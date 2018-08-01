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YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas lisans - önlisans tercih sihirbazı

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

YKS sonuçlarının açıklanması ile üniversite adayları için sıra tercih yapmaya geldi. Bu konuda en çok aranılan konu ise tercih robotu oldu. YÖK ise Atlas adlı programı ile adaylara YKS tercihleri yapılmasında yardımcı oluyor. Peki YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercihlerinde YÖK Atlas'ın kullanımı nasıl? İşte detaylar...

YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas lisans - önlisans tercih sihirbazı

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının tercihlerini yapmasında yardımcı olması için geliştirilmiş güvenilir bir kaynaktır. Dün açıklanan YKS sonuçları sonrasında üniversite adayları tercihlerini belirlemeye başladılar. Bu yüzden kendilerine yardımcı olması için tercih robotu aramaya başladılar. Bu konuda YÖK, adaylara önlisans ve lisans tercihlerini yapmasına kılavuz olması için YÖK Atlas adlı bir program geliştirdi. Peki YÖK Atlas nasıl kullanılıyor? İşte YÖK Atlas kullanım detayları...

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas kullanımı basit olup güvenilir bir kaynaktır. YÖK atlas ile ister üniversite seçerek ister herhangi bir yükseköğretim programı seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lisans Tercih Sihirbazı ve Önlisans Tercih Sihirbazı ile 2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans ve önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan lisans ve önlisans tercih sihirbazı ile YÖK lisans atlasına ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS İÇİN TIKLAYINIZ

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YÖK LİSANS - ÖNLİSANS ATLASI KULLANIMI

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

Öğretim üyesi sayısı ve unvan/uyruk dağılımı
Kayıtlı öğrenci sayısı
Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
Programdan mezun olan öğrenci sayısı
Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı

Yazılımın fayda sağlayacağı kitle yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, öğrenci aileleri, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerdir.

Yazılım, 2015, 2016 ve 2017 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans programlarını (fakülte/yüksekokul) kapsamaktadır.

Farklı öğrenim sistemine sahip bazı üniversitelere fakülte tercihi yaparak giriş yapılmaktadır. Üniversite ismiyle arayarak bu üniversitelere ulaşabilirsiniz. (Bu üniversiteler; Adıyaman, Bilecik Şeyh Edebali, Konya Gıda ve Tarım, Sabancı, Süleyman Demirel ve TED Üniversiteleridir.)

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