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14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

Marina Amaral isimli dijital fotoğrafçı 3 yıldır sürdürdüğü tarihi fotoğrafları renklendirme projesine son olarak 14 yaşındaki Polonyalı bir tutuklunun fotoğraflarını ekledi. Czeslawa Kwoka'nın Auschwitz'deki trajik hayatını görsel olarak vurgulamayı başaran Amaral, hislerini şu cümle ile özetledi; 'Onun ne olduğunu bilmeden bu kadar uzun süre yüzüne bakmak çok zordu.'

Amaral sözlerine şöyle devam etti; 'Onları renkli gördüğümüzde bu insalarla ilişki kurmak çok daha kolay. Vücudundaki çürükleri, dudaklarındaki keskinliği, yüzündeki kırmızı kanı gördükten sonra neler yaşadıklarını daha iyi anlayabiliyoruz. Renklendirdiğim bir fotoğrafta, mahkum kızın kampa geldiğinde yaşadığı anlaşılmıyordu. Onun bir sopa ile yüzüne vurdular. Kızın öfkesi anlaşılabiliyordu. Çok güzel ve masum bir genç kız. Ağladı ama hiçbir şey yapamazdı. Fotoğrafı çekilmeden önce gözyaşları ve dudağındaki kan kurumuştu. Bunu gördükten sonra o kareyi hayata geçirmeye karar verdim.'

İşte renklenen o fotoğraflar...

Nazilerin ölüm kampı

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Czesława Kwoka, Auschwitz'e gönderildiğinde 14 yaşındaydı.
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Ölüm kampına götürülenlerin belgelendiği projeden bir başka kare.
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Czesława Kwoka, cezaevi gardiyanı tarafından dövüldükten birkaç dakika sonra objektif önüne oturtuldu.
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'Fotoğrafı çekilmeden önce gözyaşları ve dudağındaki kan kurumuştu.'
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Yanan monk gibi Marina Amaral tarafından renklendirilmiş çok daha fazla tarihi fotoğraf var.
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Londra, 1945 yılında İngiliz Yetim
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Bir Fransız Çocuk Hint Askerlerine Kendini Tanıtıyor

Bir Fransız Çocuk Hint Askerlerine Kendini Tanıtıyor
11 / 23

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln
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Airmail Pilot

Airmail Pilot
13 / 23

Broad Street, New York

Broad Street, New York
14 / 23

Elvis Presley, Priscilla Presley Ve Lisa Marie

Elvis Presley, Priscilla Presley Ve Lisa Marie
15 / 23

Alman tankına bakan 3 Fransız çocuk

Alman tankına bakan 3 Fransız çocuk
16 / 23

John Ve Jacqueline Kennedy

John Ve Jacqueline Kennedy
17 / 23

Wobbelin Konsantrasyon Kampı'ndaki Mahkumlar

Wobbelin Konsantrasyon Kampı'ndaki Mahkumlar
18 / 23

Göçmen Anne

Göçmen Anne
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Grigori Rasputin

Grigori Rasputin
21 / 23

Polonyalı mülteciler

Polonyalı mülteciler
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Dr Pepper

Dr Pepper
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Winston Churchill

Winston Churchill
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Nazi ölüm kampı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
DÜNYADAKİ GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM DİKTAÖR SİYASETÇİ VE ASKERLERİN YATACAK YERİ YOK..
Aynı ölüm kampları siyonistler tarafından şimdi filistinliler için kurulmuş durumda. O yüzden artık şu nazi kampları edebiyatına bir son verin artık..
arkadaş sen hangi ülkede yaşıyosun?
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