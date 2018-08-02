YKS tercih robotu ve sihirbazı YÖK ATLAS: Kontenjanlar, tavan ve taban puanlar, başarı sıraları ve kılavuz

YKS sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler tercih sürecine hazırlanmaya başladılar. Türkiye2nin dört bir köşesinde üniversite adayları şu an 2 yıllık ve 4 yıllık yüksek öğretim programlarını yani bölümleri inceliyorlar. Adayların mesleki tercihlerinin yanı sıra bölüm tercihini en çok etkileyecek faktörler taban puanları olacak. Nitekim YÖK, kullanıma sunduğu YKS tercih robotu ile adayların tavan ve taban puanları, başarı sıralamalarını, kontenjanları görmelerine olanak sağlıyor.

YKS TERCİH ROBOTU

Aşağıdaki bağlantıdan YÖK'ün hazırlamış olduğu tercih sihirbazına erişebilir, 2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşabilirsiniz.

YÖK ayrıca geçtiğimiz 3 senede bölümlere yerleşen adayların puanları, başarı sıraları, netleri ve liseleri hakkında da detaylı bilgiler sunuyor.

Üniversite tercih robotu için tıklayınız

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZUNU YAYIMLADI

ÖSYM'de daha önce önbilgi olarak yayımladığı YKS programları ve kontenjanları kılavuzuna son şeklini vererek yeniden erişime açtı. Aşağıdaki bağlantıdan tercih kılavuzuna ve 2 yıllık (önlisans) ile 4 yıllık (lisans) bölümlerin tablolarına ulaşabilirsiniz.