16 yıl önce herkes onları konuşmuştu...

200 binde bir görülen bu durumla ilgili dünya basınında çok sayıda haber çıktı.

İşte yapışık üçüzlerin şimdiki halleri

1 / 84 Üçüzlerin biyolojik annesi doğumdan sonra bebeklerine bakamayacağına kanaat getirdi.

2 / 84 Üçüzlere Darla ve Jeff Garrison ismindeki çift geçici olarak bakmaya başladı. Evlatlık edinebilmeleri için yıllar geçmesi gerekiyordu.

3 / 84 Yapışık ikiz kardeşler Macey ve Mackenzie, acı içindeydi. Operasyona alınıp birbirlerinden ayırılmadan önce çeşitli ilaçlar almaları gerekiyordu. Yapışık ikizler ayrıldıktan sonra Mackenzie hemen taburcu edildi. Macey’nin taburcu edilmesi bir ay sürdü. Bu sırada Darla ve Jeff de onları evlatlık edinebilmek için gerekli prosedürlere başladı.

4 / 84 Darla, Closer’a “Onlara aşık olduk. Oğullarımız kız kardeşleri olacağından dolayı çok mutluydu” dedi.

5 / 84 Macey ve Mackenzie zamanla iyileşti. Yapışık ikizlerin operasyonunun üstünden iki yıl geçtikten sonra Darla ve Jeff, üç kızı da sonunda evlat edinebildi. Bugün üç kız da aynı okula gidiyor ve aynı aktivitelere katılıyorlar.

6 / 84 Üçüzlerin bir de atları oldu. Koltuk değnekleriyle yürümeyi yavaş yavaş öğrendiler. Darla, Closer’a “Tek ihtiyaçları olan sevgiydi. Madeline’ı henüz dört günlükken, Macey ve Mackenzie’yi ise yıllar sonra evlat edinebildik” dedi.

7 / 84 2002 yılında doğduklarında her biri 900 gram ağırlığında olan üçüzler mucizeyi başararak hayata tutundular.

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15 / 84 Yapışık ikizlerin hikayeleri Philadelphia Çocuk Hastanesi yetkilileri, 11 saatlik bir ameliyat sırasında 10 aylık yapışık ikizleri başarıyla ayırdıklarını açıkladılar.

16 / 84 Sezaryenle 10 hafta erken doğan bebekler, şu anda iyileşme sürecinde.

17 / 84 Ameliyata çeşitli alanlardan 30 sağlık personeli katıldı.

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21 / 84 Eva ve Erika Sandoval isimli 2 yaşındaki yapışık ikizler başarılı bir operasyonla birbirlerinden ayrıldı.

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23 / 84 Ve işte o ikizlerin son halleri..

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35 / 84 ABD’de kafalarından yapışık olan 13 aylık Jadon ve Anias McDonald kardeşler, 27 saatlik bir operasyonla birbirinden ayrıldı.

36 / 84 Geçtiğimiz Eylül ayında New York’taki Montefiore Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyat saatler sürdü fakat McDonald kardeşler bir ay gibi kısa bir sürede hızla iyileşti.

37 / 84 Kafalarının yapışık olmasından ötürü doğduklarından itibaren birbirini hiç göremeyen kardeşlerin ilk karşılaşma anı görülmeye değerdi.

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50 / 84 20 saatlik başarılı bir operasyonla ayrılan ikizlere bir de şimdi bakın...

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58 / 84 Kalpleri ve karaciğerleri bitişik olarak dünyaya gelen Maya ve Lidya ismindeki yapışık ikizlere bir de şimdi bakın...

59 / 84 İsviçre'de 5 saatlik başarılı bir operasyonla birbirlerinden ayrılan ikizler, şimdilerde gayet sağlıklı.

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64 / 84 Suudi Arabistan'da yapışık olarak dünyaya gelen ikizler 9 saatlik başarılı bir operasyonla ayrıldı...

65 / 84 Operasyonda ikizlerin bağırsakları, idrar sistemleri ve pelvik kemikleri ayrıldı...

66 / 84 Var olan organlarını birbirleriyle paylaşan ikizlerin sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

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72 / 84 ABD'de göğüs ve karından yapışık siyam ikizleri, 26 saat süren ameliyatla birbirinden ayrıldı. Houston kentindeki Teksas Çocuk Hastanesi cerrahlarından Dr. Darrell Cass, ikizlerin dünyaya geldiği nisan ayından bu yana hazırlık yaptıkları ameliyatın başarılı geçtiğini, ancak 10 aylık ikizlerin durumunun hala ciddiyetini koruduğunu söyledi...

73 / 84 Cass, "Kızlar, bir hafta boyunca solunum makinesine bağlı kalacaklar, sonra birkaç ay yoğun bakım ünitesinde tedavi görecekler" dedi...

74 / 84 Ameliyata 12 cerrah, 6 anestezi uzmanı ve 8 hemşire katıldı. Knatalyne Hope ve Adeline Faith kardeşlerin göğüs duvarı, akciğerleri, diyaframı, karaciğeri, bağırsakları ve kalça kemiği yapışıktı...

75 / 84 Siyam ikizlerinin annesi Elysse Mata, bebeklerinin durumunu Ocak 2014'te çektirdiği bir ultrason sırasında öğrendiğini söyledi..

76 / 84 5 yaşında bir de oğlu olan Mata, doğduklarında her biri sadece 1,5 kilogram olan kızlarını ameliyatla birbirinden ayıran cerrahlara müteşekkir olduğunu belirtti. Mata, "Hope ve Adeline'ı ameliyat odasından iki ayrı sedyede çıkarken görmek, büyük bir mucizeydi" dedi.

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