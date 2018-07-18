17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...

Fotoğraf sanatçıcı Josephine Sittenfel, üniversite arkadaşlarını 17 yıl sonra tekrar fotoğrafladı. Bakın ortaya nasıl bir sonuç çıktı...

Onları yıllar sonra tekrar fotoğrafladılar

1 / 18 Fotoğraf sanatçısı Josephine Sittenfel, 2000 yılında üniversiteden sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını çekmişti.

2 / 18 O zamanlar ABD'de yer alan Princeton Üniversitesi'nde okuyan fotoğrafçı, daha sonra okulunu bitirdi.

3 / 18 Aradan 17 sene geçti.

4 / 18 Arkadaşlarıyla, mezuniyetlerinin 15. yıl dönümünde tekrar bir araya gelmek için plan yaptı.

5 / 18 Bu toplantı yaklaşırken de 17 sene önce çektiği fotoğrafları hatırladı ve fotoğrafları yeniden yaratmaya karar verdi.

6 / 18 Arkadaşlarını yıllar sonra aynı yerde aynı pozla çeken adamın çalışması büyük ilgi uyandırdı.

7 / 18 O dönemde 19-20 yaşında olan arkadaşlarının şimdi 30'ların sonunda olduğunu söyleyen Sittenfeld eski oda arkadaşını fotoğraflarken tarif edilemez duygular hissettiğini söyledi.

8 / 18 İşte o kareler...

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