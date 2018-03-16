14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı

Amaral sözlerine şöyle devam etti; 'Onları renkli gördüğümüzde bu insalarla ilişki kurmak çok daha kolay. Vücudundaki çürükleri, dudaklarındaki keskinliği, yüzündeki kırmızı kanı gördükten sonra neler yaşadıklarını daha iyi anlayabiliyoruz. Renklendirdiğim bir fotoğrafta, mahkum kızın kampa geldiğinde yaşadığı anlaşılmıyordu. Onun bir sopa ile yüzüne vurdular. Kızın öfkesi anlaşılabiliyordu. Çok güzel ve masum bir genç kız. Ağladı ama hiçbir şey yapamazdı. Fotoğrafı çekilmeden önce gözyaşları ve dudağındaki kan kurumuştu. Bunu gördükten sonra o kareyi hayata geçirmeye karar verdim.'
İşte renklenen o fotoğraflar...
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