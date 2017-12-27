Buzları eriten yeni yıl takvimi

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 27.12.2017 11:47 |4 saat önce

Rusya Kadın Hokey Ligi, ülkenin dört bir yanından kadın hokeycilerin yer aldığı bir 2018 takvimi çıkardı. Ringlerde isimlerinden söz ettiren 12 sporcu, takvim için poz verdi.

Bu takvimler 2018'e damga vuracak

1 / 37 L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, Forbes gibi dergiler için çalışan ünlü sanatçı Pyotr Titarenko, Rusya Kadın Hokey Ligi'nin takvimi için sporcuların fotoğraflarını çekti.

2 / 37 Ülkenin dört bir yanından kadın hokeycilerin yer aldığı bir 2018 takvimi hazır!

3 / 37 İşte sporcuların birbirinden havalı pozları

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13 / 37 2018'in en sıradışı takvimi New Yorklu taksi şoförlerinden Philip Kirkman ve Shannon McLaughlin bu sene 5. baskısı olan 2018 NYC Taksici Takvimi'ni çıkardı.

14 / 37 12 taksi şoförünün poz verdiği takvim gelirinin bir kısmı, göçmenler ve düşük gelirli aileler için harcanacak.

15 / 37 Bağış toplayan grup, çekimlerde birbirinden iddialı karalere imza attı.

16 / 37 Takvim için ikonik taksileriyle poz veren sürücüler, esprili bir şekilde vücutlarını sergiledi.

17 / 37 Her bir ayında farklı bir sürücüye yer verilen bu eğlenceli takvim, her yıl itfaiye görevlileri tarafından çıkarılan popüler takvime şaka yollu bir meydan okuma niteliğinde.

18 / 37 Kirkman, taksi takviminde mizah yakalamayı amaçladıklarını ifade ediyor.

19 / 37 1993’ten beri, Avustralya’da seksi itfaiyeci fotoğrafları kullanarak hazırladıkları takvimlerin satışından gelen parayla Çocuk Hastaneleri Derneği için bağışlanmıştı.

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25 / 37 ''Fotoğraflar çok sıcak yangın başlayabilir'' Yaklaşan 2018 öncesi Avustralyalı İtfaiyeciler geleneksel olarak hazırlanan yeni yıl takvimi için objektif karşısına geçti.

26 / 37 1993’ten beri, Avustralya’da seksi itfaiyeci fotoğrafları kullanarak hazırladıkları takvimlerin satışından gelen parayla Çocuk Hastaneleri Derneği için bağış toplayan grup, çekimlerde birbirinden iddialı karalere imza attı.

27 / 37 Bu yılki fotoğraflarda köpek yavruları ve çeşitli vahşi hayvanlarla poz veren itfaiyeciler, şimdiye dek 2.3 milyon dolar topladıklarını bildirdi.

28 / 37 İnternet üzerinden de 20 dolardan satışa sunulan 2018 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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