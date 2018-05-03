18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

Çıplak fotoğrafları öğrendikten sonra bir süre boyunca kızına küs kalan baba, durumu kabullenemedi ve yaşamına son verdi. Loredana Chivu, yıllar sonra konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakın o günleri nasıl anlattı...
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