17 yıldır tuvalete gitmiyor!

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 27.12.2017 14:19 |1 saat önce

Avustralyalı kadın tam 17 yıldır tuvalete gitmiyor. Hastalığı nedeniyle büyük sorunlar yaşayan kadın acıklı hikâyesini sosyal medyadan paylaştı.

Krystal Miller 15 yaşından beri hiç tuvalete gitmedi

1 / 36 32 yaşındaki Krystal Miller sosyal medya hesabından hastalığının 15 yaşında tespit edildiğini ve 17 yıldır hiç tuvalete gitmediğini söyledi.

2 / 36 Miller'ın söylediklerine göre acıyı hissetmemek için günde tam 15 saat uyumaya çalışmıştı. Günlük hayatı da etkilendi. Kusmamak için dişlerini dahi fırçalamıyordu. 22 yaşında ise hayat onun için dayanılmaz bir hale geldi.

3 / 36 Sonunda ameliyat masasına yattı ve bağırsaklarının büyük bir kısmı alınmak zorunda kalındı. Bu hastalığın kesin bir tedavisi yok.

4 / 36 Doktorlar bu yüzden bağırsaklarına vücuttaki atıkların dışarı çıkmasını sağlayacak tüpler yan ostomi torbası sağladılar.

5 / 36 Şuanda Krystal, sosyal ağlar aracılığıyla bu hastalıktan muzdarip insanlar arasında büyük bir bilgi akışı oluşturdu.

6 / 36 Doktorlara göre ise bu hastalık için hastaneye gitmeseydi Miller hayatını kaybedebilirdi.

7 / 36 Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın -ağızdan makata kadar- herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır.

8 / 36 Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın (bağırsağın) alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir.

9 / 36 Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir.

10 / 36 Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir. Inflamasyon (iltihap), bağırsağın (bağırsağın) tüm katmanlarına kadar yayılabilir.

11 / 36 Bunun yanında, bazı bölümleri ‘atlayabilir’, böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir.

12 / 36 Krystal Miller'ın diğer sosyal medya paylaşımları...

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