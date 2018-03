18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!

Skandal olay ülke gündemi otururken, havaalaanında yakalanan kadınlar hakim karşısına çıktı.

Kaçırdıkları kızı seks kölesi yapmışlar!

1 / 92 Rusya'da 22 yaşındaki Ksenia Starikova ve 19 yaşındaki Tatiana Petrova isimli iki kadın Moskoca'daki Domodedovo Havaalanı'ndaki polisler tarafından gözaltına alındı.

2 / 92 Kadınlar, dadı olarak çalışmasını istedikleri 18 yaşındaki öğrenci kızı, zorla ellerinde tutmaya başladıktan sonra dövdükleri ve genelevde hayat kadını olarak çalışmaya zorladı.

3 / 92 Türkiye'ye gitmek için bir uçağa binmek üzereyken yakalanan iki kadının bu iş karşılğında anlaştıkları kişiden 19 bin sterlin aldıkları iddia edildi.

4 / 92 İnsan kaçakçısı kadınlar, öğrenciler için İngilizce ve Almanca bilen dadı arandığını söyleyerek kaçırmayı planladıkları kızlarla bir kaç defa görüşme gerçekleştirmiş.

5 / 92 Bir kız çocuğu annesi olan Starikova, Rusya'daki güzellik yarışmasında finalistleri arasında bulunmuş.

6 / 92 Rus-Bulgar model Petrova ise yarışmanın 2018 yarışmasının finalistleri arasında yer alıyordu.

7 / 92 Her iki kadın da insan kaçakçılığı suçuyla yargılanmak üzere hakim karşısına çıkacak. İnsan kaçakçısı bu kadınların 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

8 / 92

9 / 92

10 / 92 'SEKS KÖLESİ OLARAK KULLANILDIM!' Bir kişiyi öldürmek ve hırsızlık suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 57 yaşındaki William Cordoba, hapishanedeki kadın gardiyanın düzenli olarak cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı.

11 / 92 Cordoba, ilk kez Silvia Pulido ile 2010 yılında ilişkiye girdiklerini belirtirken, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Pulido bilgisayarda bir şeyle uğraşırken yanıma geldi ve kullandığım bilgisayarın klavyesini alarak 'Dur sana yardım edeyim' dedi. Kısa süreli bir yakınlaşmadan sonra ilk kez birlikte olduk" dedi.

12 / 92 Bu olaydan üç gün sonra Pulido'nun tekrar yanına geldiğini belirten Cordoba, 'Kimse bizi rahatsız etmesin diye oda kapısının kilidini değiştirmişti. Avukatlarıma para ödeyeceğini söyleyerek benimle birlikte oluyordu' dedi.

13 / 92 Cordoba kendisinin 'seks kölesi'ne dönüştüğünü bildirirken, konuyla ilgili olarak dava açtı. Ve dün sonuçlanan davada ömür boyu hapis cezası bulunan Cordoba, 65 bin dolar tazminata hak kazandı.

14 / 92 Cordoba'nın avukatı Julia Allen, New York Daily News'a yaptığı açıklamada, 'Herkesin cinsel istismardan kurtarılma hakkı vardı. Biz de bugün müvekkilimle bunun için uğraştık" dedi.

15 / 92 KAÇIRILAN MODELDEN SEKS KÖLESİ İTİRAFI Geçtiğimiz temmuz ayında film çekimi bahanesiyle İtalya'ya çağrıldığını ancak uyuşturucu kaçakçıları tarafından 6 gün seks kölesi olarak kullanıldığını iddia eden model Chloe Ayling, kendisine inanmayan kişiler için, "Bana inanmayanlar utanacak" dedi. Bir çocuk annesi 20 yaşındaki Chloe Ayling adlı İngiliz model, geçtiğimiz temmuz ayında çekim için Milano'ya gitti. Ayling, burada tuzağa düşürülüp kaçırıldığını ve altı gün boyunca seks kölesi olarak kullanıldığını iddia etti.

16 / 92 Chloe, Kendine inanmayan kişiler için ''herkes utanacak'' dedi Ülkesi İngiltere'ye döndükten sonra da bazı kişiler tarafından "şöhret olmak, adını duyurmak için yalan söylüyor" denilerek anlattığı her şey şüpheyle karşılanmıştı.

17 / 92 Model yaşadığı her şeyi kitabında itiraf edecek Chloe Ayling de bütün bunlara cevap olarak bir kitap yazıp yaşadığı kabus gibi altı günle ilgili bütün detayları anlatacağını söyledi.

18 / 92 Bazı ayrıntılar ilk kez ortaya çıkacak Kaçırıldığı süre boyunca sürekliği ağladığını ve hayatı için endişe ettiğini söyleyen Chloe Ayling "Şimdi de insanlar beni şöhret peşinde dikkat çekmeye çalışan biri olarak lanse ediyorlar. Ben sadece bir insanım ve bütün olup bitenleri arkamda bırakıp korkulardan ve endişelerden uzak bir hayat yaşamak istiyorum" diye konuştu.

19 / 92 "Altı Gün" başlıklı kitap, 2018 baharında yayınlanacak Chloe Ayling "Bu kabusla ilgili her şeyi itiraf edeceğim. Her şeyle yüzleşmeye hazırım ve bilinmeyen her ayrıntıyı ilk kez açığa çıkarmaya hazırım. Benim durumuma düşebilecek başka insanlara yardım etmek istiyorum" dedi. Genç modelin kaçırılması iddialarıyla ilgili olarak 30 yaşındaki Lukasz Pawel Herba adında bir Polonyalı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ayling'in yaşadıklarını anlattığı kitabın gelecek yıl piyasaya çıkarılması planlanıyor.

20 / 92 Seks bağımlısı ünlü çıldırdı: Cinsel organımı alın ve... Scott Disick pazartesi günü, ‘The Hamptons’ta geçen olaylı hafta sonundan sonra ilk kez görüntülendi. 34 yaşındaki ‘Keeping Up with The Kardashians’ yıldızı, kalabalık bir gece kulübünde ‘cinsel organımı alın ve ...’ şeklinde bağırarak bir skandala imza atmıştı!

21 / 92 Kardashian ailesinin eski damadının seks bağımlısı olduğu iddia ediliyor 3 çocuk babası pazartesi günü New York’taydı. Yanında ilk kez kadın görülmeyen ‘seks bağımlısı’ yıldız mavi bir sweatshirt ve kamuflaj pantolonu giymişti. eyaz spor ayakkabıları ve her zamanki güneş gözlükleriyle rahat ve spor bir tarz tercih etmişti. Sweatshirt’ünün göğüs kısmında küçük bir kırmızı gül işlemesi vardı. Arkasındaysa çok daha büyük bir gül vardı ve altında ‘Teşekkürler, iyi günler’ yazıyordu.

22 / 92 Scott Disick, her gün başka bir kadınla görüntüleniyor Kourtney Kardashian’ın eski kocası olan Scott, hafta sonu gerçekten fena dağıttı. New York’ta Shelter adasında Instagram fenomeni Celeste Lynne ile birlikteyken bir selfie paylaşan olaylı yıldız için bir kaynak ‘Kesinlikle fena sarhoştu. Mekana girdi ve iki kızın üstüne yürüdü. Sonra da onlara “Cinsel organımı alın ve ...” diye bağırdı’ şeklinde konuştu.

23 / 92 ‘E! News’ e verdiği bir röportajda itirafta bulundu Geçtiğimiz aylarda seks bağımlısı olduğunu itiraf eden Scott, ‘E! News’ e verdiği bir röportajda, ‘Şunu söylemeliyim ki herkesin beni seks bağımlısı olarak göstermesi biraz kabalık.

24 / 92 ''Sadece seksi seviyorum'' Ben sadece seksi seviyorum. Ama seks bağımlısı değilim.’ diyerek sözlerini yalanladı.

25 / 92 Scott Disick, Kourtney Kardashian ile evliydi Scott, Cannes Film Festivali sırasında Fransa’dayken her gün ayrı bir kadınla görüntülenerek herkesi şoke etmişti.

26 / 92 Kıvrımlarıyla ilgili itirafı şaşırttı O dünyanın en çok aranan modellerinden biri. Ancak Ashley Graham, şu an kıskanılan kıvrımlarının, lise yıllarında yaşıtlarınca her gün aşağılanması yüzünden, okul günlerinde başına bela olduğunu itiraf etti.

27 / 92 Okul yıllarında arkadaşları tarafından alay konusu olmuş Model Ashley Graham; şimdi onu üne kavuşturan kıvrımlarının, lisedeki zorbalarca nasıl alay konusu olduğunu ve okul zamanını cehenneme çevirdiklerini anlattı

28 / 92 Şimdi ise herkesin imrenerek baktığı bir model Ashley sınıf arkadaşlarınca nasıl kalbinin kırıldığını anlattı. ‘Kızlar beni çiftlik peyniri popolu, ağır yük geliyor, bip bip! gibi sözlerle çağırırlardı’ diyen güzel, ‘Okuldan nefret ediyorum’ dedi.

29 / 92 Arkadaşları onu, 'ağır yük geliyor' diye çağırıyorlardı Kariyerine çoktan başlamış olmasına rağmen, kıskanç öğrenciler tarafından nasıl aşağılandığından bahsetti. 'Bir model olarak insanlar size güzel olduğunuzu söylüyor ve okuldakiler size çirkin olduğunuzu söylüyor. Gerçek bir model değilsin, şişman bir modelsin diyorlar’ diyen model ‘bu aşağılayıcıydı. Sanırım tek yaptığım başımı eğip duygularımı içselleştirmek oldu’ diye ekledi.

30 / 92 O yıllarda babasından da iyi sözler işitmiyordu Ancak onun büyürken karşılaştığı tek zorluk ergen arkadaşları değildi. Babası hakkında da konuşan vücut aktivisti; ‘Babam karanlık bir varlıktı. Çok eleştirici, çok acımasızdı. Fiziksel olarak yanımdaydı ama duygusal olarak yoktu.’ dedi. ‘Aptal olduğumu düşünürdü. Çünkü gerçekten düşük bir okuma seviyem vardı ve matematikte de pek iyi sayılmazdım. Bana taktığı lakaplar, bir çocuğun üstünde fazla baskı yapan türlerdendi.’ diye anlattı.

31 / 92 Hayatına dair her şeyi itiraf etti Ashley, kendini kabullenmesi hakkında konuşurken, bunun için kendini fazlaca zorladığını itiraf etti. Good Morning America programında model olan zayıf biriyle birlikte, bir dizi sağlık testinden geçtiğini anlatan model ‘Test sonuçlarım ondan çok daha iyi çıkmıştı. Böylece sağlığın şekil ve boyuta takılmadığı kanıtlanmıştı’ diye konuştu.

32 / 92 Eşi, hayatındaki kalıcı olan tek şey "Hala bazı sabahlar uyandığımda kendimi şişman hissediyorum, elbette böyle hissediyorum ancak artık kendimi şu noktaya getirdim; selülitlerim gitmiyor diye kendimi dövmeyeceğim. Kendime sarılacağım" diyen model şöyle devam etti: ‘ Bazı kadınlar sırf görünüşleri yüzünden yataktan çıkamam, kendime birini bulamam ya da bir iş sahibi olamam diye söyleniyor’ Esmer güzel kendisiyle ilgili hala gelgitler yaşasa da 7 yıllık eşi, müzik direktörü Justin Ervin’e güvendiğini söyledi ve ‘O kalıcı’ diyerek gülümsedi.

33 / 92 Estetik itirafı: Gördüğünüz her şey sahte Ünlü model itirafıyla herkesi şoke etti: "Şu an bende gördüğünüz her şey sahte, yanatlarım dışında. Hatta koltukaltlarımdaki fazla yağları da aldırdım."

34 / 92 Bende gördüğünüz her şey sahte, koltukaltı yağlarımı bile aldırdım Sports Illustrated modeli olarak tanınan 31 yaşındaki Chrissy Teigen, önceki akşam bir grup güzellik editörü ile buluştu. Müzisyen John Legend ile evli olan Teigen, koltukaltı yağlarını aldırdığını ilk kez açıkladı.

35 / 92 Ünlü modeli doğal olan tek şeyin yanakları olduğunu söylüyor Byrdie adlı internet sitesinde yer alan habere göre Teigen, editörlerle gerçekleştirdiği toplantıda alnını, burnunu, dişlerini ve dudaklarını göstererek "Hepsi sahte, doğal olan tek şey yanaklarım" diye konuştu.Teigen, dokuz yıl önce de koltukaltı yağlarını aldırdığını söyledi.

36 / 92 Teigen, yaptırdığı estetik operasyonlardan pişman değil Teigen, dokuz yıl önce de koltukaltı yağlarını aldırdığını söyledi.

37 / 92 Chrissy Teigen, güzellik ve estetik itiraflarıyla gündemde Teigen "Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi" dedi.

38 / 92 Chrissy Teigen, güzellik ve estetik itiraflarıyla gündemde Chrissy Teigen, bunu şimdiye kadar bir sır olarak sakladığını belirterek "Ama aldırdığım yağlar tekrar geri geldi. Bu zaman içinde tekrarlanması gereken bir prosedür" diye konuştu.

39 / 92 Chrissy Teigen, güzellik ve estetik itiraflarıyla gündemde Teigen, bu operasyonun ardından kendini giydiği elbiseler içinde çok daha rahat hissettiğini de sözlerine ekledi ve "Kendime güvenim arttı. Bu işlemden dolayı pişman değilim" dedi.

40 / 92 Chrissy Teigen, güzellik ve estetik itiraflarıyla gündemde

41 / 92 Boşanma davasından sızan şok iddialar '90'lı yılların ortalarında çok popüler olan Baharat Kızlar (Spice Girls) grubunun üyelerinden birisi olan Melanie Brown bugünlerde eşinden gördüğü şiddetle gündemde. 10 yıllık eşine geçtiğimiz ay boşanma davası açan Mel B kocası Stephen Belafonte tarafından yıllarca dövüldüğünü, kendisiyle ve başka kadınlarla zorla seks yapmaya zorlandığını, eğer kendisinden boşanırsa seks kasetini kamuoyuna sunacağını iddia etti. Mel B ''yıllarca şiddet gördüm. Beni hep kariyerimi yok etmekle ve çocuklarımı benden almakla tehdit etti'' dedi.

42 / 92 İtiraflar tüyler ürpertiyor Kocasının kendisini günde beş kez cinsel ilişkiye girmek için zorladığını belirten İngiliz oyuncu ve şarkıcı Mel B, eşinin cinsel ilişki sırasında kendisini kayda aldığını, daha sonra toplu cinsel ilişkiyi kabul etmesi için kayıtlarla tehdit edildiğini öne sürdü.

43 / 92 Toplu cinsel ilişkiye zorladı! 10 yıllık evliliğinin ilk yıllarından beri şiddet gördüğünü söyleyen şarkıcı, Los Angeles Yüksek Mahkemesinde açtığı 56 sayfalık yasal başvuruda kocasını son derece agresif, düşmanca ve şiddet içeren bir birey olarak tanımlıyor.

44 / 92 Ambulans çağırmasını engelledi, odaya kitledi! Mahkemeye şiddete uğradığına dair fotoğraflı kanıtlar sunan Mel B, vücundaki dayak izlerini yakın çevresinin de gördüğünü, onların defalarca polise başvurmak istediğini ancak her seferinde onları bundan vazgeçirdiği de belirtti. Çünkü kendini düşünmeyen insan başkalarını da düşünmezdi. Onlara da zarar verebilirdi şeklinde konuştu.

45 / 92 Dadıyı hamile bıraktı, kürtaja zorladı 2014 yılında X Factor gecesine katılan Mel B’nin vücudundaki izler de dikkat çekmişti.

46 / 92 Mel B şiddet gördüğünü yıllarca sakladı Belafonte, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, eşine şiddet uyguladığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

47 / 92 Kocası kariyerini bitirmekle ve... Mel B ayrıca mahkeme belgelerinde Belafonte'nin evlilik süresince ondan "milyonlarca dolar" aldığını ve bir önceki ilişkisinden olan çocuğunun bakımı için para aldığını ve iş yatırımları yapmak için ortak hesaptan para çektiğini iddia ediyor.

48 / 92 Çocukları kendisinden almakla tehdit etti Dava dosyasında yer alan bilgilere göre 2014 yılında korkunç bir olay daha yaşandı.

49 / 92 Mel B'nin boşanma davasından sızan şok iddialar! Aspirin kullanma dozajını aşan Mel B 2014 yılında fenalaştı ve ambulans çağırmak istedi. Fakat Belafonte, eşinin ambulans çağırmasına izin vermedi ve onu yatak odasına kitledi!

50 / 92 Mel B'nin boşanma davasından sızan şok iddialar! Mel B geçmişte birçok kez kocasından boşanmaya çalıştığını fakat her seferinde onu tehtit ettiği için boşanma davası açamadığını da dosyada dile getirdi. Mel B "Beni döverek tehtit ediyordu, hayatımı mahvedeceğinden bahsediyordu; kariyerimi bitireceğinizi ve çocuklarımı benden uzaklaştıracağını söylüyordu." şeklinde açıklamada bulundu.

51 / 92 Mel B'nin boşanma davasından sızan şok iddialar! Stephen, ise iddialar karşısında şoke olduğunu belirterek bu iddiarı ilk kez duyduğunu, çocuklarının bu iddialar kaşısında nasıl etkileyeceğini düşündükçe çıldırdığını ifade etti.

52 / 92 Mel B'nin boşanma davasından sızan şok iddialar! Stephen, ne tepki vereceğimi az çok tahmin ediyorsunuzdur, o benim çocuklarımın annesi diye ekledi.

53 / 92 Eski damattan seks bağımlılığı itirafı Kardashian/Jenner ailesinin eski damadı Scott Disick, Kardashian’ların reality şovunda seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.

54 / 92 Eski damattan seks bağımlılığı itirafı Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian’ların reality şov programı ‘Keeping Up With The Kardashians’a katılarak seks bağımlısı olduğu itirafında bulundu.

55 / 92 Eski damattan seks bağımlılığı itirafı 33 yaşındaki Disick’in katıldığı ve 12 Mart’ta yayınlanacak programın tanıtımında, Kardashian’ların en büyük kızı Kourtney Krdashian’ın Disick için “Hayatımın aşkı” demesi de dikkat çekti. Kardashian ayrıca Disick ile bir gelecek görmediğini de belirtti.

56 / 92 Eski damattan seks bağımlılığı itirafı Kourtney Kardashian ile Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında üç çocuğu bulunan Disick, Kardashian ile ayrıldıktan sonra da aileyle birlikte TV şovunda yer almaya devam ediyor.

57 / 92 Eski damattan seks bağımlılığı itirafı Son dönemde Kourtney Kardashian ile yeniden barıştığı konuşulan Scott Disick, geçtiğimiz ocak ayında Florida'da sarışın bir kadınla tatil yaparken görüntülenmişti.

58 / 92 Eski damattan seks bağımlılığı itirafı Scott Disick, Kardashian'dan ayrılmasına rağmen ikili sık sık bir araya geliyor. Aileyle bağını sürdüren Disick, son olarak Kendall Jenner’ın 21’inci doğum günü partisine de katılmıştı.

59 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' 21 yaşındaki model Ireland Baldwin, takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

60 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' Güzel model Ireland Baldwin, Bahamalar'da Fleur Swim markası için modellik yapıyor.

61 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' Çekimlerden arda kalan zamanında ise güzel model, instagram takipçileriyle "kusurlarını" paylaştı.

62 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' Baldwin, "Soluk benizliyim, ekmek yemeği ve bira içmeyi seviyorum.

63 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' Kusurlarım var ve onları da çok seviyorum. Vücudumuseviyorum, siz de sevmelisiniz" diye yazdı.

64 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' Baldwin, takipçileri için yazdığı nota şöyle devam etti:

65 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' "Hayat güzel ve çok kısa. Vücuduna kafayı takmanıza değmez. Anı yaşamaya bakın."

66 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' 187 cm boyundaki güzel modelin instagram'da 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.

67 / 92 'Kusurlarım var ve onları seviyorum' Ireland Baldwin, ünlü oyuncular Kim Basinger ve Alec Baldwin'in kızı.

68 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p> </p>

69 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>ABD'li şarkıcı Keshayıllar sonra olay yaratan şok itirafları gündeme bomba gibi düştü.</p>

70 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>27 yaşındaki genç yıldız şarkıcı yaklaşık 10 yıldır prodüktörünün cinsel ve fiziksel saldırısında maruz kaldığını çok ilginç cümlelerle dile getirdi.</p>

71 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Defalarca tacize ve cinsel saldırıya maruz kaldığını itiraf eden seksi yıldız söyledikleri ile şoke etti. </p>

72 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Şarkıcı bir seferinde Dr. Luke'un bir hap verdiğini ve yatakta uyandığında çıplak olduğunu söyledi. Kesha yapımcısının kendisine sık sık ‘şişman' dediğinden de yakındı</p>

73 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>NİLAY DORSA Ünlü manken bir sinema yönetmeninin kendisini taciz ettiğini açıklamıştı. </p>

74 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Dorsa, 'Filmimde ben seni oynatmak istiyorum, benimle birlikte ol, başrolü sen kap' diyerek şart koştu. Bu adama gerekli cevabı verdim" demişti. </p>

75 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Erotik film yıldızından şoke eden tecavüz itirafı Amerikalı porno yıldızı Stoya, Twitter hesabından James Deen hakkında ağır suçlamalarda bulundu. 29 yaşındaki Stoya, gerçek adı Bryan Sevilla olan ünlü erkek pornoculardan James Deen hakkında şu tweeti yazdı</p>

76 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>"James Deen beni yere bastırdı ve ona hayır, dur dememe ve güvenli kelimeyi söylememe rağmen benimle ilişkiye girdi." </p>

77 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Porno dünyasında bomba etkisi yaratan tweetten birkaç dakika önce Stoya, "İnternete girince ve sana tecavüz eden adamı insanların feminist bir idol olarak seçmesi iğrenç bir olay." yazdı.</p>

78 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Kadınların en sevdiği erkek porno yıldızlarının başında gelen James Deen, hayranları tarafından "feminist pornonun kahramanı" olarak nitelendiriliyordu. </p>

79 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Eski mankenden şok eden taciz itirafı! Şenay Akay, kendisini "Bizi tırnakladı" diye şikayet eden iki yapımcıya karşı savunma yaptı: Şoke eden bir itirafta bulundu.. </p>

80 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN YAPTIM" Şenay Akay, sunuculuğunu üstlendiği 'Hayatın Ritmi' programında birlikte çalıştığı yapımcılar A.S. ve T.S.'nin "Bizi tırnakladı" şikayeti üzerine geçen hafta savcılığa çağrıldı. Akay, "Onları tırnaklamış olabilirim ama kendimi savunmak için yaptım." dedi. </p>

81 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>"OMZUMDAN TUTARAK ZORLA ÖPTÜLER" Akay, verdiği ifadede şöyle dedi: "Onlara çalışmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine T.S. ve A.S. üzerime yürüyüp sinkaflı küfürler etti. A.S., iki omzumdan tutarak beni dudaklarımdan zorla öptü. O sırada bana tekme attılar. Asıl ben şikayetçiyim." </p>

82 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>EDA ÜREN 8 AYLIK HAMİLEYKEN LAF ATTILAR” Hamilelik dönemde çok canımı sıkan bir olay oldu. 8 aylık hamileyken, karnım burnumdayken, Nişantaşı'nda, bana laf atıldı ve çok utandım.Bir tacize, bir şiddete gerek yok! Ben ki deli doluyum; alırım adamı indiririm aşağı, o kadar şok oldum ki kalakaldım.Geldiğimiz durum, medeniyetsizlik; o olay çok gücüme gitti.</p>

83 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>PAKİZE SUDA: BEN YATARKEN... Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Pakize Suda, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını izleyicileriyle paylaştı. Meşhur bir estetisyen tarafından tacize uğradığını açıklayan Suda şöyle konuştu;</p>

84 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p> 17-'BENİ ÖPMEYE ÇALIŞTI'19-20 yaşındaydım; Ankara'da büyük bir kaza geçirdim.Gözkapağımı dikmişlerdi.En önemli estetisyenlerden birine gittik </p>

85 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Zeki Müren bile yanımdaydı o gün.Doktor pansuman yapacakken, yatakta yatıyordum. Baygın yatarken doktorun beni öpmeye çalıştığını fark ettim. O şahıs çok meşhur bir estetik cerrahtır Ankara'da. Üstümden tekmeleyip duvara attım o estetisyeni. Allah nasıl bir kuvvet verdiyse, adamın duvara yapıştığını gördüm. Bir daha da hiç gitmedim o doktora. Böyle bir ahlaksızlık var mı? </p>

86 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>DENİZ AKKAYA 2002'de ünlü manken "Bir iş adamı bir haftalık aşk karşılığında bana 300 bin dolar teklif etti" iddialarında bulunmuştu. </p>

87 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Bu sözlerden sonra dönemin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım da "O kız değerini artırmak için yanlış taktik uyguluyor. İş adamı piyasayı bilir, kimseye değerinden fazla vermez" demişti. Akkaya, Yıldırım'ın aleyhine 100 bin YTL'lik tazminat davası açmıştı. </p>

88 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Bu sözlerden sonra dönemin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım da "O kız değerini artırmak için yanlış taktik uyguluyor. İş adamı piyasayı bilir, kimseye değerinden fazla vermez" demişti. Akkaya, Yıldırım'ın aleyhine 100 bin YTL'lik tazminat davası açmıştı. </p>

89 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Ta ki bir gece tecavüz edene kadar. Kaldığım otel odasına geldi. Tıpkı bir hayvan gibiydi..</p>

90 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>Kendini kontrol edemiyordu. İğrenç bir şekilde tecavüz edip gitti. " şeklinde konuştu. </p>

91 / 92 Şok itiraf: Otel odasında bana... <p>-Tacizcisini kovdurdu ‘Charlie'nin Melekleri' dizisinin yeniden çevriminde rol alan Minka Kelly, kendisini sette elle taciz eden bir görevliyi kovdurdu. </p>