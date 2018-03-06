HABER

100 yıl önce Türkiye

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

19'uncu yüzyıl bankeri Albert Kahn fotoğrafa meraklıydı.

Fotoğrafçılarını İstanbul'dan Moğolistan'a dünyanın dört bir köşesine gönderdi.

Geçmişteki Türkiye

1 / 56

72 bin karelik "Gezegen Arşivi" bugün Paris yakınlarında Japon, İngiliz, Fransız bahçelerinden oluşan evinde sergileniyor.
2 / 56

Fotoğrafta TBMM tarafından 19 Kasım 1922 tarihinde ilk ve son İslam Halifesi seçilen Halife II. Abdülmecid (Efendi)'nin Topkapı Sarayı avlusundaki arabasını çeken kalabalık görülüyor.
3 / 56

1912 yılının eylül ayında 'Muhteşem' ya da 'Kanuni' olarak bilinen Sultan I. Süleyman'ın türbesinin içi görüntülenmiş.
4 / 56

1912 yılının eylül ayında 'Muhteşem' ya da 'Kanuni' olarak bilinen Sultan I. Süleyman'ın türbesinin içi görüntülenmiş.
5 / 56

2 Aralık 1922 tarihinde çekilen fotoğrafta bugün İstanbul Üniversitesi olarak kullanılan Osmanlı İmparatorluğu Savunma Bakanlığı Seraskerat´ın anıtsal kapısı görülüyor.
6 / 56

Muhtemelen Ankara'da Mebusların yemek yediği ve kadın hakları açısından önemli bir yer tutan, kadınların Atatürk ve ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu'nun girişimiyle ilk kez lokantada yemek yedikleri Ankara'daki İstanbul Lokantası (1922
7 / 56

Meclis-i Mebusan'ın toplantı salonu (1922)
8 / 56

Bugün Yeni Kimlik Kartlarında bir siluet halinde bulunan ilk Meclis Binası'nın yandan görünüşü (1922)
9 / 56

İlk Meclis Binası'nın balkonunda bulunanlar. Kim oldukları seçilmiyor (1922)
10 / 56

Meclis Binasının uzaktan genel görünümü (1922)
11 / 56

Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa (kalpaklı) (29 Aralık 1922, Ankara)
12 / 56

Albert Kahn, Atatürk'ün de ilk renkli fotoğraflarını çeken kişidir aynı zamanda. Hüseyin Rauf (Orbay) Bey, Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa (29 Aralık 1922, Ankara)
13 / 56

Hüseyin Rauf (Orbay) Bey, Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa (29 Aralık 1922, Ankara)
14 / 56

Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa (kalpaksız) (29 Aralık 1922, Ankara)
15 / 56

16 / 56

17 / 56

18 / 56

19 / 56

20 / 56

21 / 56

22 / 56

23 / 56

24 / 56

25 / 56

26 / 56

27 / 56

28 / 56

29 / 56

30 / 56

31 / 56

32 / 56

33 / 56

34 / 56

35 / 56

36 / 56

37 / 56

38 / 56

39 / 56

40 / 56

41 / 56

42 / 56

43 / 56

44 / 56

45 / 56

46 / 56

47 / 56

48 / 56

49 / 56

50 / 56

51 / 56

52 / 56

53 / 56

54 / 56

55 / 56

56 / 56

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye eski istanbul

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Okuyucu Yorumları 2 yorum
herşeyin doğal ve temiz olduğu zamanlar. Çarpık kentleşme yok ve ekolojik katil olan türümüz daha istila etmeye başlamamış
hic bir yerde orman yok ne ilginc
Diğer Haberler
Seks gurusuna kötü haber! +18'lik girişim başına iş açtı

Seks gurusuna kötü haber! +18'lik girişim başına iş açtı

Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

İzmir'de otelde yangın paniği! Arabaların üzerine atladılar

İzmir'de otelde yangın paniği! Arabaların üzerine atladılar

Gülmekten karnınızı ağrıyacak

Gülmekten karnınızı ağrıyacak

İlk bakışta anlamak imkansız! Bunlara bakan bir daha bakıyor

İlk bakışta anlamak imkansız! Bunlara bakan bir daha bakıyor

Afrin'e 9,5 kilometre kaldı!

Afrin'e 9,5 kilometre kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.