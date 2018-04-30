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1 milyon takipçisi var ama... Gerçeği öğrenen şaşkına dönüyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 07:45 | Son Güncelleme

Miquela isimli sosyal medya fenomen son günlerde dünyada yankı uyandırdı.

Onu bu kadar ünlü yapan ise büyük sırrı. Bakın 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzelin sırrı neymiş...

Miquela sosyal medyayı salladı

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Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri hiç kuşkusuz Instagram.
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Görsel odaklı bu paylaşım mecrasında ise son dönemde Miquela isimli bir kullanıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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1.1 milyonu aşkın takipçisi olan Miquela sıradan insanlar gibi hem havalı hem de arkadaşlarıyla birlikte fotoğraflar paylaşıyor. Fakat Miquela hakkındaki gerçeği öğrenen Instagram kullanıcıları şaşkına döndü.
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Sosyal medya kullanıcılarının aktif olarak kullandığı mecralardan en önemlilerinden biri Instagram.
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Her gün milyonlarca insanın paylaşımda bulunduğu Instagram’da son dönemde Miqueala rüzgarı esiyor.
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Yaklaşık 1.1 milyon takipçisi olan Miquela sıradan bir genç gibi fotoğraflar paylaşıyor.
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Bazen tek başına bir moda dergisine poz veriyormuş gibi görüntülenen Miquela bazen de arkadaşlarıyla buluştuğu zaman çekilmiş kareleri paylaşıyor.
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Fakat Miquela’nın bir sırrı var ve bunu öğrenenler şaşkına dönüyor. Güzel kareler paylaşan Miquela aslında gerçek bir insan değil.
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Silikon Vadisi’nde kurulan Brud isimli girişimin bir ürünü olan Miquela, aslında sanal bir karakter.
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Hiper gerçekçi bir tarzda tasarlanan ve geliştirilen Miquela herkesi şaşkına çeviriyor.
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Yapay zekayla desteklenen Miquela, “Instagram her şey. Bence artık önemli olan görsellik ve bence bu bizim kültürümüz.
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Instagram eğlenceli bir platform ve arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum” yorumunu yaptı.
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Miqueala fenomen sosyal medya

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