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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.07.2018 18:12 | Son Güncelleme

YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı.

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

YKS 2018'in soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı.

YKS 2018 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, YKS'nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT), aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de tüm oturumlara ait soruları ve cevap anahtarlarını yayınladı. Adaylar, soruları ve cevap anahtarını inceleyerek tahmini netlerini hesaplayabilir.

30 Haziran Cumartesi saat 10.15’e başlayan TYT’ye 2 milyon 381 bin 784 aday başvurdu. Adaylara TYT’de, Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Sınav 135 dakika sürdü.

LİSANS İÇİN AYT’DEN 180 PUAN ALMAK ŞART

1 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayan AYT’ye ise 2 milyon 19 bin 853 aday başvuruda bulundu. Adaylar bu oturumda, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtladı. AYT’de, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru yer aldı. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart.

YKS’nin son oturumu ise YDT oldu. 31 bin 453 kişinin başvurduğu YDT’de adaylar 120 dakikada 80 soru cevapladı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenen YDT’de adaylara sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verildi.

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