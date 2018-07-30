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YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

LGS sonuçları sonrası gözler şimdi ÖSYM'de. Yarın yani 31 Temmuz Salı günü ÖSYM, yeni üniversiteye giriş sisteminin ilk sınavının sonuçlarını ilan edecek. 2018 YKS sonuçları ile öğrenciler TY, AYT ve YDT puan türlerinde kaç puan aldıklarını öğrenecekler. İlerleyen günlerde de üniversite ile bölüm tercihlerini bu puana ve taban puanlara göre gerçekleştirilecekler. Tabii yarın cevabı en çok aranan soru "YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" olacak. Peki ÖSYM bir açıklama yaptı mı?

YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?

YKS sonuçları için beklenen gün geliyor. Yarın yani 31 Ağustos Salı günü YKS sonuçları ösym tarafından açıklacanacak. Böylece öğrenciler TYT, AYT ve YDT puan türlerinden kaç aldıklarını öğrenebilecekler. Puanlarına göre de tercih üniversite ve bölüm tercihi yapacaklar. Bunu yaparken bölümlerin taban puanlarını da dikkate alacaklar. Peki öğrenciler ve velilileri YKS sonuçlarını yarın saat kaçta öğrenebilecekler?

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

31 Temmuz 2018'de YKS sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar puanlarını öğrenecekler ve puanları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniveristeler ve onların 2 veya 4 yıllık bölümleri içinden tercih yapacaklar. ÖSYM sınav sonuçlarını saat kaçta açıklayacağını belirtmiyor. Bu nedenle YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu sık sık sosyal medyada dile getiriliyor ve yetkililerden cevap bekleniyor. Yarın YKS sonuçlarının sabah 10.00'dan itibaren ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanması ile de birlikte öğrenciler ilerleyen günlerde AİS üzerinden tercih yapmaya başlayacaklar.

KONTENJANLAR ÖN BİLGİLENDİRME OLARAK AÇIKLANDI

ÖSYM, üniversitelerin bölümleri ve kontenajnları ile ilgili ön bilgilendirme amacı ile 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontanjanları kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YKS 2018 kontenjan kılavuzu için tıklayınız

PUANLARIN KULLANIMI NASIL OLACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yukarıdak bağlantısını paylaştığımız kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.

Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. YÜkseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

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