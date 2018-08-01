13 bin 500 liralık telefon görücüye çıktı

Telefonun fiyatı 2750 dolar yani 13 bin 500 TL!

Bu telefonun fiyatı inanılmaz

1 / 7 Turing Robotics firması, yeni akıllı telefon modelini tanıttı. 'HubblePhone' isim modelin en dikkat çeken yanı ise fütürist dizaynı ve fiyatı oldu.

2 / 7 2020 yılında satışa sunulacak çift ekrana ev sahipliği yapacak olan modelin ABD fiyatı 2750 dolar (13 bin 500 TL) olarak açıklandı.

3 / 7 HUBBLEPHONE'UN ÖZELLİKLERİ NELER? 2 adet Snapdragon 855 işlemci kullanılacağı belirtilen HubblePhone, toplamda 4K çözünürlük sunan 2 parçalı (2 tane Full HD) ekrana ev sahipliği yapacak.

4 / 7 Telefonda yer alan bu ekranlara güç sağlaması için ise 2 batarya kullanılacak. Bunlardan ilki 3 bin 300 mAh, ikincisi ise 2 bin 800 mAh değerine sahip olacak.

5 / 7 Telefonun ana kamerası 15X optik zoom'a ev sahipliği yapacak. Arka kameranın değeri ise 60 MP çözünürlüğünde olacak.

6 / 7 Ana kamera haricinde cihazın farklı yerlerinde bulunacak 3 adet de 12 MP'lik sensör yer alacak.