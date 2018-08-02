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Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.08.2018 19:22 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurumunun getirdiği yeni uygulama adayları ikiye böldü. Öğrenciler 0.5 ham puan kuralının ne olacağını merak ediyor.

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması

ÖSYM'nin 21 Temmuz'da yaptığı Dikey Geçiş Sınavının ardından hararetli bir tartışma başladı. Yaklaşık 338 bin kişinin girdiği DGS sınavında, Yüksek Öğretim Kurumunun kararıyla yeni bir kural başlatıldı. Getirilen yeni kurala göre 60'ar sorudan oluşan sözel ve sayısal testlerin her birinden 0.5 ham puan çıkaramayan adayın DGS puanı hesaplanmayacak.

Yani sözelden 60 sorunun hepsini doğru yapsanız da sayısaldan hiç netiniz yoksa sınavınız boşa gidiyor. Aynı şey tam tersi için de geçerli.

0.5 ham puan uygulaması bu yıl yapılan YKS sınavında ilk olarak uygulanmış, ancak sıfır çekenlerin sayısı çok artınca YÖK geri adım atıp; "Her iki testten birinden 0.5 puan almak YKS puanının hesaplanması için yeterli" düzeltmesini getirmişti.

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SÖZELCİLER "KALDIRILSIN" DİYOR

Kısa süre önceki sınavda başarısız olan uygulamada ısrarcı olan YÖK, DGS'de de bu kuralı işletince adaylardan çok fazla tepki aldı. Büyük çoğunluk "kural kaldırılsın" derken, azımsanamayacak bir kesim de "kural kaldırılmasın" diyordu.

"Kaldırılsın" diyenlerin çoğunluğu sözel adayları.. Bu adayların ortak tepkisi sayısal testine çalışacak kadar önceden haber verilmediği ve YKS'de uygulanmayan kuralın burada da uygulanmaması gerektiği..

Öte yandan bu sınavda YKS'den farklı olarak kuraldan haberi olmadığını söyleyenlerin sayısı da çok fazla.

Kurala uyup kendi alanlarımızdaki sorulara ayırmamız gereken zamanı boşa harcamış olduk itirazı "0.5 ham puan kural kaldırılmasın" diyenlerden geliyor.

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İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Her iki taraf da change.org'da imza kampanyası başlattı ve binlerce imza toplandı.

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Bu gelişmeler üzerine YÖK'te bir komisyon kurulduğu ve ve 0.5 ham puan kuralının etkilerini incelediği öğrenildi. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. YÖK'ün daha önceki olaylarda olduğu gibi sesini en çok çıkaran tarafa göre kararını açıklayacağı tahmin ediliyor.

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