18 ayda mankenlerden daha zayıf hale geldi!

Zach Moore isimli adam sadece 18 ayda verdiği kiloyla mankenlerden bile daha zayıf hale geldi.

Obez adam 18 ayda tam 133 kilo verdi!

1 / 15 35 yaşındaki Zach Moore günde iki litre kola, üç paket sigara içiyordu. Giderek kilo alan adama obezite teşhisi konuldu. 18 ay içerisinde kilosunun 3'te 2'sini verdi.

2 / 15 208 kilo ağırlığındaki adam mide küçültme ameliyatının ardından 18 ay içerisinde 133 kilo verdi.

3 / 15 200 kiloyu geçtiği zamanlarda yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordu.

4 / 15 Çocuğunun büyüdüğünü görememekten korkmaya başladı. Kilo verme kararını böyle verdi.

5 / 15 Moore önce gazlı içecekleri ve fast food'u kestiğini daha sonra ameliyat olarak kilo verme yolculuğuna devam etti.

6 / 15 Moore, "Kilo kaybım karımın, ailemin ve doktorlarımın beklediğinden daha ötesinde başarılı oldu" diye konuştu.

7 / 15 Moore artık sigarayı ve gazlı içecekleri bıraktığını daha sağlıklı bir hayat yaşadığını anlattı.

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