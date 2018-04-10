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13 yıl önce doğması gerekirken dünyaya yeni gözlerini açtı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

ABD'li Nancy Weiss, eşi Chriss Weiss ile birlikte 13 yıl önce dondurularak kuruma bağışlanan bir embriyo ile çocuk sahibi oldu.

2 yıl boyunca tüp bebek yöntemiyle hamile kalmaya çalışan Nancy Weiss, girişimleri başarılı olmayınca bu yöntemi denedi. Bakın son olarak denediği yöntemle nasıl bir yavru dünyaya getirdi...

13 yıl önce dondurulan embriyon ile dünyaya geldi!

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ABD’nin Atlanta Eyaleti’ndeki Georgia kentinde yaşayan Nancy ve Chris Weiss çifti, 13 yıl önce dondurulan ve daha sonra kuruma bağışlanan embriyondan bebek sahibi oldu.
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43 yaşındaki Nancy Weiss, 2 yıl boyunca tüp bebek yöntemi ile 5 kez hamile kalmaya çalıştı. Ancak hiçbir girişim başarılı olamadı. Annelik heyecanını yitirmeyen Nancy Weiss, bağlı bulundukları kurumda bekleyen sahipsiz bir embriyon olduğunu öğrendi.
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Çift, bunun üzerine embriyonu evlatlık aldı. Aralık ayında Luna adı verdikleri kız bebeği dünyaya getiren Nancy, şimdi çok mutlu. Her ne kadar yüzde 50 risk barındırıyor olsa da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
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Bugün vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebeğin daha yeni dünyaya gelmesi ise şaşırttı. Haber, öncelikle Amerikan kamuoyu olmak üzere heyecanla karşılandı.
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Bugün vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebeğin daha yeni dünyaya gelmesi ise şaşırttı. Haber, öncelikle Amerikan kamuoyu olmak üzere heyecanla karşılandı.
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HERKES YENİ DOĞDU SANIYOR AMA...

HERKES YENİ DOĞDU SANIYOR AMA...
ABD'nin Kentucky eyaletinde Matthew Riddle adındaki yedi aylık bebek, çok nadir görülen bir büyüme geriliği hastalığı ile doğdu.
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CÜCE SENDROMUYLA DOĞAN BEBEK YÜREK PARÇALADI

CÜCE SENDROMUYLA DOĞAN BEBEK YÜREK PARÇALADI
Minik bebeğin hastalığı ‘primordial dwarfism' olarak adlandırılıyor. Hastalık, az rastlanan büyüme geriliği, mental gerilik ve atipik yüz görünümü ile karakterize ediliyor.
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Dünyaya geldiğinde 1 kilogram 300 gram ağırlığında olan Matthew şu anda yedi aylık olmasına rağmen, görenler onu yeni doğmuş bir bebek sanıyor.
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California'da tedavi altına alınan Matthew'un doktorları, küçük bebeğin karşılaşma riski olan felç, beyin anevrizması gibi hayati risk taşıyan hastalıkları engellemeye çalışıyor.
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ABD doğum bebek

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