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17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.07.2018 10:12 | Son Güncelleme

İnsanların yıllar içinde ne kadar değiştiğini gözlemlemek isteyen fotoğrafçı farklı bir çalışmaya imza attı.

Fotoğraf sanatçıcı Josephine Sittenfel, üniversite arkadaşlarını 17 yıl sonra tekrar fotoğrafladı. Bakın ortaya nasıl bir sonuç çıktı...

Onları yıllar sonra tekrar fotoğrafladılar

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Fotoğraf sanatçısı Josephine Sittenfel, 2000 yılında üniversiteden sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını çekmişti.
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O zamanlar ABD'de yer alan Princeton Üniversitesi'nde okuyan fotoğrafçı, daha sonra okulunu bitirdi.
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Aradan 17 sene geçti.
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Arkadaşlarıyla, mezuniyetlerinin 15. yıl dönümünde tekrar bir araya gelmek için plan yaptı.
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Bu toplantı yaklaşırken de 17 sene önce çektiği fotoğrafları hatırladı ve fotoğrafları yeniden yaratmaya karar verdi.
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Arkadaşlarını yıllar sonra aynı yerde aynı pozla çeken adamın çalışması büyük ilgi uyandırdı.
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O dönemde 19-20 yaşında olan arkadaşlarının şimdi 30'ların sonunda olduğunu söyleyen Sittenfeld eski oda arkadaşını fotoğraflarken tarif edilemez duygular hissettiğini söyledi.
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İşte o kareler...
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ABD fotoğraf Princeton Üniversitesi

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