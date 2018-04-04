170 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu

Scottish Journal of Geology adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçlarında, bölgede irili ufaklı toplam 50 ayak izine rastlandığı açıklandı.

Dinozor ayak izi bulundu!

1 / 16 İskoçya'nın Skye Adası'nda 170 milyon önce yaşadığı düşünülen dinazorlara ait ayak izi fosilleri bulunduğu bildirildi.

2 / 16 İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi, Staffin Dinazor Müzesi ve Çin Bilim Akademisi ortaklığında yürütülen bir araştırmanın sonuçları, İskoçya'daki "Scottish Journal of Geology" adlı dergide yayımlandı.

3 / 16 Ülkenin kuzeybatısındaki adada keşfedilen irili ufaklı boyutlardaki 50 ayak izini mercek altına alan uzmanlar, bu fosillerin dinazorlara ait olduğunu duyurdu.

4 / 16 Araştırmada, söz konusu ayak izlerinin etobur ve üç tırnaklı bir dinazor türüne ait olduğuna işaret edildi. Araştırmayla ilgili açıklamada bulunan ekibin lideri Edinburgh Üniversitesinden Paleontolog Dr. Stephen Brusatte, "Bunlar etobur. Sadece ayak izleri var. El izi yok. Arka ayaklarıyla yürüyen bir dinozor bu. T-Rex'in ilkel bir kuzeni." ifadesini kullandı.

5 / 16 Ayak izlerinin sahibi dinazorların yaklaşık bir ton ağırlığında ve 6 metre boyunda olduğunun tespit edildiğini aktaran Brusatte, dinozorların sığ sularda yürürken ayak izlerini bıraktığını kaydetti.

6 / 16 Kıtalar henüz parçalanmadan, Skye Adası'nın 170 milyon yıl önce ekvatora daha yakın ve subtropikal iklimin görüldüğü bir yer olduğunu ifade eden Brusatte, metcezir dolayısıyla araştırmanın zor şartlar altında yürütüldüğünü belirtti.

7 / 16 80 MİLYON YILLIK DİNOZOR AYAK İZİ BULUNDU Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 1,2 metre genişliğinde dinozor ayak izi bulundu.

8 / 16 Ayak izinin 80 milyon yıl önce yaşamış etobur Abelisaurus dinozoruna ait olduğu düşünülüyor.

9 / 16 Paleontolog Sebastian Apesteguia, Abelisaurus dinozorunun bir zamanlar Güney Amerika'da yaşadığını söyledi.

10 / 16 Apesteguia, ayak izinin Güney Amerika'da 65 milyon yıl önce sona eren Kretase Dönemi'nden bu yana bulunan etobur dinozor kalıntılarının en büyüğü olduğunu belirtti

11 / 16 Ayak izinin, dinozor izlerine sıkça rastlanan Maragua kraterinde bir turist rehberi tarafından bulunduğu kaydedildi.

12 / 16 Güney Amerika'da yaşayan Abelisaurus, yaklaşık 7-9 metre uzunluğunda bir etoburdu.

13 / 16 DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNOZOR AYAK İZİ BULUNDU Avustralya’da bugüne kadar keşfedilen en büyük dinozor ayak izi bulundu. Bölgede bir süredir çalışmalar yürüten bilim insanları Avustralya'nın kuzey batısında bulunan Dampier yarımadasında yaklaşık 100 milyon yıllık 21 farklı dinozora ait izlere rastlandığını açıkladı.

14 / 16 Bu keşfi dünya basınına taşıyan detay ise ekibin bugüne kadar keşfedilmiş en büyük dinozor ayak izini bulması.

15 / 16 'Jurassic Park' olarak da adlandırılan bölgedeki çalışmayı yürüten ekip adına açıklamalarda bulunan Queensland Biyoloji Bilimleri Okulu çalışanı Dr. Steve Salisbury söz konusu ayak izinin 1.7 metreyi bulduğunu belirtti.