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YKS sonuçları ve tercih dönemi bekleniyor: Üniversite tercihleri nasıl, yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

Üniversite hayali sınava giren binlerce öğrenci büyük bir heyecanla YKS sonuçlarını bekliyor. YKS sonuçları ile öğrenciler puanlarına göre üniversite ve bölüm tercihi sürecine girecekler. Herkes istediği bölüme ve üniversiteye yetecek bir puan alabilmiş olmayı umut ediyor. Peki YGS kapsamında girilen TYT, AYT ve YDT sınavlarından alınan puanlar yerleştirme sürecinden nasıl kullanılacak? İşte YKS sonuçları ile kontanjanlar, taban puanları, bölümler ve tercih süreci hakkında detaylar...

YKS sonuçları ve tercih dönemi bekleniyor: Üniversite tercihleri nasıl, yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?

İyi bir gelecek hayali ile binlerce öğrenci bu yıl yeni sistemle birlikte ilk kez uygulanan YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girdiler. öğrenciler tercih edecekleri bölümü göz önüne alarak YKS kapsamında girdikleri TYT, AYT ve YDT sınavlarından bu yana heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Peki sonuçlar açıklandığında bu sınavların puanları nasıl kullanılacak? Taban puanları, kontenjanlar belli oldu mu? İşte YKS sonuçları ve üniversite ile bölüm tercihi süreci ile ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Temmuz 2018'de YKS sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar puanlarını öğrenecekler ve puanları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniveristeler ve onların 2 veya 4 yıllık bölümleri içinden tercih yapacaklar.

ÖSYM'de YKs sonuçları ve tercih dönemi öncesinde kontenjan kılavuzu yayımladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin kontenjanlarının yer aldığı kılavuzda gerek tercih gerekse de yerleştirme süreci ile ilgili de detaylar da bulunuyor. İşte ÖSYM'nin yükseköğretim programları ve kontenjan duyurusu ile yerleştirme ve tercih dönemine dair detaylar...

KONTENJANLAR ÖN BİLGİLENDİRME OLARAK AÇIKLANDI

ÖSYM, üniversitelerin bölümleri ve kontenajnları ile ilgili ön bilgilendirme amacı ile 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontanjanları kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YKS 2018 kontenjan kılavuzu için tıklayınız

PUANLARIN KULLANIMI NASIL OLACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yukarıdak bağlantısını paylaştığımız kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.

Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. YÜkseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

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