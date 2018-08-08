Kayseri'deki 'Türkiye'nin Niagara'sı' Kapuzbaşı Şelaleleri

Kayseri'de, Aladağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan, Aladağ'ın zirvesindeki kar ve buzullardan beslenen Kapuzbaşı Şelalesi, ziyaretçilerini yaz sıcağında buz gibi çağlayan sularının serinliğiyle karşılıyor.

Türkiye'nin eşsiz güzellikteki şelaleri

1 / 34 Aktığı yerin rakımı 76 metreyi bulan şelale her yıl yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret ediliyor.

2 / 34 Trekking parkurunun en güzel durak noktalarından biri olan şelaleyi ziyaret edenler, bölgede çadır kurup konaklayabiliyor.

3 / 34 Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana'nın Aladağ ve Kozan ilçelerine de yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşuyor.

4 / 34 Dağ yamaçlarından birbiri ardına akan, ziyarete gelenleri hem görsel yönden cezbeden hem de yaz aylarının kavurucu sıcaklarında buz gibi suyuyla serinleten doğa harikası şelaleleri haftada 5 bin kişi ziyaret ediyor.

5 / 34 Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci takım şelalesi olan ve turizm potansiyeli nedeniyle "Türkiye'nin Niagara'sı" olarak adlandırılan şelale hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlisi Hasan Harun, şelaleyi görmeye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist geldiğini söyledi.

6 / 34 Harun, şelalenin ziyaretçilerin hayranlığını kazandığını, özellikle suyunun soğukluğunun ilgi çektiğini anlattı.

7 / 34 Almanya'dan gelen ve bölgeyi ziyaret eden Doğan Bulut da şelalenin bir dünya harikası olduğunu düşündüğünü ve herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

8 / 34 Fotoğrafçı Ali Demir ise şelalenin doğal güzelliğine işaret ederek, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekeceğini vurguladı.

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10 / 34 MANAVGAT ŞELALESİ Manavgat Şelalesi, ırmak sularının yaklaşık olarak 4 metrelik bir falezden dökülmesi sonucunda meydana gelmektedir. Şelalenin etrafında çeşitli piknik alanları vardır.

11 / 34 Şehrin gürültü ve kalabalığından bıkan bireyler buraya kaçıp güzel bir kamp kurabilir ve doğa ile iç içe bir tatil yaşayabilirler.

12 / 34 DÜDEN ŞELALESİ Lara yakınlarında, Antalya şehir merkezine 8 km uzaklıktaki Aşağı Düden Şelalesi, 40 metrelik falezden Akdeniz'e dökülüyor. Gençlik Parkı ve Karpuzkaldıran Askeri Tesisleri'nin yanındaki şelale, merkeze yakın olması nedeniyle yılın her dönemi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Antalya'nın bunaltıcı sıcaklarından korunmak ve çocuklu ailelerin keyifli zaman geçirebildiği şelale çevresinde cennetteymiş hissi yaşanıyor. Hediyelik eşya satan dükkanlar, restoran ve kafeler şelaleyi tamamlıyor.

13 / 34 Şehrin gürültü ve kalabalığından bıkan bireyler buraya kaçıp güzel bir kamp kurabilir ve doğa ile iç içe bir tatil yaşayabilirler.

14 / 34 YERKÖPRÜ ŞELALESİ Yerköprü Şelalesi, Konya'nın Hadim ilçesinde, Konya merkezine 110 km uzaklıkta, Göksu Nehri üzerinde bulunan ünlü bir şelaledir. Burada piknik yapabilir, temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz.

15 / 34 ERFELEK ŞELALELERİ Doğa içerisine yıllardır adeta gizlenmiş ve 1997 yılında Erfelek Barajı' nın yapımının başlanmasının ardında açılan yollar sonrasında Devlet Su İşleri tarafından keşfedilen Erfelek Şelalesi görenleri şaşkına çevirmektedir.

16 / 34 Dünya' da eşi benzeri bulunmayan bu şelalenin özelliği irili ufaklı toplam 28 adet şelaleden oluşmasıdır.

17 / 34 GELİN TÜLÜ ŞELALESİ Gelin Tülü Şelalesi, İl merkezine 90 km. mesafede olan Ayder Yaylası'nda yer almaktadır. Berrak bir havada yukarıdaki yeşil yamaçları aşarak ince beyaz bir duvak gibi yüzlerce metreden süzülen Gelin Tülü Şelalesi, son kademesinde 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakıyor.

18 / 34 Masmavi bir gökyüzü, yemyeşil orman dokusu ve bembeyaz şelalenin oluşturduğu renk cümbüşü, görenlerde hayranlık uyandıracak mükemmelliktedir.

19 / 34 TORTUM ŞELALESİ Erzurum'un Tortum ilçesindedir. 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmektedir. Uzundere ilçesi sınırları içinde bulunan bu Şelaleden dökülen suların üst bölümünde her daim gökkuşağı oluşmakla birlikte ziyaretçilere görsel bir şölen sunmaktadır. Suların döküldüğü alanda ise kocaman bir dev kazanı oluşmuştur.

20 / 34 Gerek ülkemizde gerekse yurtdışından her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Şelaleye yöre halkı 'Sudökülen' adını vermiştir. Ayrıca Şelale üzerine kurulan hidroelektrik santrali ile ülkenin elektrik üretimine katkıda bulunulmaktadır.

21 / 34 DARENDE GÜNPINAR ŞELALESİ Günpınar Şelalesi, Malatya iline bağlı Darende İlçesi'nin 10 km kadar batı yönünde bulunmaktadır. Günpınar Çayı çok yüksek bir yerden akmaktadır.

22 / 34 Bu yüzden de kaynağından çıktıktan sonra kayalar arasında oldukça hızlı bir akış yapmaktadır. Suyun çıkış yerinden yere düşüş mesafesi yaklaşık 40 - 45 metre kadardır. Bu mesafeden suyun akışı ve yere düşüş anı izlenmeye değerdir.

23 / 34 SAKLIKENT ŞELALESİ Düzce'ye 40 km. mesafededir. Bölgede piknik, mesire alanı ve alabalık tesisi vardır.

24 / 34 BULUT ŞELALESİ Çamlıhemşin ile Ayder Yaylası arasındaki Tar Deresi'nden vadiye birçok küçük düşümlü şelale akar. Çamlıhemşin ilçe merkezine 2 km uzaklıkta bulunan şelaleye ağaçların arasından, su sesleri eşliğinde yapılan bir yürüyüş ile varmak mümkündür.

25 / 34 KAPUZBAŞI ŞELALESİ Kapuzbaşı Şelaleleri Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı köyü sınırları içerisinde yer alan kaynak şelalelerdir. Şelalelerden birisi Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olma özelliğini taşımaktadır.

26 / 34 KURŞUNLU ŞELALESİ Kurşunlu Şelalesi, Antalya-Isparta karayolunun 24. km'nden sola dönülerek 7 km devam edildiğinde ulaşılan bir şelaledir. Kurşunlu Şelalesi'ne su 18 metre yükseklikten dökülmekte ve küçük şelaleciklerle 7 adet küçük gölet birbirine bağlanmaktadır.

27 / 34 ILICA ŞELALESİ Pınarbaşı'na 12 km. uzaklıkta Ilıca Köyü içinde yer alan şelale, 15 metre yükseklikten aşağıya dökülmektedir. Suyun döküldüğü yerde oluşan doğal havuzun çevresi oldukça çeşitli bitki örtüsü ile kaplanmış egzotik bir görünüme sahiptir.

28 / 34 SUUÇTU ŞELALESİ Suuçtu Şelalesi, Türkiye'nin Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine 18 km uzaklıkta bulunan ve ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan, 38 metre yükseklikten dökülen şelale.

29 / 34 KIRK MERDİVEN ŞELALESİ Munzur Dağlarının, Mercan Vadisine inen yamaçlarında yer alan Kırk Merdiven Şelaleleri, dar ve küçük bir vadide akan birkaç şelaleden oluşmaktadır. Suyun bolluğu, doğal çevre ve peyzaj özellikleriyle ilginç ve çekici görsel zenginlikler sunan Kırk Merdiven Şelaleleri, Ovacık kuzeyinde yaylalara çıkan güzergâh üzerinde ilk durak yerlerinden biridir.

30 / 34 20PALOVİT ŞELALESİ Rize ilinin, Çamlıhemşin ilçesine bağlı, Zilkale harabesini geçtikten sonra başlayan şelale 15 m yüksekliktedir.

31 / 34 TOMARA ŞELALESİ Tomara Şelalesi, Gümüşhane ili, Şiran ilçesi sınırlarında bulunan şelaledir. Kelkit Çayının kolu olan Tomara Çayının vadisinde yer alır. Su kaynağının tamamı Şelalenin olduğu kısımdan yer altından çıkmaktadır. Şelalenin çevresi dik yamaçlardan oluşmasına karşın çevre halkı tarafından piknik alanı olarak da kullanılmaktadır.

32 / 34 SUDÜŞEN ŞELALESİ Termal İlçesi Üvezpınar Köyü'nden 8 km uzaklıkta bulunan Sudüşen Şelalesi ve çevresi doğa tutkunlarına muhteşem bir şölen sunar. Şelaleye giden yol, rahat ve doğal bir yürüyüş parkuru olup, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelaleye çıkarken eşsiz bir baraj gölü, Marmara Denizi manzarası ve çok çeşitli orman faunası ile karşılaşılır ki, bu güzergâh foto safari, doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

33 / 34 MASELEVAT ŞELALESİ Bin bir renge boyanmış kır çiçekleriyle süslenen Alpin çayırların kokularını taşıyan sular, iki yanı ağaçlarla çevrili kayaların üzerinden köpük köpük uçuyor. Özgün formlarıyla her üç şelale gürgen, çam ve ladin ağaçlarının arasından nefis görüntüler sergiliyor.