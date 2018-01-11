18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu

Son Güncelleme 9 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 11.01.2018 21:09 |9 saat önce

18 yaşındaki Byron Geldard, uzun bir süre yaşadığı karın ağrısına dayanamayarak doktora gitti. Sağlığına ne olduğunu merak ediyordu.

18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu

1 / 18 Sonucu görünce şoke oldu 18 yaşındaki Byron Geldard, uzun bir süre yaşadığı karın ağrısına dayanamayarak doktora gitti. Sağlığına ne olduğunu merak ediyordu.

2 / 18 Sonucu görünce şoke oldu Geldard'a bu karın ağrıları sonucunda karşılaştığı gerçek ise hayatında unutulmaz bir dönemeç anlamına geliyordu.

3 / 18 Sonucu görünce şoke oldu Yapılan muayenenin ardından Byron’ın kanser olduğu ortaya çıktı. Doktorun anlayamadığı şey ise kanserin türüydü. Doktoru, Byron’ın Cambridge’teki hastaneye gönderdi.

4 / 18 Sonucu görünce şoke oldu Genç adamın hamilelik testi yaptırmasını istendi.

5 / 18 Sonucu görünce şoke oldu Hamilelik testi yapıldıktan sonra Byron’a testis kanseri teşhisi koyuldu.

6 / 18 Sonucu görünce şoke oldu Kanser olduğunu öğrendiğinde 18 yaşında olan genç adamın vücudundaki tümor kemoterapinin ardından kayboldu.

7 / 18 Sonucu görünce şoke oldu Hamilelik testi sayesinde Byron’ın hayatı kurtuldu. Byron, “Yaşadığım en ilginç tecrübeydi” dedi. Genç adamın hastalığı boyunca yaşadığı sorunları ve mücadeleyi diğer insanlarla paylaştı...

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