HABER

17 yaşında Mars'a ayak basan ilk insan olacak!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

NASA'nın astronot programına seçilip mezun olan en genç kişi olarak tarihe geçen Alyssa Carson, bir kez daha adını tarihe yazdırmaya hazırlanıyor.

17 yaşındaki Alyssa Carson, NASA'nın eğitimini bir kez daha başarıyla tamamlarsa Mars’a ayak basan ilk insan olacak

Nasa'ya ayak basan ilk insan Alyssa Carson olacak!

1 / 22

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), 17 yaşındaki Alyssa Carson’u 2033 yılında gerçekleşecek proje kapsamında, Mars’a ayak basan ilk insan olması için eğitiyor.
2 / 22

NASA'nın astronot programına seçilip mezun olan en genç kişi olarak tarihe geçen Alyssa Carson, Mars’a ayak basan ilk insan olmak için çalışıyor.
3 / 22

NASA'nın Louisiana'daki astronot eğitim merkezinde Mars görevi için eğitim gören 17 yaşındaki Carson, aynı zamanda Advanced Possum Academy'e kabul edilip mezun olan en genç kişi de oldu.
4 / 22

Carson yaptığı açıklamada, 3 yaşındayken izlediği “Backyardigans” programından çok etkilendiğini ve Mars’a gitmenin hayalini çocukluğundan beri kurduğunu söyledi.
5 / 22

Kurduğu vakıf ile de gençlere hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destek olan genç astronot sözlerine şöyle devam etti:
6 / 22

“Her zaman hayallerinizi izleyin ve kimsenin onları sizden almasına izin vermeyin. Tüm astronotlar, özellikle kadın astronotlar bana izleyebileceğim bir yol gösterdi.”
7 / 22

Alyssa'nın babası Bert Carson 2008 yılında kızını NASA Uzay Kampı’na kayıt ettirdikten sonra Alyssa zamanla Laval, Quebec ve İzmir’de bulunan uzay kamplarında bulundu.
8 / 22

Astronotluk eğitiminin yanı sıra İspanyolca ve Fransızca eğitimi alan Carson’un, Mars görevine kadar Uluslararası Uzay Üniversitesi'nde eğitim göreceği belirtildi.
9 / 22

Alyssa Carson'ın 2033 yılında katılacağı Mars görevi Kızıl Gezegen’de bir insan kolonisinin kurulması amalanıyor.
10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22

22 / 22

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alyssa Carson Mars NASA

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnternetin son fenomeni: İnsan yüzlü kedi Valkyrie

İnternetin son fenomeni: İnsan yüzlü kedi Valkyrie

İşte Arap turistlerin Türkiye'deki gözde mekanı

İşte Arap turistlerin Türkiye'deki gözde mekanı

Mağaradaki çocuklar ve antrenör kurtarıldı!

Mağaradaki çocuklar ve antrenör kurtarıldı!

Modern prenseslerin bilinmeyen hayatı

Modern prenseslerin bilinmeyen hayatı

Honda Jazz'ı yenilediler

Honda Jazz'ı yenilediler

İstanbul'un dibinde 'cennetten köşe'

İstanbul'un dibinde 'cennetten köşe'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.