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YKS tercih kılavuzu yayınlandı! İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu (YKS tercih tarihleri)

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu sene ilk defa düzenlenen YKS sonuçları dün açıklanmıştı. Üniversite adayları, YKS sonuçları sonrasında tercihler ne zaman başlayacak merak ediyorlardı. ÖSYM, az önce yaptığı duyuru ile YKS tercih tarihlerini açıkladı. İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu...

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu (YKS tercih tarihleri)

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Dün açıklanan YKS sonuçları sonrasında adaylar, tercihlerin ne zaman başlayacağını, kontenjanları merak ediyordu. ÖSYM tarafından az önce yapılan duyuru ile YKS tercih tarihleri ve yükseköğretim programları kontenjanları açıklanmış oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS tercihlerinin 7 Ağustos - 14 Ağustos arasından yapılacağı öğrenildi. İşte ÖSYM tarafından yapılan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri duyurusu...

YKS TERCİH KILAVUZU

2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2018-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (1 Ağustos 2018)

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