7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!
ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Jessica Enslow, 7 çocuk annesi olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Çocuk sahibi oldukça zayıfladı!
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Şubat 2017'de daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen Enslow, çocuk sahibi olmadan bile böyle bir bedene sahip olmadığını söylüyor.
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43 yaşındaki Jessica Enslow, 7 çocuk annesi... Habertürk'ün aktardığı habere göre Enslow'un 22 yaşındaki kızıyla koyduğu fotoğraflar, 'kız kardeş misiniz?' yorumlarının yapılmasına yol açıyor.
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Enslow, 19 yaşındayken ilk çocuğunu doğurdu. İkinci çocuğunu ise 21 yaşında...
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Toplamda 7 çocuk sahibi olan Enslow, 2013'te son çocuğunu kucağına aldı ve Şubat 2017'de daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye yönelik bir girişimde bulundu.
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İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Jessica Enslow, ağırlık ve kardiyodan oluşan bir karışım uygulayarak vücut şeklini tamamen değiştirdi.
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Genelde sağlıklı beslenen Enslow, çok nadiren burger ve kızartma yediğini söylüyor.
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Büyük kızıyla beraber spor yapan Enslow, çocuk sahibi olmadığı zamankinden daha iyi bir vücutta olduğunu söylüyor.
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İlk gebelik süresince hızla kilo aldığını kaydeden Enslow, doğumdan hemen sonra gebelik öncesi haline geri dönüp dönmeyeceğinden bile emin değildi.
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Büyük kızı Alyssa ile poz veren Enslow'a pek çok Instagram takipçisi, bir anne ve kızdan çok "kızkardeşler"e benzediklerini söylüyor.
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ANNE VE İKİ KIZININ YAŞADIKLARINA İNANAMAYACAKSINIZ
Tayvanlı Lure Hsu, genç görünmesinden dolayı insanları hayrete düşürmüştü. Ancak annesi ve kızkardeşini görenler daha da fazla şaşırıyor.
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Lure'nin kız kardeşi Sharon 36 yaşında ve Fayfay da 40 yaşında... İkisi de daha üniversite öğrencisi gibi. Emekli dansçı olan anneleri ise 63 yaşında.
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Bu üç kadın dünyanın en genç görünen ailesi. Tayvan medyasında 'Donmuş yaş ailesi' diye biliniyorlar. Aile, gazetecilere verdikleri röportajda bu görünümlerinin sırrını bol su içmek ve sebze yemek olarak açıklıyor.
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İşte dünyanın en genç görünen ailesi;
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