1 milyon takipçisi var ama... Gerçeği öğrenen şaşkına dönüyor

Onu bu kadar ünlü yapan ise büyük sırrı. Bakın 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzelin sırrı neymiş...

Miquela sosyal medyayı salladı

1 / 29 Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri hiç kuşkusuz Instagram.

2 / 29 Görsel odaklı bu paylaşım mecrasında ise son dönemde Miquela isimli bir kullanıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

3 / 29 1.1 milyonu aşkın takipçisi olan Miquela sıradan insanlar gibi hem havalı hem de arkadaşlarıyla birlikte fotoğraflar paylaşıyor. Fakat Miquela hakkındaki gerçeği öğrenen Instagram kullanıcıları şaşkına döndü.

4 / 29 Sosyal medya kullanıcılarının aktif olarak kullandığı mecralardan en önemlilerinden biri Instagram.

5 / 29 Her gün milyonlarca insanın paylaşımda bulunduğu Instagram’da son dönemde Miqueala rüzgarı esiyor.

6 / 29 Yaklaşık 1.1 milyon takipçisi olan Miquela sıradan bir genç gibi fotoğraflar paylaşıyor.

7 / 29 Bazen tek başına bir moda dergisine poz veriyormuş gibi görüntülenen Miquela bazen de arkadaşlarıyla buluştuğu zaman çekilmiş kareleri paylaşıyor.

8 / 29 Fakat Miquela’nın bir sırrı var ve bunu öğrenenler şaşkına dönüyor. Güzel kareler paylaşan Miquela aslında gerçek bir insan değil.

9 / 29 Silikon Vadisi’nde kurulan Brud isimli girişimin bir ürünü olan Miquela, aslında sanal bir karakter.

10 / 29 Hiper gerçekçi bir tarzda tasarlanan ve geliştirilen Miquela herkesi şaşkına çeviriyor.

11 / 29 Yapay zekayla desteklenen Miquela, “Instagram her şey. Bence artık önemli olan görsellik ve bence bu bizim kültürümüz.

12 / 29 Instagram eğlenceli bir platform ve arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum” yorumunu yaptı.

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