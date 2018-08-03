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YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

YÖK'ten yapılan açıklamada 'YKS'de tercih yapacak adayların lehine barajları genişlettik' denildi.

YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde

YÖK'ten YKS'ye yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına büyük önem atfediyor ve bu maksatla düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili paydaşlarımızın fikirlerini alarak yaptığımız bu düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerimizin girdilerine, içeriklerine ve çıktılarına odaklanıyor.

Bu düzenlemeler kapsamında hatırlanacağı üzere meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde 'başarı sırasına göre sınırlama' uygulaması başlatılmış ve ilk olarak tıp ve hukuk programlarında başarı sırası sınırları belirlenmiş ve 2015 ÖSYS’de uygulanmaya başlamıştı. Aynı bağlamda mühendislik ve mimarlık alanındaki programlar için başarı sırası sınırlaması 2016 ÖSYS’de, öğretmenlik programları için ise 2017 ÖSYS’de hayata geçirilmişti. Bu uygulamalarımızın toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmüş olması, paydaşlarımızın bu uygulamayı tasvip etmiş olması, eğitim-öğretimin kalite çıtasını yükseltme yolunda attığımız bu adımın doğru bir adım olduğunu teyit etmiştir. Nitekim diğer bazı programlar için de aynı doğrultuda karar alınması noktasında gerek akademi camiamızın gerekse ilgili paydaşların talepleri kurulumuza intikal ediyor.

Ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu noktasından hareket ederek, ezberciliği değil, temel yeterlikleri önceleyen, sözel ve sayısal alanlarda muhakeme ve analizi öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışla ilk kez 2018’de gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sonuçları birkaç gün önce açıklandı.

Açıklanan sınav sonuçları, kontenjanlar ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemiş olması durumu birlikte analiz edildi. Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlendi

Program Türü İlgili Puan Türü Başarı Sırası

Hukuk programları EA En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları* SAY En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları SAY En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları SAY En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları** İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000)

*: (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)

**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
genişletin barajları da düşürün 1 net matematik 10 net türkçe tarih yapamayanları da yerleştirin üniversiteleri kaliteleştirmek yerine kalitesizleştirmekden başka birşey degil
Çoğu üniversitenin kapatılması lazım üniversiteler işlevsizleşti , yeterli kalitede mezun veremiyor. Üniversiteye gelenlerin çogu bilinçsiz dünyadan haberleri yok ayrıca bilinçli öğrencileri eğitecek kalitede öğretmen sayısı çok az . Ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim 2 yıllıktan geçiş yaptım fizik hocamız sorduğumuz bazı soruya Allah yarattı diye cevap verir bilgisayar labına giren hocaların bazıları kod yazmaktan acizler ayrıca bütün ders içerikleri çok eski hocalar eski biligliri bize aktarıyor. Dersler bence zaman kayıbı derse gitmeden daha çok şey öğreniyoum.
gördük haberlerde her kes kendi branşında doğruları eğitim yerlerde sürünsun öğrenciler bişey ogrenmesin öğrenciler sorsun bakım öğretmenlere öyle baka kalırlar recep ivedik te ki gibi öğrenciler sorar hoca cevaplar diye bizde sınavlara çalış testlere çalış öğretmenler bildiği soracağım soruları zaten biliyorlar öğretmenlere de denetleme getirilmesi lazım ansızın öğretmenlere bi müfettiş gelip sorular sorcak bilgisini kontrol edecek heyet filan
o zaman gol olur
Eee. Öğrenci başarısı düşük. Not çekemiyorlar.Hiç olmasa özel üniversitelerin kontenjanı dolsun diye gerekli en az puanı düşürüyorlar.Kim tutar sizi.Eğitim çağ atlıyor. Oh, Oh.
millete kartondan diploma dağıttıktan sonra milyonlarca öğrenciyi mezun etsek ne olacak? Meslek öğretimi ve üretim sıfır :(
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