YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak YÖK'ten açıklama yapıldı mı?

YDS'ye ek olarak çıkartılan YÖK'ün dil sınavı ilk çıktığından bu yana büyük katılıma sahne oluyor. Son olarak 17 Mart 2018'de bir YÖKDİL sınavı yapıldı. Bu sınava giren adaylar şimdi heyecanla YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?
Anadolu Üniversitesinin bünyesinde yapılan YÖKDİL'in sınav sonuçları kesin olarak ne zaman açıklanacak bilinmiyor. Ancak öndeki sınavlarda sonuçların ilan edilmesi sınav tarihinden 2 hafta kadar sonra olmuştu. Bu durumda sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında belli olması bekleniyor. YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek.
YÖK'TEN AÇIKLAMA VAR MI?
Gerek YÖK'ün resmi internet sitesinde ve tiwtter hesabında gerekse de YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Twitter hesabında YÖK sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı olabilecek bir bilgi veya yorum bulunmuyor.
SOSYAL MEDYADA YÖKDİL SONUÇLARI BEKLEYİŞİ
17 Mart'taki sınava giren YÖKDil adayları Twitter gibi sosyal medya platformlarında sınav sonuçlarını bekleyişlerine dair paylaşımlarda bulunuyorlar.
#yökdil açıklan kardeşim ne uzatıyosun— şevin polat (@svnplt77) 30 Mart 2018
Sn. Hocam En Azından Bir Açıklama Yaparak Daha Fazla Beklemememizi Sağlayabilir, İçimizi Rahatlatabilirsiniz. İşinize Verdiğiniz Özeni, Sınavı Açıklamanızı Bekleyen Binlerce İnsana Da Gösterebilmelisiniz. Saygılarımla. @yekta_sarac #YökDil— Görkem Bakıcı (@GrkmBkc) 31 Mart 2018
#yökdil sınavı açıklayacağınız tarihi önceden belirtseniz de bizde beklemesek!— Kağan Kurnaz (@KaganKurnaz) 31 Mart 2018
#yökdil açıklanmadığı için hayatı kendime zehir ettiğim doğrudur— Elif Şeker (@sekerhanimm) 31 Mart 2018
Oğlum yökdili açıklayın ben sıradaki derde geçmek istiyorum #yökdil— Pachacutec (@cemaltay) 30 Mart 2018
#yökdil sonuçlarını açıklamayanlar ne yapmak istiyor... Bu şekilde nereye varacaklarını zannediyorlar... pic.twitter.com/SPb8RdZ8Wd— Vedat Aksoy (@vaxoy) 31 Mart 2018
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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