HABER

15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

15 yaşındaki Shakira Pellow isimli kız bir anda komaya girdi. Küçük kızlarını bu halde gören aile, ne olduğuna anlam veremediği ve apar topar hastaneye gitti.

Doktorlar, organ yetmezliği yaşayan ve kalp krizi geçiren genç kızın bunu neden yaşadığını açıklayınca anne-baba büyük şok yaşadı.

15 yaşındaki kız uyuşturucudan öldü!

1 / 16

İngiltere'de 15 yaşında bir genç kızın başına gelen çok talihsiz bir olay ailesinin paylaştığı fotoğraf nedeniyle gündem oldu.
2 / 16

15 yaşındaki Shakira Pellow bir anda kriz geçirdi ve komaya girdi. Ailesi bunun neden olduğunu bilmiyordu ve apar topar hastaneye kaldırıldı.
3 / 16

Hastanede acı gerçeği öğrenen aile, kızlarını kaybetti. Ailenin, ibret olarak paylaştığı fotoğraf ise çok konuşuldu.
4 / 16

15 yaşındaki İngiliz kızın içeriği bilinmeyen uyuşturucu hapı kullandıktan sonra komaya girdiği anlaşıldı.. Hayat mücadelesini kazanamayan genç kızın ailesi, gençlere ibret olması için son anlarını internetten paylaştı.
5 / 16

Hapı kullanan Shakira'nın, birden fazla organ yetmezliği yaşadığı ve kalp krizi geçirdiği açıklandı.
6 / 16

Genç kız ile aynı grupta yer alan ve birlikte uyuşturucu kullanan diğer çocuklar da hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar kısa süre içerisinde iyileşerek taburcu edildi.
7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Shakira Pellow ölüm

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 4 yorum
yapmayın be kardeşim uzak durun şu boktan.
gencecik çocukları birer birer hayattan koparıyor şu meret
15 yaş ya ne yaptık bu çocuklara nedir bu halleri böyleee ahh biz çocuklara temiz dünya bırakamadık ... cennetinde uyu güzel kız...
özellikle son zamanlardaki hemen hemen tüm Hollywood filmlerinde filmin kahramanı uyuşturucu kullanıyor özellikle gençlik filmlerinde ve bu kullanımı sanki çok iyi bir şeymiş gibi sunuyorlar bizim rtük memeleri sansürlüyor ama uyuşturucuya ses etmiyor
Diğer Haberler
Muhteşem evleri 6 saatte yapıyorlar

Muhteşem evleri 6 saatte yapıyorlar

Yatağın altından çıkan şoke etti

Yatağın altından çıkan şoke etti

Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi

Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi

Siz bir de onu zeytin toplarken görün

Siz bir de onu zeytin toplarken görün

Peru'dan inanılmaz bir deneyim!

Peru'dan inanılmaz bir deneyim!

Kanlı Ay Tutulması nedir? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması nedir? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.