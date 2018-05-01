104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi

'Fazla yaşadığım için pişman oldum' diyen Avustralyalı bilim adamı, hala yaşadığı için çok mutsuz olduğunu, bir an evvel ölmek istediğini söylüyor. İşte detaylar...

David Goodall: Çok fazla yaşadığıma pişman oldum

1 / 20 Avustralya’nın en yaşlı bilim adamı David Goodall 'Fazla yaşadığım için pişman oldum' dedi ve hayatı için çok kritik bir karar aldı.

2 / 20 Profesör Goodall, nisan ayında 104 yaşını doldurduktan bir kaç gün sonra ötanazi için Mayıs ayında randevu aldığını duyurdu.

3 / 20 Goodall basına yaptığı açıklamada ‘Bu yaşa gelmiş olmak benim için bir pişmanlık. Mutlu değilim ve ölmek istiyorum. Bu bence üzücü değil, üzücü olan devletin benim isteklerime engel olması. Vatandaşlık hakları arasında ötanazinin olması da bir zorunluluktur’ dedi.

4 / 20 Bu bildiri sonucunda Avustralya’da uzun zamandır devam eden bir tartışma da yeniden alevlenmiş oldu.

5 / 20 Ötanazi dünyanın genelinde Birçok ülkede olduğu gibi Avustralya’da da yasak.

6 / 20 Goodall bundan 2 sene önce Emeritus Profesör olarak görev aldığı Perth’s Edith Cowan Üniversitesinden yaşlılık dolayısıyla uzaklaştırılınca haber olmuştu.

7 / 20 Uluslararası bir kampanya başlatışmış ve dünyanın dört bir yanından profesör ve akademisyenler kararın geri alınması için Goodall’a destek vermişlerdi.

8 / 20 Kampanya sonucunda Goodall görevine dönmüştü.

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