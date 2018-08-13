YKS tercihleri için yarın son gün! YKS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Üniversite heyecanında sıra öğrencilerin yerleşeceği okul ve bölümlere geldi. Yarın yani 14 Ağustos Salı günü YKS tercih döneminin sonuna geliyoruz. 14 Ağustos Salı günü YKS tercih işlemlerini için ÖSYM’nin tanıdığı son gün. Yani yarın adayların üniversite ve bölüm tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin takvimine göre YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. ÖSYM'nin takvimine göre aynı gün KPSS sonuçları da açıklanacak ancak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklamasına göre sonuçların ilanı ile ilgili bir yok.
YKS TERCİH KILAVUZU
ÖSYM'de öğrenciler YKS programları ve kontenjanları kılavuzu doğrultusunda tercih işlemi yaptılar, yapıyorlar. Aşağıdaki bağlantıdan tercih kılavuzuna ve 2 yıllık (önlisans) ile 4 yıllık (lisans) bölümlerin tablolarına ulaşabilirsiniz.
YKS 2018 tercih kılavuzu için tıklayınız
YKS TERCİH ROBOTU
Aşağıdaki bağlantıdan YÖK'ün hazırlamış olduğu tercih sihirbazına erişebilir, 2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşabilirsiniz.
YÖK ayrıca geçtiğimiz 3 senede bölümlere yerleşen adayların puanları, başarı sıraları, netleri ve liseleri hakkında da detaylı bilgiler sunuyor.
Üniversite tercih robotu için tıklayınız
ÜNİVERSİTE KAYITLARI EYLÜL'DE
YKS 2018 tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre ek yerleştirme sürecinin ardından 3-7 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıtlar yapılacak.
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