11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi

Tüm bedenini değiştiren ve bu uğurda 220 bin sterlin harcayan Star Marie isimli kadının tek istediği Barbie bebeğe benzemekti. Sonuç nasıl mı oldu? İşte cevabı...

Estetik ameliyat bağımlısının son hali

1 / 18 Henüz 29 yaşında ama bugüne kadar estetik operasyon geçirmediği hiçbir beden parçası kalmadı. Barbie bebeğe benzemek için tam 220 Bin Sterlin harcadı.

2 / 18 Daha 17 yaşındayken dudak ve göğüs büyütme operasyonu geçirerek estetik operasyonlara başlayan Star Marie Delguidice, o zamandan bu yana tam 28 kez bıçak altına yattı. Hepsinde de amacı güzel, daha güzel, en güzel görünmekti.

3 / 18 28 ameliyat geçiren Star Marie, son operasyonunu ise Türkiye'de geçirmiş.

4 / 18 Star Marie Delguidice, kendini Kim Kardashian''a biraz da Jennifer Lopez''e ama kendisine sorarsanız Barbie bebeğe benzetmek için tam 220 Bin Sterlin harcadı.

5 / 18 İşte genç kadının değişimini gözler önüne seren kareler...

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