS üzerinden tercih yapmaya başlayacaklar.

KONTENJANLAR ÖN BİLGİLENDİRME OLARAK AÇIKLANDI ÖSYM, üniversitelerin bölümleri ve kontenajnları ile ilgili ön bilgilendirme amacı ile 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontanjanları kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. YKS 2018 kontenjan kılavuzu için tıklayınız PUANLARIN KULLANIMI NASIL OLACAK? TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.