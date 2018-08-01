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13 bin 500 liralık telefon görücüye çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Turing Robotics, 'HubblePhone' isimli yeni akıllı telefonunun duyurdu!

Telefonun fiyatı 2750 dolar yani 13 bin 500 TL!

Bu telefonun fiyatı inanılmaz

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Turing Robotics firması, yeni akıllı telefon modelini tanıttı. 'HubblePhone' isim modelin en dikkat çeken yanı ise fütürist dizaynı ve fiyatı oldu.
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2020 yılında satışa sunulacak çift ekrana ev sahipliği yapacak olan modelin ABD fiyatı 2750 dolar (13 bin 500 TL) olarak açıklandı.
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HUBBLEPHONE'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

HUBBLEPHONE'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
2 adet Snapdragon 855 işlemci kullanılacağı belirtilen HubblePhone, toplamda 4K çözünürlük sunan 2 parçalı (2 tane Full HD) ekrana ev sahipliği yapacak.
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Telefonda yer alan bu ekranlara güç sağlaması için ise 2 batarya kullanılacak. Bunlardan ilki 3 bin 300 mAh, ikincisi ise 2 bin 800 mAh değerine sahip olacak.
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Telefonun ana kamerası 15X optik zoom'a ev sahipliği yapacak. Arka kameranın değeri ise 60 MP çözünürlüğünde olacak.
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Ana kamera haricinde cihazın farklı yerlerinde bulunacak 3 adet de 12 MP'lik sensör yer alacak.
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HubblePhone'un hem Android hem de Linux altyapılı Sailfish mobil işletim sistemlerini kullanacak.
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Anahtar Kelimeler:
HubblePhone Turing Robotics akıllı telefon

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