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18 ayda mankenlerden daha zayıf hale geldi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

208 kiloluk adam mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra tam 133 kilo verdi.

Zach Moore isimli adam sadece 18 ayda verdiği kiloyla mankenlerden bile daha zayıf hale geldi.

Obez adam 18 ayda tam 133 kilo verdi!

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35 yaşındaki Zach Moore günde iki litre kola, üç paket sigara içiyordu. Giderek kilo alan adama obezite teşhisi konuldu. 18 ay içerisinde kilosunun 3'te 2'sini verdi.
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208 kilo ağırlığındaki adam mide küçültme ameliyatının ardından 18 ay içerisinde 133 kilo verdi.
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200 kiloyu geçtiği zamanlarda yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordu.
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Çocuğunun büyüdüğünü görememekten korkmaya başladı. Kilo verme kararını böyle verdi.
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Moore önce gazlı içecekleri ve fast food'u kestiğini daha sonra ameliyat olarak kilo verme yolculuğuna devam etti.
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Moore, "Kilo kaybım karımın, ailemin ve doktorlarımın beklediğinden daha ötesinde başarılı oldu" diye konuştu.
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Moore artık sigarayı ve gazlı içecekleri bıraktığını daha sağlıklı bir hayat yaşadığını anlattı.
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Anahtar Kelimeler:
obezite doktor Zayıflamak

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