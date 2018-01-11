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18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 11.01.2018 21:09 | Son Güncelleme 9 saat önce

18 yaşındaki Byron Geldard, uzun bir süre yaşadığı karın ağrısına dayanamayarak doktora gitti. Sağlığına ne olduğunu merak ediyordu.

18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu

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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
18 yaşındaki Byron Geldard, uzun bir süre yaşadığı karın ağrısına dayanamayarak doktora gitti. Sağlığına ne olduğunu merak ediyordu.
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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
Geldard'a bu karın ağrıları sonucunda karşılaştığı gerçek ise hayatında unutulmaz bir dönemeç anlamına geliyordu.
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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
Yapılan muayenenin ardından Byron’ın kanser olduğu ortaya çıktı. Doktorun anlayamadığı şey ise kanserin türüydü. Doktoru, Byron’ın Cambridge’teki hastaneye gönderdi.
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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
Genç adamın hamilelik testi yaptırmasını istendi.
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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
Hamilelik testi yapıldıktan sonra Byron’a testis kanseri teşhisi koyuldu.
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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
Kanser olduğunu öğrendiğinde 18 yaşında olan genç adamın vücudundaki tümor kemoterapinin ardından kayboldu.
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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
Hamilelik testi sayesinde Byron’ın hayatı kurtuldu. Byron, “Yaşadığım en ilginç tecrübeydi” dedi. Genç adamın hastalığı boyunca yaşadığı sorunları ve mücadeleyi diğer insanlarla paylaştı...
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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
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Sonucu görünce şoke oldu

Sonucu görünce şoke oldu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kurtulmuşsun ya boşver gerisini umarım herkes senin kadar şanslı olur
Hemen rapor al , askerlikten yırt.
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