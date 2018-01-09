7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 09.01.2018 14:37 |3 saat önce

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Jessica Enslow, 7 çocuk annesi olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Çocuk sahibi oldukça zayıfladı!

1 / 40 Şubat 2017'de daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen Enslow, çocuk sahibi olmadan bile böyle bir bedene sahip olmadığını söylüyor.

2 / 40 43 yaşındaki Jessica Enslow, 7 çocuk annesi... Habertürk'ün aktardığı habere göre Enslow'un 22 yaşındaki kızıyla koyduğu fotoğraflar, 'kız kardeş misiniz?' yorumlarının yapılmasına yol açıyor.

3 / 40 Enslow, 19 yaşındayken ilk çocuğunu doğurdu. İkinci çocuğunu ise 21 yaşında...

4 / 40 Toplamda 7 çocuk sahibi olan Enslow, 2013'te son çocuğunu kucağına aldı ve Şubat 2017'de daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye yönelik bir girişimde bulundu.

5 / 40 İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Jessica Enslow, ağırlık ve kardiyodan oluşan bir karışım uygulayarak vücut şeklini tamamen değiştirdi.

6 / 40 Genelde sağlıklı beslenen Enslow, çok nadiren burger ve kızartma yediğini söylüyor.

7 / 40 Büyük kızıyla beraber spor yapan Enslow, çocuk sahibi olmadığı zamankinden daha iyi bir vücutta olduğunu söylüyor.

8 / 40 İlk gebelik süresince hızla kilo aldığını kaydeden Enslow, doğumdan hemen sonra gebelik öncesi haline geri dönüp dönmeyeceğinden bile emin değildi.

9 / 40 Büyük kızı Alyssa ile poz veren Enslow'a pek çok Instagram takipçisi, bir anne ve kızdan çok "kızkardeşler"e benzediklerini söylüyor.

10 / 40

11 / 40

12 / 40

13 / 40

14 / 40

15 / 40

16 / 40

17 / 40

18 / 40

19 / 40

20 / 40

21 / 40

22 / 40

23 / 40

24 / 40

25 / 40 ANNE VE İKİ KIZININ YAŞADIKLARINA İNANAMAYACAKSINIZ Tayvanlı Lure Hsu, genç görünmesinden dolayı insanları hayrete düşürmüştü. Ancak annesi ve kızkardeşini görenler daha da fazla şaşırıyor.

26 / 40 Lure'nin kız kardeşi Sharon 36 yaşında ve Fayfay da 40 yaşında... İkisi de daha üniversite öğrencisi gibi. Emekli dansçı olan anneleri ise 63 yaşında.

27 / 40 Bu üç kadın dünyanın en genç görünen ailesi. Tayvan medyasında 'Donmuş yaş ailesi' diye biliniyorlar. Aile, gazetecilere verdikleri röportajda bu görünümlerinin sırrını bol su içmek ve sebze yemek olarak açıklıyor.

28 / 40 İşte dünyanın en genç görünen ailesi;

29 / 40

30 / 40

31 / 40

32 / 40

33 / 40

34 / 40

35 / 40

36 / 40

37 / 40

38 / 40

39 / 40