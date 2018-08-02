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YKS tercih robotu ve sihirbazı YÖK ATLAS: Kontenjanlar, tavan ve taban puanlar, başarı sıraları ve kılavuz

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

Üniversite tercih sürecinin başlamasına az bir süre kaldı. Adaylar aldıkları puana göre üniversiteleri ve bölümleri incelemeye başladılar. Tercihler de bölümün tavan ve taban puanları, bölüme yerleşenlerin başarı sırası, bölümün kontenjanı dikkate alınacak. YÖK, üniversite adaylarına yardımcı olması için YKS tercih robotu / sihirbazını kullanıma sundu. İşte ÖSYM'nin tercih duyurusu ve YKS tercih robotu ile ilgili detaylar...

YKS tercih robotu ve sihirbazı YÖK ATLAS: Kontenjanlar, tavan ve taban puanlar, başarı sıraları ve kılavuz

YKS sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler tercih sürecine hazırlanmaya başladılar. Türkiye2nin dört bir köşesinde üniversite adayları şu an 2 yıllık ve 4 yıllık yüksek öğretim programlarını yani bölümleri inceliyorlar. Adayların mesleki tercihlerinin yanı sıra bölüm tercihini en çok etkileyecek faktörler taban puanları olacak. Nitekim YÖK, kullanıma sunduğu YKS tercih robotu ile adayların tavan ve taban puanları, başarı sıralamalarını, kontenjanları görmelerine olanak sağlıyor.

YKS TERCİH ROBOTU

Aşağıdaki bağlantıdan YÖK'ün hazırlamış olduğu tercih sihirbazına erişebilir, 2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşabilirsiniz.

YÖK ayrıca geçtiğimiz 3 senede bölümlere yerleşen adayların puanları, başarı sıraları, netleri ve liseleri hakkında da detaylı bilgiler sunuyor.

Üniversite tercih robotu için tıklayınız

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZUNU YAYIMLADI

ÖSYM'de daha önce önbilgi olarak yayımladığı YKS programları ve kontenjanları kılavuzuna son şeklini vererek yeniden erişime açtı. Aşağıdaki bağlantıdan tercih kılavuzuna ve 2 yıllık (önlisans) ile 4 yıllık (lisans) bölümlerin tablolarına ulaşabilirsiniz.

YKS 2018 tercih kılavuzu için tıklayınız

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM yaptığı duyuru ile YKS tercih döneminin detaylarını paylaştı. Buna göre adayları 7 Ağustos 2018 Salı gününden itibaren AİS üzerinden 2 yıllık veya 4 yıllık yükseköğretim programlarından tercih yapmaya başlayacaklar. Tercih işlemleri 14 Ağustos 2018 23.59'da sona erecek. Adayların bu tarih ve saatten önce tercihlerini ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklamasına göre YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. ÖSYM'nin takvimine göre aynı gün KPSS sonuçları da açıklanacak ancak Özer sonuçların ilanı ile ilgili bir erteleme olmadığını ifade etti.

KAYITLAR EYLÜL'DE

YKS 2018 tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre ek yerleştirme sürecinin ardından 3-7 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıtlar yapılacak.

PUANLARIN KULLANIMI

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.

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