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Görülen ama gezilemeyen 1000 yıllık Artvin Kalesi ziyarete açılıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Çoruh Nehri kenarında bulunan 1000 yıllık Artvin Kalesi, çevre düzenlemelerinden sonra turizme kazandırılarak ziyarete açılacak.

Gürcü Krallığı'nın 10. yüzyılda inşa ettirdiği tahmin edilen kale, şehir girişindeki Çoruh Nehri'nin kenarında bulunan sarp kayalığın üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle doğa ve tarih meraklılarını kendine hayran bırakıyor.

1000 yıllık Artvin Kalesi 2019'da ziyarete açılacak

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Askeri alan sınırları içerisinde bulunduğu için özel izinle gezilebilen kalede, turistik ziyaretler gerçekleştirilemiyor.
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2004 yılında restorasyonu yapıldıktan sonra, 2012 yılı içerisinde ışıklandırılan şehrin en eski tarihi yapısı özelliğine sahip kalenin, Artvin Belediyesi'nin girişimleriyle çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ziyarete açılması planlanıyor.
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, kalenin kaya üzerine inşa edilmiş muhteşem bir yapı olduğunu söyledi.
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Yalçın Kurt, kalenin turizme kazandırılması için geçmiş yıllarda bir restorasyon yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:"Kalemizi turizme açabilmek için şu an çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları gibi alt yapı çalışmalarının yapılması lazım.
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Bir miktar Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan ödenek çıktı. Biz de kurum olarak hem teknik destek vereceğiz hem de restorasyon ihtiyacıyla ilgili gerekli yardımlarda bulunacağız.
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Bu kalemizi Artvin turizmine kazandırmak için Artvin Belediyesi ile işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu süreç başlayacak"
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Şehirde Artvin Kalesi dışında kazı çalışmaları tamamlanan Şavşat Kalesi'nde de restorasyon yapılacağını açıklayan Kurt, buranın da turizme açılacağını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Artvin Kalesi Çoruh nehri

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