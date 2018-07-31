YKS tercih dönemi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler TYT, AYT ve YDT sınavlarından kaç puan aldıklarını öğrendiler. Şimdi bu puan türlerine göre 2 yıllık ve 4 Yıllık üniversite bölümleri içinden tercih yapacaklar. Peki tercih dönemi nasıl yapılacak? İşte YKS tercih dönemi ile ilgili detaylar, bölümlerin taban puanları ve kontenjan bilgileri...

TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

ÖSYM, tercih dönemi öncesinde üniversite adayları için Türkiye'nin tüm üniversitelerindeki tüm 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin bilgilerini içeren bir tercih kılavuzu yayımlayacak. Bu kılavuzda bölümlerin boş kontenjanları ile taban puanları ve puan türü bilgileri yer alacak. Ancak öncesinde geçtiğimiz senenin kılavuzuna bakarak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

Üniversite bölümlerinin taban puanları için tıklayınız

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.