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1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

10 yıllık bir süre boyunca Suffolk Country Akıl Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar 1980!lerin akıl hastanelerinin görünmeyen yüzünü ortaya çıkardı.

İşte Dr. Hugh Welch Diamond'un 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koyarken çekilen fotoğraflardan bazıları...

Akıl hastanelerindeki tüyler ürperten görüntüler

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Dr. Hugh Welch Diamond, 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koyarken fotoğraflardan yararlanabileceğine inandı.
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Diamond, 10 yıllık süre zarfında hastaneye yatırılan hastaların fotoğraflarını çekti.
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10 yıllık bir süre boyunca Suffolk Country Akıl Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar mental hastalıkların ürkütücü yüzünü çıplak bir şekilde yansıtıyor.
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Hastalar hakkında tek bilinen eşleri ya da aileleri tarafından hastaneye yerleştirilmiş kadınlar oldukları.
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Depresyon, stres ya da akıl bozukluğu olan bu kadınlar, ailelerince ideal eş-anne ya da evlat olarak baş etmesi zor kişiler olarak görülüyordu.
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Bu fotoğraflar arasında Dr. Hugh Welch Diamond'un da bir portresi yer alıyor. İşte Dr. Hugh Welch'in objektifinden akıl hastaları...
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PAKİSTAN'DA BİR AKIL HASTANESİNİN İÇ YÜZÜ

PAKİSTAN'DA BİR AKIL HASTANESİNİN İÇ YÜZÜ
Fotoğrafçı Aun Raza, 2011 ve 2014 yıllarına sığdurduğu uzun çalışması sonucunda Pakistan'da bir akıl hastanesinin tüm detayları görüntüledi.
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Pakistan'ın Lahore kentinde bir akıl hastanesindeki hasta köpük baloncuklarla oynuyor.
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70 ziyaretçi sonrası yemek masasında oturan hastalar. Fotoğrafçı bu hastaların bazılarının normal insanlardan daha iyi düşünebildiğini ifade etti.
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Fotoğrafçı buradaki hastaların görmezden gelinmemesi gerektiğini çünkü onların en büyük beklentisinin sevgi olduğunu dile getirdi.
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Abdul Shakoor isimli hasta 45 yıldır bu hastanede olduğunu söyleyen fotoğrafçı, hastanın çok konuştuğunu söyledi. Son derece sevimli bir kişi olduğunu ifade etti.
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Buraya yeni yatırılan hasta ve onu kucaklayan babası... Fotoğrafçı bu anların çok etkili olduğunu ve gözlerinin dolduğunu ifade etti.
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Fotoğrafçı Abu Raza, tüm toplumların akıl hastaneleri konusundaki algısının değişmesi gerektiğini ifade etti.
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