YKS tercih kılavuzu yayınlandı! İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu (YKS tercih tarihleri)

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Dün açıklanan YKS sonuçları sonrasında adaylar, tercihlerin ne zaman başlayacağını, kontenjanları merak ediyordu. ÖSYM tarafından az önce yapılan duyuru ile YKS tercih tarihleri ve yükseköğretim programları kontenjanları açıklanmış oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS tercihlerinin 7 Ağustos - 14 Ağustos arasından yapılacağı öğrenildi. İşte ÖSYM tarafından yapılan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri duyurusu...

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri pic.twitter.com/OhgVOFkMEw — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 1 Ağustos 2018

YKS TERCİH KILAVUZU

2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.