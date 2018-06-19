Oy verme kabinine gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

24 Haziran seçimlerinde 10 adımda oy kullanma rehberi

1 / 10 1- OY VERECEĞİNİZ YERİ ÖĞRENİN Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy vereceğinizi gösteren seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza alın. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK’nın sayfasından ‘Nerede Oy Kullanacağım’ bölümünden sorgulamayaparak seçmen bilgi kağıdının dökümünü alabilir.

2 / 10 2- KABİNE TELEFONLA GİRMEYİN Seçmen bilgi kağıdında yazan oy kullanma yerine gidin. Oy verme kabinine cep telefonuyla giremeyeceğiniz için cep telefonunuzu evde ya da arabanızda bırakın. Yanınızda götürürseniz oy verme kabinine girmeden önce sandık kuruluna teslim edin.

3 / 10 3- TC KİMLİK NUMARALI KİMLİK YA DA PASAPORT Oy verme kabinine gittiğiniz zaman üzerinizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartınızı (Geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri) ve seçmen bilgi kağıdınızı sandık kurulu başkanına verin ve seçmen sıra numaranızı söyleyin.

4 / 10 4- OY ZARFININ MÜHÜRLÜ OLDUĞUNA DİKKAT EDİN Sandık kurulunca adınız seçmen listesinde bulunduktan sonra oy verme işlemine geçebilirsiniz. Sandık kurulu başkanı, mühürlenmiş oy zarfı ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin iki birleşik oy pusulasını ve mühürü size verecek. Oy pusulasında sandık kurulu mührü dışında mühür ya da işaret olup olmadığını kontrol edin.

5 / 10 5- GEÇERSİZ OY UYARISI Oy verme kabinine gitmeden önce sandık kurulu başkanı, 'tercih' veya 'evet' mührünün pusulada cumhurbaşkanı adayı, siyasi pasrti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle basılması konusunda seçmeni uyaracak. Sandık kurulu başkanı, oy pusulası ve zarfına imza atılması, işaret konulması halinde oyun geçersiz olacağı konusunda da uyarı yapacak.

6 / 10 6- İKİ PUSULA DA AYNI ZARFA Oy verme kabinine geçince, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin oy pusulalarına 'Evet' ya da 'Tercih' mühürünü, dışarı taşırmadan basarak oyunuzu kullanın. Oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayın ve aynı zarfa koyarak yapıştırın.

7 / 10 7- ZARFI SANDIĞA MUTLAKA SİZ ATIN Oy verme kabininden çıkın ve zarfı bizzat sandığa atın.

8 / 10 8- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATIN Seçmen listesindeki adınızın karşısına oy kullandığınıza dair imzanızı atın. İmza atmasını bilmeyen veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atamayan seçmenlere sandık kurulunca sol elinin başparmağı bastırılır.

9 / 10 9- SEÇMEN KAĞIDINI GERİ ALMAYI UNUTMAYIN İmzadan sonra sandık kurulu başkanına mühürü teslim edin. Sandık kurulu başkanından arka yüzü imzalanıp mühürlenmiş seçmen bilgi kağıdı ve kimliğinizi geri alın. Seçmen bilgi kağıdı ikinci tura kalınması durumunda yeniden kullanılacak.