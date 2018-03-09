Süper Loto sonuçları - 8 Mart Süper Loto çekilişi bir kişiye 14 milyon lira kazandırdı!

Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Geçen hafta 11 milyon lirayı 5. kez devirle bu haftaya aktaran Süper Loto'nun 542. hafta çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Ellerde kuponlar, meraklı gözlerle heyecan içinde haftanın Süper Loto sayıları beklendi. Ankara Balgat'ta noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi sonuçları, mpi.gov.tr sitesinde yayımlandı. Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen bir kişi çıktı ve beş haftadır biriken ve 14 milyona ulaşan ikramiyenin sahibi oldu. Böylece Süper Loto'da bir devir serisi daha sona ermiş oldu. Süper Loto talihlisinin Antalya'dan çıktığı açıklandı. İşte 8 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası... 8 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI Süper Loto 542'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 11, 18, 29, 36, 49 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak. SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.