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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak YÖK'ten açıklama yapıldı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

Son yapılan YÖKDİL sınavına çok sayıda aday katıldı ve adaylar heyecanla YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklnacak bekliyorlar? YÖK tarafından Anadolu Üniversitesi'nin organizasyonu ile yapılan sınavda adaylar dil puanlarını ne zaman öğrenebileceklerini merak ediyorlar. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak YÖK'ten açıklama yapıldı mı?

YDS'ye ek olarak çıkartılan YÖK'ün dil sınavı ilk çıktığından bu yana büyük katılıma sahne oluyor. Son olarak 17 Mart 2018'de bir YÖKDİL sınavı yapıldı. Bu sınava giren adaylar şimdi heyecanla YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesinin bünyesinde yapılan YÖKDİL'in sınav sonuçları kesin olarak ne zaman açıklanacak bilinmiyor. Ancak öndeki sınavlarda sonuçların ilan edilmesi sınav tarihinden 2 hafta kadar sonra olmuştu. Bu durumda sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında belli olması bekleniyor. YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek.

YÖK'TEN AÇIKLAMA VAR MI?

Gerek YÖK'ün resmi internet sitesinde ve tiwtter hesabında gerekse de YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Twitter hesabında YÖK sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı olabilecek bir bilgi veya yorum bulunmuyor.

SOSYAL MEDYADA YÖKDİL SONUÇLARI BEKLEYİŞİ

17 Mart'taki sınava giren YÖKDil adayları Twitter gibi sosyal medya platformlarında sınav sonuçlarını bekleyişlerine dair paylaşımlarda bulunuyorlar.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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YÖKDİL yökdil sonuçları

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