1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar

İşte Dr. Hugh Welch Diamond'un 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koyarken çekilen fotoğraflardan bazıları...

Akıl hastanelerindeki tüyler ürperten görüntüler

1 / 58 Dr. Hugh Welch Diamond, 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koyarken fotoğraflardan yararlanabileceğine inandı.

2 / 58 Diamond, 10 yıllık süre zarfında hastaneye yatırılan hastaların fotoğraflarını çekti.

3 / 58 10 yıllık bir süre boyunca Suffolk Country Akıl Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar mental hastalıkların ürkütücü yüzünü çıplak bir şekilde yansıtıyor.

4 / 58 Hastalar hakkında tek bilinen eşleri ya da aileleri tarafından hastaneye yerleştirilmiş kadınlar oldukları.

5 / 58 Depresyon, stres ya da akıl bozukluğu olan bu kadınlar, ailelerince ideal eş-anne ya da evlat olarak baş etmesi zor kişiler olarak görülüyordu.

6 / 58 Bu fotoğraflar arasında Dr. Hugh Welch Diamond'un da bir portresi yer alıyor. İşte Dr. Hugh Welch'in objektifinden akıl hastaları...

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18 / 58 PAKİSTAN'DA BİR AKIL HASTANESİNİN İÇ YÜZÜ Fotoğrafçı Aun Raza, 2011 ve 2014 yıllarına sığdurduğu uzun çalışması sonucunda Pakistan'da bir akıl hastanesinin tüm detayları görüntüledi.

19 / 58 Pakistan'ın Lahore kentinde bir akıl hastanesindeki hasta köpük baloncuklarla oynuyor.

20 / 58 70 ziyaretçi sonrası yemek masasında oturan hastalar. Fotoğrafçı bu hastaların bazılarının normal insanlardan daha iyi düşünebildiğini ifade etti.

21 / 58 Fotoğrafçı buradaki hastaların görmezden gelinmemesi gerektiğini çünkü onların en büyük beklentisinin sevgi olduğunu dile getirdi.

22 / 58 Abdul Shakoor isimli hasta 45 yıldır bu hastanede olduğunu söyleyen fotoğrafçı, hastanın çok konuştuğunu söyledi. Son derece sevimli bir kişi olduğunu ifade etti.

23 / 58 Buraya yeni yatırılan hasta ve onu kucaklayan babası... Fotoğrafçı bu anların çok etkili olduğunu ve gözlerinin dolduğunu ifade etti.

24 / 58 Fotoğrafçı Abu Raza, tüm toplumların akıl hastaneleri konusundaki algısının değişmesi gerektiğini ifade etti.

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