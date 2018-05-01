104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi

'Fazla yaşadığım için pişman oldum' diyen Avustralyalı bilim adamı, hala yaşadığı için çok mutsuz olduğunu, bir an evvel ölmek istediğini söylüyor. İşte detaylar...
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