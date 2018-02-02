Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

İşte yaşlı kadının karnından çıkan tümör

1 / 93 Daily Mail'in haberine göre, ameliyat Mexico kentinde yapıldı. Kadının yumurtalıklarındaki neoplazmanın çevresi bir buçuk metreydi. Ameliyat başladığında tümör, kadının karın boşluğunun yüzde 80'ini işgal ediyor ve karaciğer ile bağırsağın normal çalışmasını engelliyordu.

2 / 93 ​Kosta Rika vatandaşı 57 yaşındaki Sonia Lopez, cerrahi müdahalenin gerektiği uyarısını 8 yıl önce almış ama ‘kişisel nedenlerden' ameliyattan vazgeçmişti.

3 / 93 "SANKİ YENİDEN DOĞDUM" Halihazırda kadının kendini iyi hissettiğini söyleyen doktorlar, Lopez'in hızla iyileştiğini anlattı. Lopez, "Kendimi çok yorgun ve hasta hissediyordum. Şu anda hissettiğimle daha önce hissettiğim arasındaki fark Güneş ile Dünya arasındaki mesafe gibi. Sanki yeniden doğdum" dedi.

4 / 93 Uzmanlar, çıkarılan tümörün Orta Amerika bölgesinin en büyüğü unvanını alabileceğini söyledi. Cerrah Pablo Sibaja, "Bu, bölgede karşılaştığımız en büyük tümör. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 30 kiloluk tümör yer alıyor. Bu tümörün ağırlığı ise 34 kilo" ifadelerini kullandı.

5 / 93 KULAĞINDAKİ KİR YÜZÜNDEN DUYAMAZ HALE GELDİ! Endoskopi yardımıyla hastanın iç kulağını görüntüleyen doktor Raithatha, kuruyan kulak kirleri ve kılların kulak zarını kapladığını söyledi.

6 / 93 u sebeple çevresini duyamayan ve ağrı çeken hasta acılarından kurtuldu.

7 / 93 Kulak kirinin kişiler tarafından temizlenmesi tavsiye etmeyen doktor şunları söyledi:

8 / 93 'Pamuklu çubuklar kiri kulak kanalının daha derinine iter. Bu da kulak zarını zedeler ve en kötü senaryo olarak zarın delinmesi gerçekleşebilir. Bu sebeple insanlar kulağını temizlemek için uzman kişilerden yardım almalıdır.'

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10 / 93 KİSTTEN BÖYLE KURTULDULAR Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekoru kıran görüntüler tahammül sınırlarını zorluyor.

11 / 93 Yeri belirlendikten sonra ufak bir kesik atılan kist doktorun verdiği uğraş sonucu dışarı çıkıyor.

12 / 93 Derinin sıkılmasıyla fışkıran yağın ardından kistin temizlenmesine sıra geliyor.

13 / 93 Yağın temizlenmesinden çok daha zor olan bu kısımda kist, et parçasından ayrılıyor.

14 / 93 Operasyonun oldukça zorlu olan bu kısmında doktorlar dikkatle hareket ediyor. Neşter yardımı ile atılan ufak kesiklerin ardından kist, çekerek koparılmaya çalışılıyor.

15 / 93 O acı dolu anlar saniye saniye böyle görüntüleniyor...

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22 / 93 Yaşamsal kan damarlarının ezilmesine sebep olan tümör, Jasmin için hayati tehlike haline dönüşünce doktorların müdahalesi kaçınılmaz oldu.

23 / 93 Yaşlı kadının karnını ve karaciğerini ezen tümör, ameliyattaki doktorlara da soğuk terler döktürdü.

24 / 93 Zaman zaman hastayı kaybetmesine ramak kalan doktorlar müdahaleyi 'Sanki bomba imhası gibi' sözleriyle özetledi.

25 / 93 Bunun sebebi ise tümörden kurtulabilmeleri için damar kesmek zorunda olmaları.

26 / 93 İşte kan damarlarından ayrılması başarılan tümörün vücuttan çıkartıldığı anlar...

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29 / 93 DOĞUŞTAN BERİ KABIZ OLAN ADAMDAN 12 KİLO DIŞKI ÇIKTI! Doktorlar, nadir görülen bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğduğundan beri kabız olan adamdan 12 kilo dışkı çıkardı. Genç adamın, bağırsağı kontrol altına alması gereken sinirlerin eksik olması nedeniyle bağırsakların şişmesine neden olan Hirschsprung hastalığına sahip olduğu belirtiliyor.

30 / 93 9 AYLIK HAMİLE GİBİ GÖRÜNÜYORDU İsmi belirtilmeyen hasta yıllardır kabızlık şikayeti yaşıyor. 9 aylık hamile gibi görünen adama, biraz daha müdahale edilmeseydi karnının patlamak üzere olduğu söylendi.

31 / 93 AĞRILARA DAYANAMAYINCA SOLUĞU HASTANEDE ALDI Yıllarca kabızlık sorunu yaşayan adam, müshil kullandığını ancak bunun geçici bir rahatlama verdiğini söyledi. Yaşadığı ağrılara dayanamayınca soluğu hastanede alan Çinli adama, Hirschsprung tanısı konuldu. 3 saat süren operasyonun ardından, bağırsaktan kesilip çıkarılan parça basın mensuplarıyla paylaşıldı. Bağırsaklarını çıkardıktan sonra, cerrahlar dışkıların düşmesini önlemek için her iki ucunu da dikti. Hirschsprung hastalığı her 5.000 bebekten birini etkilemektedir. Hastalık yetişkinlerde nadiren görülmekte.

32 / 93 YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KİTLEYE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ California'da ünlü sivilce sıkıcı olarak bilinen Dermatolog Dr. Sandra Lee'ye bu defa öyle bir hasta gitti ki...

33 / 93 Kolundaki kist adeta bir yumurta büyüklüğünde olan hasta nihayet doktora gitmeye karar verdi.

34 / 93 Hastanın kolundaki kiste müdahale eden Dermatolog Dr. Sandra Lee, hastanın kistini şöyle tanımladı:

35 / 93 "Haşlanmış bir yumurta düşünün, derin deri altında ve yavaş yavaş çürüyen... Sonra o yumurtayı dışarıya iten başka nesneler. Uzun süre içerisinde bu hale gelen kist aynı zamanda kokulu."

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37 / 93 DEVASA YAĞ KÜTLESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ Kolundaki aşırı şişlikten rahatsız olan hasta vücudundaki kitleden kurtulmak için Sandra Lee'ye gitti.

38 / 93 Sandra Lee, şişliğin olduğu bölüme kesik attıktan sonra ortaya çıkan görüntüye kendisi bile inanamadı.

39 / 93 Lee, başta kendisinin çıkacağını düşündüğü yağ kütlesi çıkmamakta direnince elleriyle müdahale etmeye karar verdi.

40 / 93 Kitleyi çıkarmak için dakikalarca savaş verdi.

41 / 93 İşte o görüntüler...

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44 / 93 ENSESİNDEKİ 400 GRAMLIK TÜMÖRÜ BÖYLE ÇIKARTTI Bowling topu ağırlığındaki yağ kütlesi mide bulandırıyor. Dr. Sivilce Patlatıcı adıyla ünlenen, Dr. Sandra Lee bu kez bir adamın ensesindeki 400 gramlık, bowling topu ağırlığındaki yağ dokusu tümörünü keserek içini boşalttı.

45 / 93 KİTLEYİ ÇIKARMAK 10 DAKİKA SÜRDÜ 400 gramlık tümörü çıkarmadan önce bölgeyi uyuşturan Lee, kitleyi çıkarmasının 10 dakikayı bulduğunu ifade etti.

46 / 93 400 GRAMLIK KÜTLEYİ ELLERİYLE ÇIKARDI Yağ kütlesinin ilk başta kolayca çıkabileceğini düşündüğü söyleyen doktor Lee, yağ dokusunun çok geniş bir alana yayılması nedeniyle cerrahi aletlerini bir kenara koyup yağlı dokuyu elleriyle çıkarmak zorunda kaldı.

47 / 93 Görüntüler her ne kadar mide bulandırıcı olsa da izlenme sayısı oldukça fazla.

48 / 93 Bunun çok sinir bozucu bir ameliyat olduğunu söyleyen Sandra'nın yayınladığı bu görüntüler, bir milyondan fazla izlendi.

49 / 93 Lipomalar cildin altında yetişen yumuşak, yağlı topaklardır. Zararsızdırlar ve genellikle küçük ve ağrısız kalabilirler. Lipomlar kanserli değildir (benign) ve yağ hücrelerinin aşırı büyümesinden kaynaklanmaktadır.

50 / 93 LİPOMA NEDİR? Yağ hücrelerinin olduğu yerde vücudun herhangi bir yerinde yetişebilirler ancak genellikle omuz, boyun, göğüs, kollar, sırtlar, kalçalar ve uyluklarda görülürler.Bazen, lipomlar vücutta daha derine inebilir, bu nedenle onları göremez veya hissedemezsiniz. Lipom eksizyonu adı verilen bir işlemle ameliyatla çıkartılabilirler.

51 / 93 50 YILLIK KİST BÖYLE ÇIKARILDI Yarım saatten fazla süren operasyonu yayınlayan Sandra Lee, yine milyonlarca insanın midesinin bulanmasına neden oldu.

52 / 93 Bebek yüzünü andıran kiste önce bir çizik atan Lee, daha sonra kisti yavaş yavaş sıkmaya başlıyor.

53 / 93 Yarım saatten fazla süren operasyonda Lee, gri renkte kokulu bir kisti çıkarmayı başarıyor.

54 / 93 Kistin etrafını saran yağları da büyük bir titizlikle çıkaran, aynı titizlikle açılan kesiği dikmeye başlıyor.

55 / 93 Yayınladığı görüntü hakkında konuşan Lee, ''kist iyi huylu epidermoid kist. 5 yaşından beri hastada buluyormuş ve zaman içinde -50 yıl büyüyerek bu hale gelmiş. Çıkarmak 40 dakikayı buldu'' dedi. 'Kistleriniz için 50 yıl beklemeyin' diyor Lee.

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62 / 93 Sandra Lee, bu kez saçlarının altında kalan pinpon topu büyüklüğündeki kisti almak için kolları sıvadı.

63 / 93 Kist oldukça dikkatle atılan kesik sonrası ortaya çıktı.

64 / 93 Hasta yapılan müdahale ile kistten kurtuldu.

65 / 93 Hastanın kafasından çıkan kitle

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67 / 93 BOYNUZ GİBİ! Hastanın alnında yer alan ve oldukça büyük olduğu gözlenen kist adeta bir boynuzu andırıyor.

68 / 93 Sandra Lee, hastaların vücudundaki kistten kurtulmak için bu kadar beklememesi gerektiğini söylüyor.

69 / 93 Sandra Lee, alında açılan yarık sonrası şiş bölgeyi sıkarak kisti dışarı çıkarmayı başarıyor.

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73 / 93 KAŞ OPERASYONU MİDE BULANDIRDI Kaliforniya merkezli dermatolog, altı ay boyunca hastanın kaşının altında büyüyen kötü, enfekte olmuş topağı çıkarmak için bu kez bayağı bir zorlandı.

74 / 93 Hasta, epidermoid kist olarak bilinen ve ıslak cilt hücrelerinden oluşan sevimsiz bir kistten muzdaripti.

75 / 93 Sandra Lee olarak da bilinen doktor, bu kez bir adamın kaşındaki kisti önce kesip sonra sıkarak çıkardı.

76 / 93 Bu görüntüler 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

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82 / 93 OMZUNU OYNATAMIYORDU Sırtında oluşan şişliğin fazlaca büyümesi üzerine hasta, soluğu Sandra Lee'nin yanında alıyor.

83 / 93 Fakat bu kistten kurtulmak Sandra Lee'nin umduğu kadar kolay olmuyor.

84 / 93 Sandra Lee, dakikalarca süren uğraşlar sonucu yine çözümü elle müdahale ederek bulabiliyor.

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88 / 93 Bu hastada da kist yine saçların arasına gizlenmiş.

89 / 93 Atılan çizik sonrası durumun ciddiyeti daha net anlaşılıyor.

90 / 93 Açılan delikten dikkatle çıkarılan parçaların büyüklükleri ve görünümleri birbirinden oldukça farklı.

91 / 93 İşte ameliyat sonrası ortaya çıkan görüntüler...

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