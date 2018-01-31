15 yaşında başladığı diyet öldürüyordu!

Yaptığı diyet yüzünden anoreksiya hastası oldu

1 / 191 İngiltere'nin Merseyside bölgesinde yaşayan Hannah Lucas 15 yaşından itibaren diyet yapmaya başladı.

2 / 191 Yıllar içinde 25 kilograma kadar düştü... Yürüyemeyecek hâle gelmişti!

3 / 191 Şimdi 23 yaşında olan genç kadının şimdiki hali oldukça şaşırtıyor. Genç kadın o günlerde 60 yaşındaki bir yaşlı kadın gibi göründüğünü söylüyor.

4 / 191 Lucas'ın hastanede çekilmiş bir görüntüsü... Lucas, uzun süre yaptığı diyetin ardından beslenme bozukluğu yaşamaya başladığını anlattı.

5 / 191 "Kilo vermeye başlamıştım ve insanlar buna dikkat ettiler. Bana iyi göründüğüm için övgüde bulunuyorlardı"

6 / 191 Ancak işler daha sonra istediği gibi gitmedi.

7 / 191 İşte kadının şimdiki hali...

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12 / 191 Stephanie, çocukluk döneminde aşırı kilolu olduğu için okulda sürekli kendisiyle alay edildiğini söyleyerek, ölümcül bir diyete girdiğini söylüyor. Genç kız, ''13 yaşında oldukça kilolu bir çocuktum. Bana balina ve şişko gibi şeyler söylüyor, öğle yemeğinde yiyecek fırlatıyorlardı'' diye konuşuyor.

13 / 191 GÜNDE 100 KALORİ ALIYORDU Günde sadece 100 kalori ve 10 saat boyunca egzersiz yapan genç kızın halinden artık ailesi de endişelendi ve onu New Jersey'deki bir kliniğe yatırdı. Ancak tedavi olmak yerine bağımlılığı onu daha da hasta etti. Hastanede zayıflamayı kafasına koyan diğer kadınlardan ipuçları ve taktikler almaya başlayan Stephanie, 23 yaşına geldiğinde buna artık bir son vermek istedi ancak başarılı olamadı.

14 / 191 ESKİYE GÖRE DURUMU DAHA İYİ ANCAK HALA BU HASATLIKLA MÜCADELE EDİYOR Ağrıları nedeniyle bir miktar ağrı kesici alan ve 3 gün boyunca kendine gelemeyen genç kadın 'artık iyileşmenin bir yolunu arıyorum' diyor.

15 / 191 ABD'de yayınlanan Doktorlar programına katılan Rodas'a ilk önce metabolik sağlığını değerlendirmek için ultrason ve kan testi yapılacak, daha sonra kalbinin yapısına ve ritmik durumuna bakılacak.

16 / 191 'BENİ KURTARIN' Genç kız programda yer alan doktorlara, beni kurtarın diyerek gözyaşı döktü

17 / 191 Açlıktan bayılınca hayata döndü Ünlü model Liza Golden-Bhojwani, kafalara çizilen tüm güzellik kalıplarına karşı sıfır bedene hayır diyor. Ancak bu duruma gelmesi çok kolay olmadı...

18 / 191 Zayıf görünmek için sağlığından oluyordu Bu modelin öncesi ve sonrası fotoğrafları, vücudunuzu olduğu gibi kabul etmek için güçlü bir hatırlatıcı

19 / 191 20 adet fasulye ile besleniyordu Birçok kadının hayali zayıf, fit ve zarif görünmek... Bunun için oldukça efor harcayan kadınlardan biri de Amerikalı model Liza Golden-Bhojwani.

20 / 191 İngiliz gazetesi Metro'da yer alan habere göre; Liza, Instagram sayfasında dört yıl arayla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ancak paylaştığı fotoğraf, görmeye alışkın olduğumuz "öncesi-sonrası"ya benzemiyordu.

21 / 191 Çünkü Liza, zayıflığını koruyabilmek için 500 kalorilik diyetler yapan ve neredeyse sağlığını kaybetmek üzere olan bir mankendi, fikrini değiştirdi, normal bir insanın beslendiği gibi beslenmeye başladı. Artık kıvrımlı bir güzel olan Liza, şu anki halinden oldukça memnun.

22 / 191 Dört yıl önce sıfır beden bir manken olan Liza Golden-Bhojwani, zayıflığını koruyabilmek için günde yalnızca 500 kalorilik bir diyetle besleniyordu. Moda haftalarında ise adeta hiçbir şey yemiyordu.

23 / 191 "Bir akşam benim çok düşük kalorili yemeklerimden (buharda pişirilmiş 20 adet fasulye) birini hazırlarken bayıldım. O andan itibaren uyguladığım diyeti ve sporu durdurmaya karar verdim. Hala zayıf kalabilirdim ama biraz daha fazla yemeliydim çünkü kendimi berbat hissediyordum" diyen Liza Golden-Bhojwani, şimdi istediği gibi yiyor ve spor yapıyor.

24 / 191 Lisa Golden-Bhojwani, moda dünyasının tercih ettiği isimlerinden biri ve bu halinden de çok memnun.

25 / 191 Ölümün kıyısındaydı, şimdi kimse tanıyamadı! Rusya Stavropol'da yaşayan 18 yaşındaki Vera Schulz, bir kaç sene önce anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle ölümün kıyısındaydı. Vera şimdi anoreksiya sorununu çözdü ve fitness eğitmeni oldu. Değişimini görenler ise onu tanıyamıyor.

26 / 191 Ölmesi beklenen genç kız uzun bir çabanın ardından tanınmaz hale geldi 2014 yılında neredeyse ölmesi beklenen genç kız uzun bir çabanın ardından tanınmaz hale geldi. Genç kadın 2014 yılında sadece 31 kilo ağırlığındaydı.

27 / 191 31 kiloya kadar düşmüştü Enerji eksikliği nedeniyle sürekli bayılıyor, 5'inci kattaki dairesine çıkması saatler sürüyordu.

28 / 191 Onu hayata döndüren şeyse spor oldu Vera, ''enerjim olmadığı için sürekli bayılıyordum. Asansör olmadığı için 5. kattaki evime bir saatte çıkıyordum. Saçlarım dökülmüş, katı yiyeceklere korku ile bakıyordum. Fakat sporla tanıştıktan sonra bedenimi keşfetmeye ve sevmeye başladım.

29 / 191 Şimdi fitness eğitmeni olan Vera kendi gibi olan kişilere destek oluyor İlk başta çiğ sebze ve meyve yemeye daha sonra kademeli olarak diğer yiyecekleri tatmaya başladım'' diye konuştu.

30 / 191 Instagram'da 22 bin takipçisi olan genç kadın spor salonundan fotoğrafları takipçileri ile paylaşıyor...

31 / 191 Zaman zaman öncesi ve sonrası fotoğrafları da paylaşan Vera, ''hayatım boyunca sahip olamadığım başarıyı bu birkaç yılda daha fazla başarı elde ettim'' diye ekliyor.

32 / 191 Ve kendi gibi olan kişilere psikolojik destek de veriyor.

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41 / 191 Kilolu diye alay edilen genç kız, yaşam mücadelesiyle başkalarına ilham kaynağı olmak istiyor Arkadaşları tarafından 'yağlı balina' olarak çağrılması sonucu 21 yaşındaki genç kız Elle Lietzow, üzerinde baskı oluşturması nedeniyle sağlıksız beslenmeye başladı ve 34 kiloya kadar düştü. 6 ay ölüm kalım mücadelesi veren Lietzow, şimdi daha sağlıklı. Kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı olmak istiyor.

42 / 191 Arkadaşları tarafından 'yağlı balina' diye çağrılan Elle, 34 kiloya kadar düştü 21 yaşındaki Melbourne'lu genç kadın Elle, okulda fazla kilolu olduğu gerekçesiyle zorbalığa maruz kaldıktan sonra psikolojisi bozuldu.

43 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Zayıf haliyle bile kendini şişman hissetmeye başlayan Elle, en son 34 kiloya kadar düştü. Yediği her şeyin kalorisini hesaplamaya başlayan genç kız, 15 yaşındayken yemek yemeyi bıraktığını ve yeme bozukluğuna (anoreksiya) yakalandığını söylüyor.

44 / 191 Yaşamasına mucize gözüyle bakılıyor ''50 kiloydum. 15 yaşındayken okuldaki kızlar beni 'yağlı balina' diye çağırıyordu ve bu çok zoruma gidiyordu. Ben de Facebook'ta kilo verdiren hesapları takip etmeye, zayıflatan çaylar içmeye başlamıştım.

45 / 191 Başkalarının hata yapmaması için binlerce kişiye yaşadıklarını aktarıyor Zayıflıyordum... Ailemi de bol giysiler giyerek ve mutfakta yemek yemiş gibi yiyecek izleri bırakarak kandırıyordum. Böylece onlar benim yemek yediğimi zannediyordu. Ancak yemiyordum. Zayıf kalmaya devam edersem, insanlar benim arkadaşım olur, ama eğer kilo alırsam hiç kimse arkadaşım olmak istemez diye hatırlıyorum'' diyor.

46 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Genç kız hastaneye kaldırıldığında artık, nöbet geçirmeye, nabzı düşmeye başlamıştı. 16 yaşındayken anoreksiya teşhisi konulan genç kız yavaş yavaş iyi olmaya normal yaşamına dönmeye başlamıştı.

47 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Ancak Elle'nin hastalığı 18 yaşındayken tekrar nüksetti ve tekrar anoreksinin pençesine düştü.

48 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi 'Bedenim kapanıyordu. Elektrolit tehlikeli dercecede düşüktü. Ve doktorlar daha önce bu seviyede yaşayan kimseyi görmediklerini söyledi.

49 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Ölüm saatlerindeydim, neredeyse kalp krizi geçiriyordum. Hastanede 1 ay tedavi gördüm. İyileşmem 7 ayı buldu. Artık kilo almak ve başkaları için değil, kendim için yaşamak istiyorum' diyor.

50 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Instagram'da, öz sevgi ve pozitif beden gibi hastagleri takip eden ve bunları kendine örnek alan genç kız, artık kilosunu kontrol etmediğini, çünkü sayılara göre yaşamadığını söylüyor.

51 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Kendini ilk defa mutlu ve özgür hisseden Elle, artık yağ, karbonhidrat ve protein dengeli bir vegan yeme şeklini benimsiyor.

52 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Instagram ve Youtube'da binlerce takipçisi olan genç kız, yaşadığı zorlukları, yanlışlıkları diğer insanlara aktarıyor. ''Onlar da benim gibi yanlış yapmasın. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamasın, çünkü buna değmez'' diyor.

53 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Arkadaşları tarafından 'yağlı balina' olarak çağrılması sonucu 21 yaşındaki genç kız Elle Lietzow, üzerinde baskı oluşturması nedeniyle sağlıksız beslenmeye başladı ve 34 kiloya kadar düştü. 6 ay ölüm kalım mücadelesi veren Lietzow, şimdi daha sağlıklı. Kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı olmak istiyor.

54 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Arkadaşları tarafından 'yağlı balina' olarak çağrılması sonucu 21 yaşındaki genç kız Elle Lietzow, üzerinde baskı oluşturması nedeniyle sağlıksız beslenmeye başladı ve 34 kiloya kadar düştü. 6 ay ölüm kalım mücadelesi veren Lietzow, şimdi daha sağlıklı. Kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı olmak istiyor.

55 / 191 Anoreksiya ile mücadele eden genç kız, ölümle burun buruna geldi Arkadaşları tarafından 'yağlı balina' olarak çağrılması sonucu 21 yaşındaki genç kız Elle Lietzow, üzerinde baskı oluşturması nedeniyle sağlıksız beslenmeye başladı ve 34 kiloya kadar düştü. 6 ay ölüm kalım mücadelesi veren Lietzow, şimdi daha sağlıklı. Kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı olmak istiyor.

56 / 191 Anoreksiya oldu, 27 kiloya kadar düştü 22 yaşındaki Annalise Mishler, anaroksiya (yeme bozukluğu hastalığı) nedeniyle 27 kiloya kadar düştü. California'da yaşayan 22 yaşındaki Annalise Mishler, şimdi 49 kilo ancak yavaş yavaş sağlığına kavuşuyor.

57 / 191 Vücudu hastalıkla mücadele için en kritik sevieye gelmişti! Saatler için ölecebileceği söylendi Hastaneye kaldırıldığında saatler içinde ölebileceği söylenen kız şimdi kilo almaya başladı.

58 / 191 Ancak 22 yaşındaki genç kadın yoğun süren tedavi sonrası tekrar yaşama tutundu Öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla başka kişilere ilham kaynağı oluyor.

59 / 191 Anoreksiya nedeniyle kalp, troid gibi sağlık sorunları yaşadı 2014 yılının sonlarında bu hastalığa yakalanan Mishler'de uykusu sorunları, anemi, osteoporoz, tiroid yetmezliğive kalp sorunları da baş göstermeye başlamış.

60 / 191 Hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok zor durumdaydı İnanılmaz derecede mutsuz olan genç kadın endişe, korku ve umuzsuzluk içinde yaşamaya başladı.

61 / 191 Genç kadın hala olması gereken kiloda değil ancak yine de iyi bir seviyede Bir ara kilo almaya başlayan ancak hastalıkları nedeniyle 2015'in ortalarına doğru tekrar kilo kaybeden Mishler, karaciğer yetmezliğinden ve kalbindeki sorunlardan dolayı birkaç kez hastaneye kaldırıldı.

62 / 191 Anoreksiya oldu, 27 kiloya kadar düştü Yapılan tedaviler sonrasında bugünlerde, 49 kilo ağırlığında olan Mishler, çok daha sağlıklı. Annalize hala BMI standartlarına göre hala düşük kilolu olarak kabul ediliyor. Ancak, daha önceki kilosuna göre daha iyi bir yerde.

63 / 191 Anoreksiya oldu, 27 kiloya kadar düştü Mishler, her geçen gün daha fazla yiyor ve bu kalorilerin bir kısmını kas haline getirmek için çalışıyor.

64 / 191 Anoreksiya oldu, 27 kiloya kadar düştü Yavaş yavaş eski sağlığına kavuşmaya başlayan genç kadın, günde 6 bin 500 kalori tüketiyor.

65 / 191 Anoreksiya oldu, 27 kiloya kadar düştü Misler, 'En karanlık cehennemi yaşadım' diyerek şöyle anlatıyor: artık çok mutluyum. Ancak şimdiye kadar zihinsel ve fiziksel olarak cehennemi yaşadım. Bu ileri gitmiş bir diyet değil, gerçek bir hastalıktı. Anoreksiya 3 yıl sürdü. Anoreksiya ile beraber diğer hastalıklarda ortaya çıktı. Şimdi bu hastalıklarımda azalmaya başladı''diye konuşuyor.

66 / 191 Anoreksiya oldu, 27 kiloya kadar düştü Genç kadın, hastalığını yendikten sonra göğüslerine ve kalçlarına estetik operasyon yaptırdı.

67 / 191 Anoreksiya oldu, 27 kiloya kadar düştü 22 yaşındaki Annalise Mishler, anaroksiya (yeme bozukluğu hastalığı) nedeniyle 27 kiloya kadar düştü. California'da yaşayan 22 yaşındaki Annalise Mishler, şimdi 49 kilo ancak yavaş yavaş sağlığına kavuşuyor.

68 / 191 Aşırı zayıflıktan ölmesi bekleniyordu, şimdi Kim Kardashian'a dönüştü Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Abby Pollock, babasının kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra sağlıksız bir diyete ve düzensiz beslenmeye başladı. O zamanlar günde 900 ve 1000 kalori alan Abby, ölümle burun buruna gelmişti. Genç kız şimdilerde mükemmel fiziği ile görenleri şaşkına çeviriyor.

69 / 191 Anoreksiya hastalığı ile mücadele eden kişilere ilham kaynağı oluyor Şimdi hem ince hem de güçlü görünen genç kız, öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşarak kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı oluyor.

70 / 191 23 yaşındaki gen kız adeta yeniden doğdu Çağın hastalığı haline gelen anoreksiyadan spor ve sağlıklı beslenme ile kurtulup, muhteşem fiziğiyle herkesi büyüleyen Abby Pollock, şimdi muhteşem fiziğiyle dikkat çekiyor.

71 / 191 Spor artık onun hayatının bir parçası Babasının hastalığı nedeniyle zor günler geçiren genç kız düzensiz ve sağlıksız beslenmesi sonucu, anoreksiya hastalığına yakalandı. Genç kız için artık herkes ölecek gözüyle bakarken o spora başlayarak adeta yeniden doğdu.

72 / 191 Takipçileri onu Kim Kardashian'a benzetiyor Aşırı zayıflık olarak bilenen anoreksiyadan kurtularak adeta birçok genç kız ilham olan Abby, sporu artık hayatının bir parçası olarak görüyor.

73 / 191 Aşırı zayıflıktan ölmesi bekleniyordu, şimdi Kim Kardashian'a dönüştü 2012 yılında günlük 900 ve 1000 kalori arasında beslenen Pollock, anoreksiya belirtileriyle de mücadele etmeye çalışıyormuş.

74 / 191 Aşırı zayıflıktan ölmesi bekleniyordu, şimdi Kim Kardashian'a dönüştü Ölümle burun buruna gelen ve gittikçe erimeye başlayan genç kız bir beslenme uzmanı ve kişisel antrenörle çalışarak hayata yeniden tutundu.

75 / 191 Aşırı zayıflıktan ölmesi bekleniyordu, şimdi Kim Kardashian'a dönüştü Günlük kalori miktarını 1700'e çıkarmış ve tamamen sağlıklı besinlerle beslenmeye başlamış. Haftada 4 gün 1 saat spor yapan Abby, bir gün sırt ve biseps, bir gün omuz ve triseps, iki gün de alt bedeni için ağırlıklı squat antremanı yapıyor.

76 / 191 Aşırı zayıflıktan ölmesi bekleniyordu, şimdi Kim Kardashian'a dönüştü Vücudundaki büyük değişimi görmeye başladığını ve ince bel ile kalkık poposunun sırrının tamamen ağırlık çalışmaları olduğunu söylüyor. Instagram'da 260 binden fazla takipçisi olan Abby, bu yeni görüntüsü ile TV yıldızı Kim Kardashian'a benzetiliyor.

77 / 191 Tek gecelik ilişki hayatını kararttı Glasgow'da yaşayan 23 yaşındaki Lydia Davies, 2014 yılında tek gecelik bir ilişki yaşadı. Bunun ardından da cinsel ilişki yoluyla geçen bir enfeksiyona yakalandığını öğrendi. O andan sonra da kendi deyimiyle "kendinden iğrendi ve kendi bedeninden nefret etmeye" başladı.

78 / 191 Anoreksiya oldu, 25 kiloya kadar düştü İskoçya'da genç bir kadın, yaşadığı tek gecelik ilişki yüzünden ölümün kıyısına kadar geldi. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Yakalandığı bu enfeksiyon nedeniyle genç kadında anoreksiya bulimiya gelişti.

79 / 191 Artık ölümün kıyısına gelmişti Üniversitede okuyan ve öğrenci evinde yaşayan Davies sürdürdüğü bu hayatın da etkisiyle sağlıklı beslenemeden yaşamaya başladı. Öyle ki bir ara günde sadece birkaç çay kaşığı kuşkonmaz yiyerek yaşamaya başladı. O dönemde de 25 kiloya kadar indi.

80 / 191 Ancak tekrar eski sağlığına kavuşup, bir de kitap yazdı "Çok defalar ölümün kıyısına geldiğimi hissediyordum" diye anlatıyor o günleri Lydia Davies. "Ama bana yemek yemememi söyleyen o sesle baş edemiyordum."

81 / 191 Tek gecelik ilişki hayatını kararttı Sonunda Lydie Davies iyileşip sağlıklı kilosuna kavuştu. Yaşadığı deneyimi paylaşmak için de Raw adında bir kitap yazdı.

82 / 191 Tek gecelik ilişki hayatını kararttı Davies kendi deneyimlerini anlatarak anoreksiyanın pençesine düşen başka insanlara yardım etmeyi amaçladığını da söyledi.

83 / 191 Lydia Davies'e bu zor süreçte sevgilisi büyük destek verdi Lydia, şimdi yüzde 99 oranında sağlığına kavuştu.

84 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları - “Gökgürültüsü kalçalar” lakabı anoreksiyaya sürükledi, 25 kiloya düştü Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin. 25 yaşındaki balerin, bale hocasının kendisine "gökgürültüsü kalçalar" lakabını takmasından sonra anoreksik oldu ve 1 yılda 25 kiloya düştü. Zayıflığı yüzünden böbrek yetmezliği geçiren Barbieri, tekrar sağlıklı günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

85 / 191 Anoreksik genç kız ölümden döndü - Hannah Koestler 31 kiloya kadar zayıflayan anoreksik genç kız, şoke edici fotoğraflarını yeme bozukluğu olanlara ders olması için paylaştı. Anoreksiden neredeyse ölme raddesine gelen Hannah Koestler, sağlığına kavuştuktan sonra eski fotoğraflarını yayınladı. 31 kiloya kadar zayıflayan 22 yaşındaki genç kız, anoreksik kişileri yardım almaları konusunda uyardı.

86 / 191 Anoreksi Öncesi Ve Sonrası Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

87 / 191 Hastaneye kaldırıldıktan 20 dakika sonra kalbi durdu Ergenlik çağındayken, okuldaki akranlarıyla bir türlü sağlıklı bir ilişki kuramayan Matthew Booth, yaşadığı üzüntü ve stres yüzünden anoreksiya'ya yakalanmış. Durumu günden güne kötüye giden Booth'un hastaneye kaldırıldıktan sonra 20 dakika kalbi durdu. Doktorların ani müdahalesiyle hayatı kurtulan Booth, annesinin üzüntü dolu halini görünce, anoreksiya'nın kendisini tüketmesine "hayır" demeye kara vermiş. Ve kararlılığı sayesinde hastalığa karşı başlattığı savaşından galip ayrılmayı başarmış. Booth, artık spor salonlarının bir numaralı müdavimlerinden. Katettiği aşamadan en az kendisi kadar, belki daha da fazla, annesi de mutlu.adan en az kendisi kadar, belki daha da fazla, annesi de mutlu.

88 / 191 48 saat ömrü kaldığı söylenmişti Thompson'a daha 11 yaşındayken yeme bozukluğu tanısı konuldu. 17 yaşına geldiğinde, durumu öylesine kötü bir hal aldı ki, doktorlar kendisine sadece 48 saat ömrü kaldığını bile söylediler. Ne var ki Thompson, hayata sıkı sıkıya bağlanmayı seçti. Ve gidip ünlü bir fast-food zincirinde çalışmak için iş başvurusunda bulundu. İşe kabul edilmesi ise, hayatının ve sağlığının kontrolünü yeniden eline almasında bir numaralı unsuru oldu. Çünkü Thompson, daha ilk iş gününde, birlikte çalışmaya başladığı müdürüne aşık oldu. Hisler karşılıklı olunca da iyileşme süreci kendiliğinden başladı. Çift bugün halen evli ve iki çocukları var.

89 / 191 Anoreksi Öncesi Ve Sonrası Linn Strömberg'in istediği şey aslında sadece biraz kilo vermekti. Sağlıksız beslenerek spor yapmaya başlayan Linn, 38 kiloya kadar düştü. Dönüm noktası ise bir süredir görmediği aile üyelerinin kendisini gördükten sonra ağlamaya başlamalarıymış. Şimdilerde sağlığına tekrar kavuşan genç kadın, ''vücudunuza enerji vermezseniz, kas yapamazsınız'' diyor

90 / 191 1 yıl sonraki değişim Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

91 / 191 Kaitlyn Davidson, bir zamanlar 37kg'dan daha az ağırlıktaydı Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

92 / 191 ''Hastalığı yenmeyi seçmeseydim, şimdi burada olmazdım'' Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

93 / 191 31 kiloydu 50 kiloya çıktı Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

94 / 191 Bu kadın, hastalığı 4 yıl sonra yenebildi Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

95 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

96 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

97 / 191 'Popüler olayım' derken neredeyse ölüyordu Avustralyalı genç bir kadın, okulda arkadaşları arasında popüler olmak için bir hafta boyunca neredeyse hiçbir şey yemedi ve içmedi. Genç kız, 34 kiloya kadar düştü. Lietzow fark etmedi ama ölümle burun burunaydı. O günleri "Yaptıklarımın beni öldürdüğüne dair bedenim sinyaller veriyordu." diyerek anlatıyor. "Yataktan kalkmak bile benim için çok büyük bir şeydi. El ve ayak parmaklarımdaki kan dolaşımı da durdu" diyerek sağlık koşullarını anlatıyor. Nöbet geçiren genç kadın derhal hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında o kadar kötü bir durumdaydı ki doktorları hala sağ olduğuna şaşırdı.

98 / 191 Anoreksi Hastalığıyla Ölümden Dönen Kadın Vücut Geliştirme Şampiyonu Oldu İngiltere'nin Andover kentinde bir kasabada yaşayan Nicola King, 6 yıl boyunca yemek yeme bozukluğu yaratan hastalığıyla boğuştu. İskelet gibi görünen kadın, ağırlık kaldırma sporunu yaparak 18 ayda şaşırtıcı bir değişim geçirdi. 16 yaşında kalori saymaya başlayan Nicola, anoreksi hastalığının pençesine düştü. Bundan birkaç sene önce doktorlar, Nicola'ya ailesine veda etmesini ve hayati organlarının çalışmayı durduracağını söylemişti. Bu hastalık yüzünden Nicola'nın 6 hafta yemek yemeden ve su içmeden yaşadığı oldu. Hastalığın ilerleyen zamanlarında Nicola'nın saçları döküldü. 25 kiloya düşen kadın adeta bir ölü gibiydi. 2012 yılında yoğun bakımda tedavi gören ve tüp ile beslenen Nicola mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı. Hastaneden taburcu olduktan sonra spor salonuna gitmeye başladı. Şimdi sağlıklı bir şekilde beslenen Nicola hayranlık uyandıran bir vücuda kavuştu. İngiltere'de gerçekleşen vücut geliştirme yarışmasında 'en iyi dönüşüm geçiren vücut' ödülünü aldı.

99 / 191 10 günlük ömrü kaldığı söylenince, hayata tutundu Hayatının 10 yılını anoreksiya nervoza ile savaşarak geçiren Harley Wilde'ın dönüm noktası da, doktorların yüzüne sadece 10 günlük ömrünün kaldığını söylemesi olmuş. Bunun üzerine dehşete kapılan Wilde'ın yardımına koşan ise annesi olmuş. Onun yanında olması ve pozitif desteği sayesinde, yeme alışkanlıklarını değiştirmeye başlayan Wilde, sonunda sağlığına yeniden kavuşmayı başarmış. Wilde bugün bir çocuk sahibi ve ailesiyle birlikte hayatına mutlu bir şekilde devam ediyor.

100 / 191 O zaman ve şimdi Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

101 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

102 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

103 / 191 Anoreksiya hastası kız imkansızı başardı <p>Kendini bir nevi açlığa mahkum etmişti. Bir gün bir karar verdi ve bütün pozitif enerjisini bu hastalığı yenmek için kullanacağına dair kendine söz verdi. Sözünü tuttu, üstelik sadece kilo almakla da kalmadı...</p>

104 / 191 Anoreksiya hastası kız imkansızı başardı <p>Sarah Ramadan 'Açlık hastalığı' olarak da adlandırılan anoreksiyadan kurtuldu, hem kilo aldı hem de düzenli spor yaparak vücudunu geliştirdi. Şimdilerde sağlıklı görünüme kavuşan Sarah, fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak diğer insanlara da örnek olmak istediğini söylüyor. </p><p> </p>

105 / 191 Anoreksiya hastası kız imkansızı başardı <p>İşte Sarah'ın geçirdiği büyük değişimin fotoğrafları..</p><p> </p>

106 / 191 Anoreksiya hastası kız imkansızı başardı <p></p>

107 / 191 Anoreksiya hastası kız imkansızı başardı <p></p>

108 / 191 Anoreksiya hastası kız imkansızı başardı <p></p>

109 / 191 Anoreksiya hastası kız imkansızı başardı

110 / 191 34 kiloya kadar düşmüştü 18 yaşındaki Jodie-Leigh Neil, trajik bir kazada arkadaşını kaybettikten sonra anoreksiyaya yakalanıp 34 kiloya kadar düşmüş bir genç kız. En kötü dönemlerinde günü 20 kaloriyle geçiriyordu ve gece yarısı spor yapıyordu. Böylelikle 34 kilograma kadar düşmüştü. Eylül 2014 itibariyle depresyon, anoreksiya ve anksiyete teşhisi konulan Leigh Neil, hızla kilo vermeye ve beslenme düzenini kaybetmeye başlamıştı. Doktorların "eğer iyileşmek için çaba vermezsen öleceksin." dediği genç kız, bu sözü kendisine bir motivasyon kaynağı haline getirip, iyileşebilmek için elinden geleni yapmaya başladı.

111 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

112 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

113 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

114 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

115 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

116 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

117 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

118 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

119 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

120 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

121 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

122 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

123 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

124 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

125 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

126 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

127 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

128 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

129 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

130 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

131 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

132 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

133 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

134 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

135 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

136 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

137 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

138 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

139 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

140 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

141 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

142 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

143 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

144 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

145 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

146 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

147 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

148 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

149 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

150 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

151 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

152 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

153 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

154 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

155 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

156 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

157 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

158 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

159 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

160 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

161 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

162 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

163 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

164 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

165 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

166 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

167 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

168 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

169 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

170 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

171 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

172 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

173 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

174 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

175 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

176 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

177 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

178 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

179 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

180 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

181 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

182 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

183 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

184 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

185 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

186 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

187 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

188 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

189 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

190 / 191 Anoreksi'yi yenen insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları Anoreksiya, psikolojik yeme bozukluğudur ve bazı durumlarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hastalık o kadar ciddi ki, anoreksi yüzünden ölen birçok insan var. Neyse ki haberimizde yer alanlar, hastalığı yenen ve kilo almayı tekrar başarabilen kişiler. Tabi, hayatlarını ve mutluluklarını da... Eğer anoreksiya hastası biriyseniz ya da yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız yalnız olmadığınızı unutmayın. İhtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.