YKS tercih dönemi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler TYT, AYT ve YDT sınavlarından kaç puan aldıklarını öğrendiler. Şimdi bu puan türlerine göre 2 yıllık ve 4 Yıllık üniversite bölümleri içinden tercih yapacaklar. Peki tercih dönemi nasıl yapılacak? İşte YKS tercih dönemi ile ilgili detaylar, bölümlerin taban puanları ve kontenjan bilgileri...
ÖSYM, tercih dönemi öncesinde üniversite adayları için Türkiye'nin tüm üniversitelerindeki tüm 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin bilgilerini içeren bir tercih kılavuzu yayımlayacak. Bu kılavuzda bölümlerin boş kontenjanları ile taban puanları ve puan türü bilgileri yer alacak. Ancak öncesinde geçtiğimiz senenin kılavuzuna bakarak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları hakkında bir fikir edinebilirsiniz.
Üniversite bölümlerinin taban puanları için tıklayınız
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.
YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.
Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. Yükseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
PAUNLARIN KULLANIMI
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.
TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.
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