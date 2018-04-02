YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak YÖK'ten açıklama yapıldı mı?

YDS'ye ek olarak çıkartılan YÖK'ün dil sınavı ilk çıktığından bu yana büyük katılıma sahne oluyor. Son olarak 17 Mart 2018'de bir YÖKDİL sınavı yapıldı. Bu sınava giren adaylar şimdi heyecanla YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesinin bünyesinde yapılan YÖKDİL'in sınav sonuçları kesin olarak ne zaman açıklanacak bilinmiyor. Ancak öndeki sınavlarda sonuçların ilan edilmesi sınav tarihinden 2 hafta kadar sonra olmuştu. Bu durumda sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında belli olması bekleniyor. YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek.

YÖK'TEN AÇIKLAMA VAR MI?

Gerek YÖK'ün resmi internet sitesinde ve tiwtter hesabında gerekse de YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Twitter hesabında YÖK sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı olabilecek bir bilgi veya yorum bulunmuyor.

SOSYAL MEDYADA YÖKDİL SONUÇLARI BEKLEYİŞİ

17 Mart'taki sınava giren YÖKDil adayları Twitter gibi sosyal medya platformlarında sınav sonuçlarını bekleyişlerine dair paylaşımlarda bulunuyorlar.