16 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olmuş!

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 19.01.2018 13:41 |6 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Marisela Mendoza Winn isimli İngilizce öğretmeni kadın, 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi.

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmen yakayı ele verdi!

1 / 41 ÖĞRENCİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ Öğrencinin annesine, öğretmeninin evine defalarca gittiği ve öğretmeni ile ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine anne durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmen, okul yöentimi tarafından reşit olmayan çocuk ile uygunsuz ilişkiye girdiği gerekçesi ile okuldan atıldı.

2 / 41 5 BİN MESAJ ATMIŞLAR Polis, yaptığı soruşturmada öğretmen ve öğrencinin çoğunluğu cinsel içerikli 5,000'e yakın mesajını buldu.

3 / 41 Okul yönetimi soruşturmayı yürüten polis ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve öğretmenin okuldan atıldığından bilgi vermdi.

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6 / 41 ÖĞRENCİSİYLE 2 YILDIR BİRLİKTEYMİŞ! ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki kadın öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi ile 2 senedir süren gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

7 / 41 İkili, ilişkilerini itiraf ettikten sonra Valeria Costadoni isimli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 / 41 HER YERDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER Miami Sözleşmeli Sanat Okulunda dil sanatları bölüm başkanı olan Costadoni ile öğrenci çocuğun sınıfta, kadının arabasıda ve evinde cinsel ilişkiye girdikleri açıklandı.

9 / 41 SADECE ORAL İLİŞKİYİ KABUL ETTİ Olay bir yerel kanal tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra polis tarafından öğrenci sorgulandı ve gerçek ortaya çıktı.

10 / 41 Öğretmen ise aralarındaki ilişkiyi kabul etmekle birlikte, sadece öğrencisiyle oral ilişki yaşadıklarını ve bunu sınıfa gerçekleştirdiklerini söyledi.

11 / 41 KEFALET 15 BİN DOLAR 16 yaşından küçük çocukla ilişkiye girerek istismar etmekle suçlanan öğretmen hapishaneye konuldu ve kefalet ücreti 15 bin dolar olarak belirlendi.

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15 / 41 OKULDA BİRLİKTE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKINCA... Amerikan polisi, bir ihbar üzerine Cuma akşamı ABD'nin Idaho eyaletindeki bir lisede basketbol koçluğu yapan 26 yaşındaki Ann Kuroki’yi gözaltına aldı.

16 / 41 Genç kadının 16-17 yaşlarındaki bir lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

17 / 41 MAHKEMEDE YARGILANACAK! Pazartesi mahkemeye çıkması beklenen Kuroki, reşit olmayan birini cinsel olarak istismar ettiği iddiasıyla yargılanacak.

18 / 41 Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Gooding’deki lise, kadının sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

19 / 41 Öğrencinin Ann Kuroki’nin koçluk yaptığı takımda olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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27 / 41 MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde fen bilimleri öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Hunter Day, Çarşamba günü evine davet ettiği bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmeyi beklerken karşısında polisi buldu.

28 / 41 ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI Çocuğun telefonunu alan polisin, genç kadınla mesajlaşarak kadının evine gittiği duyuruldu. Kadın da evde mum yakarak beklediği çocukla çıplak fotoğraf paylaştıklarını itiraf etti. Öğretmenin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde çocuk pornosu görüntüleri de bulundu.

29 / 41 AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile, çocuğun cep telefonununda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar bulunuca olayı polise bildirdi. Polis, öğretmen ile öğrencisiymiş gibi konuşup öğretmeni suçüstü yakaladı.

30 / 41 Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir okulda öğretmenlik yapan Yokasta'nın yaptığı skandal olay, bir öğrencinin ailesine yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Çarşamba günü gözaltına alınan kadının, okulun Amerikan futbolu koçuyla evli olduğu belirtildi.

31 / 41 Öğrencilerini kendisiyle seks yapmaya zorlayan, ilişkiye girmeyen öğrencileri zayıf notla tehdit eden öğretmenin 40 yıl hapsi isteniyor.

32 / 41 16 - 17 yaşlarındaki öğrencilerin telefon numaralarını alan WhatsApp'tan erotik fotoğraflar gönderen öğretmenin kocası da boşanma davası açtı.

33 / 41 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı ABD'nin Florida eyaletinde 29 yaşındaki Caroline Lawson adlı öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsl ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.

34 / 41 Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yetkililer şimdi, Caroline Lawson'ın kimliği verilmeyen kişiyle yazıştığı ve ilişkisini de o yazışmalarda itiraf ettiği mesajlaşmalarını araştırıyor.

35 / 41 Mesajlaşmalar ise şu şekilde,

36 / 41 Lawson; "...'yı bir öğrenciyle aldattım"

37 / 41 Kimliği verilmeyen kişi; "Aldattım derken yattım mı demek istiyorsun?"

38 / 41 Lawson; "Evet"

39 / 41 Lawson, Cuma günü görevinden istifa ettikten kısa süre sonra evinde tutuklanmıştı.

40 / 41 Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmakla suçlanan Lawson için 30 bin dolar kefalet talep edildi.