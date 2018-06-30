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YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM net tarih verdi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.06.2018 07:54 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS heyecanı başlıyor. YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi yani TYT bugün yapılacak. Bu sene ilk defa yapılacak YKS heyecanı yaşayan üniversite adayları, sınavdan sonra YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak araştırmaya başlayacak. ÖSYM, YKS soru ve cevapları için kesin zaman verdi. İşte YKS soru cevaplarının yayınlanacağı tarih...

YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM net tarih verdi!

2018 YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu TYT bugün yapılacak. ÖSYM tarafından bu sene ilk defa gerçekleştirilecek olan sınav sonrasında YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak merak edilecek. 2 milyondan fazla üniversite adayları ve velileri büyük heyecan içinde. Peki YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

YKS SORU - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

İLK DEFA UYGULANACAK YKS NASIL YAPILACAK?

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek.

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada, 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak.

2018 YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak? Saat kaçta bitecek? (YKS giriş belgesi)2018 YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak? Saat kaçta bitecek? (YKS giriş belgesi)
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