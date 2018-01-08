HABER

1 yıl arayla şaşırtan fark!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul’da geçtiğimiz yıl bugün lapa lapa yağan kar kenti beyaz örtüyle kaplarken bu sene kendini gösteren güneş sayesinde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Geçen sene ve bu yıl aynı gün havadan çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, hava sıcaklığında meydana gelen değişim gözler önüne seriliyor.

.

1 yıl arayla İstanbul! Fark büyük

1 / 16

Geçtiğimiz yıl karlar altındaydı

Geçtiğimiz yıl karlar altındaydı
Geçtiğimiz yıl 8 Ocak günü Sultanahmet, Haliç, İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un birçok noktası karlar altındayken bugünlerde kentte yazdan kalma bir gün yaşanıyor.
2 / 16

Şaşırtıcı fark

Şaşırtıcı fark
Megakentin karlar altındaki 1 yıl önceki görüntüsüyle bugün çekilen görüntüler yan yana geldiğinde aynı günlerde yaşanan sıcaklık farkı da gözler önüne serildi.
3 / 16

Önceki sene bu zamanlar beyaza bürünen İstanbul’da karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşurken, bu günlerde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor.
4 / 16

Sıcak hava mevsim normallerinin üzerinde

Sıcak hava mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde çok sayıda vatandaş ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne geldi.
5 / 16

Vatandaşlar güneşli havayı fırsat bildi

Vatandaşlar güneşli havayı fırsat bildi
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında gezintiye çıkarken kimi vatandaşlar da Sultanahmet Meydanı’nda bol bol fotoğraf çektirdi, kuşları besledi.
6 / 16

Vatandaşlar ayrıca 2 yıl arasındaki büyük sıcaklık farkı hakkında konuşarak ocak ayında yaşanan güneşli havayı değerlendirdi.
7 / 16

'İstanbul’da hava güzel olsun'

'İstanbul’da hava güzel olsun'
Taksim’e iş için geldiğini ve İstanbul’da havanın geçen seneye aynı zamanlara oranla çok farklı olduğunu dile getiren Murat Tonguç, “Havanın güneşli olması bizim için ve evsizler için güzel bir şey ama uzun vadede düşünürsek küresel ısınma olsun hava değişiminin global etkileri olsun kötü bir şey. Tarım için de kötü bir şey ama havanın güzelliği sadece İstanbul içinse sorun değil, İstanbul dışında da böyleyse kötü olur. İstanbul’da hava güzel olsun, iş için geldim buraya” dedi.
8 / 16

'Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum'

'Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum'
Sıcak havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı’na gezmeye gelen bir vatandaş, “Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum ben şuan dışarıdayım en büyük fark bu. Kar yağıyordu, araç, kurye zor geliyordu, geçen sene hiç iş yoktu şu an yapıyorum” ifadelerini kullandı.
9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar sıcak hava istanbul

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

O şimdi bambaşka biri oldu

O şimdi bambaşka biri oldu

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!

O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Beyaz Cennet'

'Beyaz Cennet'

Aydın Boysan'a son veda!

Aydın Boysan'a son veda!

Gebe ineği yemeye çalışınca...

Gebe ineği yemeye çalışınca...

Onu bulduklarında bu haldeydi

Onu bulduklarında bu haldeydi

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!

Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.