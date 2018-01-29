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Denizbank satılıyor mu? Önemli gelişme

FİNANS HABERLERİ | 29.01.2018 18:57 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Reuters, Rus Sberbank bünyesindeki Denizbank ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Konuya yakın kaynaklar Rus Bankası Sberbank'ın Türkiye birimi olan Denizbank'ın satışını değerlendirdiğini söylediler.

Denizbank satılıyor mu? Önemli gelişme

Konuya yakın beş kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Denizbank'ın satışı ile ilgilenen bankalar arasında Körfez ülkeleri ve Çin'den bazı bankalar yer alıyor.

2012’DE SBERBANK ALMIŞTI

Denizbank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kuruldu. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Denizbank’ı, Dexia Ekim 2006’da bünyesine kattı. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren Denizbank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.

1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devraldı.
2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süpermarketi oluşturmak amacıyla Denizbank Finansal Hizmetler Grubu kuruldu. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’nda Denizbank’ın yanı sıra beş yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şubesi bulunuyor.

DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, Denizbank AG ve Denizbank Moscow ise uluslararası iştirakleri.

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