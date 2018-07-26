YKS sonuçları ve tercih dönemi bekleniyor: Üniversite tercihleri nasıl, yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?

İyi bir gelecek hayali ile binlerce öğrenci bu yıl yeni sistemle birlikte ilk kez uygulanan YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girdiler. öğrenciler tercih edecekleri bölümü göz önüne alarak YKS kapsamında girdikleri TYT, AYT ve YDT sınavlarından bu yana heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Peki sonuçlar açıklandığında bu sınavların puanları nasıl kullanılacak? Taban puanları, kontenjanlar belli oldu mu? İşte YKS sonuçları ve üniversite ile bölüm tercihi süreci ile ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Temmuz 2018'de YKS sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar puanlarını öğrenecekler ve puanları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniveristeler ve onların 2 veya 4 yıllık bölümleri içinden tercih yapacaklar.

ÖSYM'de YKs sonuçları ve tercih dönemi öncesinde kontenjan kılavuzu yayımladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin kontenjanlarının yer aldığı kılavuzda gerek tercih gerekse de yerleştirme süreci ile ilgili de detaylar da bulunuyor. İşte ÖSYM'nin yükseköğretim programları ve kontenjan duyurusu ile yerleştirme ve tercih dönemine dair detaylar...