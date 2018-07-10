17 yaşında Mars'a ayak basan ilk insan olacak!

17 yaşındaki Alyssa Carson, NASA'nın eğitimini bir kez daha başarıyla tamamlarsa Mars’a ayak basan ilk insan olacak

Nasa'ya ayak basan ilk insan Alyssa Carson olacak!

1 / 22 Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), 17 yaşındaki Alyssa Carson’u 2033 yılında gerçekleşecek proje kapsamında, Mars’a ayak basan ilk insan olması için eğitiyor.

2 / 22 NASA'nın astronot programına seçilip mezun olan en genç kişi olarak tarihe geçen Alyssa Carson, Mars’a ayak basan ilk insan olmak için çalışıyor.

3 / 22 NASA'nın Louisiana'daki astronot eğitim merkezinde Mars görevi için eğitim gören 17 yaşındaki Carson, aynı zamanda Advanced Possum Academy'e kabul edilip mezun olan en genç kişi de oldu.

4 / 22 Carson yaptığı açıklamada, 3 yaşındayken izlediği “Backyardigans” programından çok etkilendiğini ve Mars’a gitmenin hayalini çocukluğundan beri kurduğunu söyledi.

5 / 22 Kurduğu vakıf ile de gençlere hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destek olan genç astronot sözlerine şöyle devam etti:

6 / 22 “Her zaman hayallerinizi izleyin ve kimsenin onları sizden almasına izin vermeyin. Tüm astronotlar, özellikle kadın astronotlar bana izleyebileceğim bir yol gösterdi.”

7 / 22 Alyssa'nın babası Bert Carson 2008 yılında kızını NASA Uzay Kampı’na kayıt ettirdikten sonra Alyssa zamanla Laval, Quebec ve İzmir’de bulunan uzay kamplarında bulundu.

8 / 22 Astronotluk eğitiminin yanı sıra İspanyolca ve Fransızca eğitimi alan Carson’un, Mars görevine kadar Uluslararası Uzay Üniversitesi'nde eğitim göreceği belirtildi.

9 / 22 Alyssa Carson'ın 2033 yılında katılacağı Mars görevi Kızıl Gezegen’de bir insan kolonisinin kurulması amalanıyor.

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