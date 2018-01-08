1 yıl arayla şaşırtan fark!

7 / 16 'İstanbul’da hava güzel olsun'

Taksim’e iş için geldiğini ve İstanbul’da havanın geçen seneye aynı zamanlara oranla çok farklı olduğunu dile getiren Murat Tonguç, “Havanın güneşli olması bizim için ve evsizler için güzel bir şey ama uzun vadede düşünürsek küresel ısınma olsun hava değişiminin global etkileri olsun kötü bir şey. Tarım için de kötü bir şey ama havanın güzelliği sadece İstanbul içinse sorun değil, İstanbul dışında da böyleyse kötü olur. İstanbul’da hava güzel olsun, iş için geldim buraya” dedi.