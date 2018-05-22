15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!

15 yıldır su içemediğini, kendisini zorlayıp içtiğinde ise fenalaşıp bayıldığını söyleyen vatandaşın, neden su içemediği nihayet belli oldu. İşte vatandaşın su içememe sebebi...

15 yıldır su içemiyordu! İşte sebebi...

1 / 18 Şırnak’ta 15 yıldır su içemediğini ve içmeye çalıştığında hastanelik olduğunu ileri süren vatandaşın sorununun psikolojik olduğu tespit edildi.

2 / 18 Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde ikamet eden Hamit Acer, 15 yıldır su içemediğini, içince rahatsızlanıp, hastanelik olduğunu iddia etti.

3 / 18 Su içmeye çalıştığında, kustuğunu ve bayıldığını ileri süren Acer, durumunun İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından duyurulmasının ardından geçtiğimiz günlerde Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünce araçla evinden alınarak, getirildiği Devlet Hastanesinde muayene edildi.

4 / 18 Tahlilleri yapılan Acer’in sorununun psikolojik olduğu tespit edildi.

5 / 18 HASTAYA TERAPİ YAPILACAK Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Eren, 63 yaşındaki Hamit Acer’in Uzman Psikiyatr Almila İkra Akgül ve Dahiliye Uzmanı Dr. Büşra Tüven tarafından muayene edildiğini belirterek şunları söyledi:

6 / 18 “Hastanın genel tetkiklerinde ve muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanamadı. Yani hastalık bir durum söz konusu değil ancak su içmeme alışkanlığına yönelik psikiyatri hekimlerince su içme alışkanlığı kazandırılması için terapi yapılması planlandı. Aslında hasta mevcut durumda su ihtiyacını çay içerek ile alıyormuş. Su içtiğinde şikayetlerin olduğunu ifade ediyordu. Buna yönelik psikiyatrik destek önerdi doktorlarımız. Psikiyatri ile terapi tedavisi alacak”

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9 / 18 'SU İÇEMİYORUM' DİYORSANIZ... Su içmenin faydaları saymakla bitmiyor. Siz de 'su içemiyorum' diyorsanız işte su içmek için tavsiyeler... Vücudumuzun yaklaşık yüzde 75’i sudur. Suyun sağlıklı beslenmede çok önemli bir payı vardır. Suyun metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atık ürünler ve toksinlerin vücuttan atılarak sağlığımızın korunmasına katkıda bulunduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek şu öneride bulundu.

10 / 18 AROMALI SU TÜKETİN “Dolayısıyla su bağışıklık sisteminin de önemli bir parçasıdır. Bunun için su günde ortalama 8-10 bardak olacak şekilde sade veya isteğe bağlı olarak sevilen sebze-meyvelerle karıştırıp aromalı bir şekilde de tüketilebilir”

11 / 18 SU İÇEMEYENLERE TAVSİYELER Suya limon, elma, salatalık dilimi, nane veya çubuk tarçın eklemek gibi yöntemler suya aroma katar. Sade suyu az içenlerin tüketimlerini bu şekilde arttırabiliyorlarsa fayda sağlamış olacaklarını vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek şöyle konuştu:

12 / 18 “Bitkiler taze olduğundan hücreler parçalanmadığı için hücre içi bileşenlerin suya geçmesi mümkün değildir. Bu bakımdan kesilme yüzeylerinde parçalanmış hücrelerin içerikleri suya geçerek aroma ve biraz etki sağlayabilir”

13 / 18 Sadece aromalı su içiyor olmanın herhangi bir zararı olmadığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek açıklamasına şöyle devam etti:

14 / 18 “Kişi suyu nasıl içmekten keyif alıyorsa o şekilde içebilir. Şekerli, asidik veya hazır renklendirilmiş tozlar eklenmediği sürece istenen miktarda aromalı su tüketilebilir. Fakat suyun içine konulan sebze meyvenin çok iyi yıkanmış olması ve şeker/ şekerli gıda eklenmemesi gerekiyor. Günde toplam su ihtiyacı kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 8- 10 bardak”

15 / 18 Kilo vermek için beslenme ve sporun önemli olduğunu belirten Tuba Örnek:

16 / 18 “Limonlu su tek başına zayıflatmaz. C vitamini içeriği yüksek olan limonun ancak egzersiz ve sağlıklı diyet yapan kişilerde zayıflamaya yardımcı olduğu bazı çalışmalarda görülmüştür” dedi.

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