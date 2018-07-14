HABER

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 8 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın iptal edildiğini duyurdu.

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Sınavla ilgili açıklama Yükseköğretim Kurumu'nun internet sitesinden yapıldı.

YÖK, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 12’inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 8 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamı'nın 13 Temmuz 2018 tarihli ve 1829 sayılı oluru ile iptal edildiğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan duyuru şu şekilde;

2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının İptaline İlişkin Duyuru (13.07.2018)
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 08/09/2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamının 13/07/2018 tarihli ve 1829 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Muharrem Usta’dan dereceyle mezun olan öğrencilere iş müjdesiMuharrem Usta’dan dereceyle mezun olan öğrencilere iş müjdesi
YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YÖK sınav iptali Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabiii yaaa iptal et gitsin ; Görevde Yükselmek için iki takla yeter....
Diğer Haberler
YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak?

YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak?

BİLSEM sonuçları 2018: Hak Kazananlar belli oldu!

BİLSEM sonuçları 2018: Hak Kazananlar belli oldu!

BİLSEM sonuçları açıklandı! MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları açıklandı! MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı

AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman?

AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İOKBS-2018 sonuçlarını MEB ne zaman açıklayacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İOKBS-2018 sonuçlarını MEB ne zaman açıklayacak?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.