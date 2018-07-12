15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi

Doktorlar, organ yetmezliği yaşayan ve kalp krizi geçiren genç kızın bunu neden yaşadığını açıklayınca anne-baba büyük şok yaşadı.

15 yaşındaki kız uyuşturucudan öldü!

1 / 16 İngiltere'de 15 yaşında bir genç kızın başına gelen çok talihsiz bir olay ailesinin paylaştığı fotoğraf nedeniyle gündem oldu.

2 / 16 15 yaşındaki Shakira Pellow bir anda kriz geçirdi ve komaya girdi. Ailesi bunun neden olduğunu bilmiyordu ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

3 / 16 Hastanede acı gerçeği öğrenen aile, kızlarını kaybetti. Ailenin, ibret olarak paylaştığı fotoğraf ise çok konuşuldu.

4 / 16 15 yaşındaki İngiliz kızın içeriği bilinmeyen uyuşturucu hapı kullandıktan sonra komaya girdiği anlaşıldı.. Hayat mücadelesini kazanamayan genç kızın ailesi, gençlere ibret olması için son anlarını internetten paylaştı.

5 / 16 Hapı kullanan Shakira'nın, birden fazla organ yetmezliği yaşadığı ve kalp krizi geçirdiği açıklandı.

6 / 16 Genç kız ile aynı grupta yer alan ve birlikte uyuşturucu kullanan diğer çocuklar da hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar kısa süre içerisinde iyileşerek taburcu edildi.

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