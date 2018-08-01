YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas lisans - önlisans tercih sihirbazı

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının tercihlerini yapmasında yardımcı olması için geliştirilmiş güvenilir bir kaynaktır. Dün açıklanan YKS sonuçları sonrasında üniversite adayları tercihlerini belirlemeye başladılar. Bu yüzden kendilerine yardımcı olması için tercih robotu aramaya başladılar. Bu konuda YÖK, adaylara önlisans ve lisans tercihlerini yapmasına kılavuz olması için YÖK Atlas adlı bir program geliştirdi. Peki YÖK Atlas nasıl kullanılıyor? İşte YÖK Atlas kullanım detayları...

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas kullanımı basit olup güvenilir bir kaynaktır. YÖK atlas ile ister üniversite seçerek ister herhangi bir yükseköğretim programı seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lisans Tercih Sihirbazı ve Önlisans Tercih Sihirbazı ile 2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans ve önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan lisans ve önlisans tercih sihirbazı ile YÖK lisans atlasına ulaşabilirsiniz.