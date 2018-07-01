YKS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (TYT-AYT-Yabancı Dil)

2018'in üniversite heyecanında bugün alan testi ve yabancı dil sınavı ile devam ediyor. Sınavdan çıkan öğrencilere en çok sorulacak soru "Sınavın nasıl geçti?" olacaktır. Nihai sonuçların ÖSYM tarafından yayımlanmasından önce bu sorunun cevabını sınavın soru ve cevaplarını kontrol ettikten sonra daha iyi bir şekilde verebilecekler. Peki ÖSYM YKS soru ve cevaplarını ne zaman paylaşacak.
ÖSYM, soru ve cevapları kesin olarak ne zaman paylaşacağını belirtmiyor ama hafta başında adaylara soru kitapçıklarının erişiminin açılması bekleniyor. Genele de soruların %10'u yayımlanacak.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sonuçları 31 Temmuz 2018'de açıklanacak. Puanların açıklanması ile de tercih süreci başlayacak. Bölüm kontenjanları ve taban puanlarına göre tercihlerde bulunacaklar.
PAUNLARIN KULLANIMI
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.
TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.
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