YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM net tarih verdi!

2018 YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu TYT bugün yapılacak. ÖSYM tarafından bu sene ilk defa gerçekleştirilecek olan sınav sonrasında YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak merak edilecek. 2 milyondan fazla üniversite adayları ve velileri büyük heyecan içinde. Peki YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

YKS SORU - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

İLK DEFA UYGULANACAK YKS NASIL YAPILACAK?

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek.