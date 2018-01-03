19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!

Son Güncelleme 2 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 03.01.2018 14:32 |2 saat önce

19 yaşındaki model Giselle, eskort sitesine verdiği ilanla bekaretini sattı. Abu Dabili iş adamı, genç modele tam 3,9 milyon dolar ödedi.

Bekaretlerini internetten satılığa çıkardılar!

1 / 98 Giselle isimli genç model, eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardı.

2 / 98 Giselle, hayatında hiçbir şeyi bu kadar fazla istemediğini söyledi ve bekâreti için 3.9 milyon dolar ödemeyi kabul eden Abu Dabili milyoner iş adamıyla telefonda görüştüğünü ifade etti.

3 / 98 RUS POLİTİKACI DA TEKLİF ETMİŞ Giselle'in bekareti için teklif verenler arasında Rus bir politikacının da bulunduğu aktarıldı. Genç model, bekaretinin bu kadar yüksek bir fiyata ulaşabileceğini tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

4 / 98 DÜNYAYI GEZECEKMİŞ 'Cinderella Escort' adlı internet sitesinden bekaretini satan Giselle, kazandığı parayla dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planlıyor.

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6 / 98 RANDEVU VERDİ Londra'da yaşayan 26 yaşındaki Jasmin, bakire olduğuna dair doktor raporu alıp Almanya merkezli bir eskort sitesinde bekaretini açık artırmayla satışa çıkardı. Genç kızla iletişime geçerek bir cafede randevu verdi. Kızın oturacağı yere gizli kamera yerleştirildi. iPhone 8 için bekaretini satan genç kızın bir arkadaşıyla konuşması burada kayda alındı.

7 / 98 'HERKESTE VAR BENDE YOK' Genç kız, “Bütün arkadaşlarımda iPhone 8 var ancak benin onu alabilecek kadar param yok. O yüzden zengin bir yabancıyla birlikte olma karşılığında telefonum olacak” diyordu.

8 / 98 Genç kız, onunla buluşmaya gelen genç bir adamla birlikte bir otel odasına gitti. İnandırıcı olması için adam kıza iPhone 8 de getirmişti.

9 / 98 4 ÇIPLAK ADAM İÇERİ DALDI Kısa bir süre sonra içeri yarı çıplak, elinde kamera olan 4 erkek girdi.

10 / 98 Genç kız çığlık atmaya başlamıştı ki ünlü vlogger içeri girerek kızın yüzüne yaptığının yanlış bir şey olduğunu söyledi.

11 / 98 SAHTE DİYENLER DE VAR Ancak yüzü ve kimliği gizli tutulan genç kızla ilgili bu videodaki olayın tamamen düzmece olduğunu düşünen de çok sayıda insan var.

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18 / 98 En yüksek fiyatı verene bekaretini verecek! Londra'da yaşayan 26 yaşındaki Jasmin, bakire olduğuna dair doktor raporu alıp Almanya merkezli bir eskort sitesinde bekaretini açık artırmayla satışa çıkardı.

19 / 98 ÖNCE RAPOR ALDI SONRA SATIŞA ÇIKARDI Şu ana kadar verilen en yüksek fiyat 90,000 poundu buldu. Jasmin en yüksek fiyat karşılığından bekaretini satıp kazandığı para ile hem eğitim masraflarını karşılayacak, hem de kendi işini kurmayı planlıyor.

20 / 98 "JASMIN'İN TEKLİFİ EŞSİZ" Website kurucusu 27 yaşındaki Jan Zakobielski, Jasmin'in bekaretini yıllanmış şaraba benzeterek Jasmin'in yaşından dolayı teklifinin eşsiz olduğunu söyledi.

21 / 98 AİLESİ DE DESTEK VERİYOR The Sun gazetesine konuşan ve soy ismini vermek istemeyen Jasmin, ailesine bu konuyu açtığında ailesinin bekaretini satmanın doğru adamı beklemekten daha doğru olduğunu söylerek kendisine destek verdiklerini söyledi.

22 / 98 "DOĞRU ADAMIN GELMESİNİ BEKLEYEMECEĞİM" Jasmin, geleneksel olarak cinsel ilişki için evliliği bekleyen kadınlara saygı duyduğunu ama artık doğru adamın gelmesi için bekleyemeceğini söyledi. Jasmin, bu yüzden bekaretini satmaya karar verdiğini ve aldığı bu karardan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Jasmin'in bekaretini satışa çıkardığı website yöneticileri, Jasmin'in doktor raporu ile bakire olduğunu kanıtladığını ama en yüksek fiyatı verecek kişinin doktor çağırıp Jasmin'i muayene ettirme hakkına sahip olduğunu söyledi.

23 / 98 Bekâretini 6600 TL'ye satışa çıkardı Ukraynalı 18 yaşındaki Yulia adlı öğrenci, yerel Rus gazetesi Torbinka’ya verdiği ilanda bekâretini 50 bin grivna’ya (yaklaşık 6,600 lira) satışa çıkardığını açıkladı.

24 / 98 İlanın başlığını ‘satılık bekâret’ olarak duyurdu İlanda adını Yulia olarak duyuran Ukraynalı genç kız, ilanın başlığını ‘satılık bekâret’ olarak duyurdu. Bekâretini ‘ciddi bir erkeğe’ satmak istediğini duyuran Yulia, acil paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir yolu tercih ettiğini belirtti. Ancak Yulia, ilk cevapların ‘ciddi’ olmadığını açıkladı.

25 / 98 Genç kız bekaretini paraya ihtiyacı olduğu için satışa çıkardı Ukrayna’nın güneydoğusundaki Melitopol şehrinde yaşayan genç kız, “Er ya da geç ona ‘güle güle’ demek zorundayım. Sarhoş olduğum bir partide olmasındansa bu şekilde olması daha iyi” şeklinde konuştu.

26 / 98 Ancak sebebini açıklamadı ‘Satılık bekâret’ başlıklı ilan, sitedeki çalar saat ve antika ilanlarının yanında yer aldı. İlanın açıklamasında, “Tatlı bir kız, 18 yaşında ve öğrenci. Bekaretimi bana 50 bin grivna (yaklaşık 6,600 lira) maddi yardım yapacak ciddi bir erkeğe vereceğim” ifadelerine yer verildi.

27 / 98 Bekâretini 6600 TL'ye satışa çıkardı İlanda ayrıca, “Buluşma Melitopol’de, mutlaka benim seçtiğim bir yerde olacak” talebi yer aldı. İlanda Yulia, paranın ‘eğlenceye’ ve ‘boşa’ harcanmayacağını belirterek, ‘iyi sebeplerle’ kullanılacağını duyurdu. Yulia, ‘önemli bir sebep için’ paraya ihtiyacı olduğunu açıklarken, ‘özel’ olduğu’ gerekçesiyle sebebini açıklamadı.

28 / 98 Bekâretini 6600 TL'ye satışa çıkardı Bir ‘yarış’ yapmayacağını belirten Yulia, ilk ‘gerçek erkeğe’ bekâretini satacağını duyurdu. Yulia, gazetecilere yaptığı açıklamada, alıcıya takdim etmek üzere hastane raporu verebileceğini de aktardı. Genç kız, adaylarla Skype üzerinden görüşecek. Yulia, konuyla ilgili güvenlik önlemleri de almış. Buna göre, Yulia’nın bir erkek arkadaşı müşteriyi görüp parayı teslim alacak. Eğer Yulia 1 saat içinde aramazsa, arkadaşı polise haber verecek. Öte yandan, Torbinka gazetesi yetkilileri ilk kez böyle bir ilan aldıklarını açıkladı.

29 / 98 Bekaretini 250 bin dolara satışa çıkardı Avustralya Sydney'de yaşayan 19 yaşındaki bir genç, 250 bin dolara bekaretini satışa çıkardı. Boyunun 1.61 cm, kilosunun 44 kilogram olduğunu belirten genç kız, şartlarını yerine getirebilecek kişileri aradığını söyledi.

30 / 98 19 yaşındaki genç kız verdiği ilanda şartlarını sıraladı Locanto adlı internet sitesine bekaretini satmak için ilan veren 19 yaşındaki kız, kendisine talip olacaklar için şartlarını liste haline getirdi.

31 / 98 Genç kızın şartları ise... Kendisine talip olacak olan kişiyle, bir akşam yemeğine çıkmak ve orada tanışmak, kendisinin seçtiği bir otele gitmek, (Talip olan kişi bunu istemezse, anlaşmaktan vazgeçebilecek) prezervatif kullanılması, seks oyuncaklarının ve şiddetin olmaması, olanların hiçbir şekilde kameraya çekilmemesi

32 / 98 'Ben her şeye açığım' diyerek taliplerinin kendisini aramasını bekliyor İlanda son olarak istediği fiyatı belirten genç kız, 'bana sorularınızı ve tekliflerinizi gönderin. Her şeye açığım' notunu düştü.

33 / 98 Bu, ilk bekaretini satışa çıkaran genç değil Geçen ay bir Alman genç, daha önce seks yapmadığını doğrulayan doktor raporuyla bekaretini satışa çıkarmıştı. 18 yaşındaki Kim adındaki genç kız ise, Cinderella Eskort ajansı aracılığıyla bekaretin satışa çıkarmış araba, ev ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için böyle bir yola başvurmuştu.

34 / 98 Bekaretini açık artırmaya çıkardı! Yarı Avustralyalı yarı Alman olan Kim adındaki öğrenci, araba ve daire sahibi olmak için ilginç bir yola başvurdu. 18 yaşındaki Kim, Cinderella Escorts web sitesinde bekaretini satışa çıkardı.

35 / 98 Araba ve daire satın alabilmek için böyle bir yola başvurdu Kim için ilk teklif fiyatı 400 bin TL'den başlıyor. Bunun yüzde yirmisi Cinderella Escorts web sitesine gidiyor.

36 / 98 Öğrenci olan Kim, eğitim masraflarını da karşılayabilmeyi umuyor Genç kız dünyanın her yerinden gelen tekliflere açık olduğunu söyledi. Uzun boyuyla dikkat çeken Kim, siteye giriş mesajı olarak,'' Merhaba benim adım Kim. Bekaretimi satmak istiyorum. Almanya ya da Viyana'da okumak istiyorum. Gelecek olan parayla bir ev satın alabilir, eğitim ücretlerimi ödeyebilir ve bir araba alabilirim'' notunu düştü.

37 / 98 Genç kızın bekaretinin doktor raporlu olduğunu belirtiyor Web sitesinde Kim, portakal suyu içmeyi sevdiğini ve Yunan yemeklerinin ilgisini çektiğini belirtiyor.

38 / 98 Teklif verenler de rapor isteyebiliyor Site, kendilerine başvuran kızların daha önce cinsel ilişkiye girmediklerini onaylayan doktor raporu şartı koyuyor.

39 / 98 Bekaretini açık artırmaya çıkardı! Kim'den, teklif veren kişiler de doktor belgesi ile kanıtlanmış rapor isteyebilir. Kim için ilk teklif fiyatı 400 bin TL'den başlıyor. Bunun yüzde yirmisi Cinderella Escorts web sitesine gidiyor.

40 / 98 Bekâretini 9 milyon TL'ye sattı! 18 yaşındaki Rumen Aleexandra Kefren, geçen Kasım ayında İngiliz televizyonu ITV'de yayımlanan "This Morning" (Bu Sabah) programına çıkarak, bekâretini satmak istediğini açıklamıştı. Kefren, bekâretini 2.3 milyon euro'ya (Yaklaşık 9 milyon TL) sattığını açıkladı.

41 / 98 Bekaretini satılığa çıkarma gerekçesi ise maddi sıkıntılar Hollywood yapımı "Indecent Proposal" (Ahlaksız Teklif) filmini izlediğinde bu kararı verdiğini söyleyen Kefren, elde edeceği parayla da Romanya'daki ailesi için yeni bir ev almayı planladığını söylemişti.

42 / 98 Parayı ailesine ve eğitime harcamak istiyor İngiliz basınında çıkan haberlere göre Kefren, ilk cinsel deneyimini yaşamak için Hong Konglu bir iş adamıyla 2.3 milyon euro (Yaklaşık 9 milyon TL) karşılığında anlaştı.

43 / 98 Genç kız Hong Konglu bir iş adamıyla anlaştı İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, bu anlaşma Almanya merkezli bir eskort sitesi aracılığıyla gerçekleşirken, Hong Konglu milyonerin ismi açıklanmadı.

44 / 98 Ailesi öğrendikten sonra büyük tepki gösterdi ITV'de yayımlanan "This Morning" (Bu Sabah) programının sunucularından Phillip Schofield, genç kadının açıklamaları karşısında şaşkınlığın gizleyememişti.

45 / 98 Ancak Khefren kararından dönmedi Kefren, "Çok fakir bir ülkede yaşıyorum. Bu yüzden anne babama yardım etmem lazım" diyerek, aldığı kararı savunmuştu.

46 / 98 Bekâretini 9 milyon TL'ye sattı! BEKARETİNİ 9 MİLYON TL'YE SATTI Khefren'in, Hong kong'lu iş adamıyla buluşmasına eskort personeli de eşlik edecek.

47 / 98 Külkedisi Eskort adındaki eskort sitesi Khefren'in bekaretini satma kararından sonra kendilerine 300'den fazla bakirenin başvuru yaptığını söylüyor.

48 / 98 Genç kız ne yaptığını anne babasıyla paylaşmadığı için oldukça büyük tepki gördü.

49 / 98 Polis babası Toni ve annesi Elena, kızlarının bu iğrenç durumdan vazgeçmesi için yalvadıklarını ancak kızlarını kararından döndüremediklerini ifade etti.

50 / 98 Khefren'in anne ve babasına cevabı, vücudunun kendisine ait olduğu ve istediğini yapabileceği olmuş. Khefren, paranın bir kısmıyla ailesine yardım edeceğini, bir kısmını da eğitimi için harcayacağını ifade ediyor.

51 / 98 Bekaretini internetten satılığa çıkardı! Genç kız açık artırma usulü yapılan satış işlemi sonunda en yüksek ücreti ödeyen kişiyle birlikte olacak.

52 / 98 İç çamaşırlarıyla lüks bir suitte çekilmiş birçok fotoğrafının bulunduğu internet sayfası üzerinden kendine satışa çıkaran Elizabeth Raine'in yüzü hiçbir fotoğraf karesinde görünmüyor. Sitede kullandığı Elizabeth Raine isminin gerçek adı olup olmadığı ise bilinmiyor.

53 / 98 Bekaretini online olarak satışa çıkaran genç kızın hedeflediği miktarsa 250 bin pound yani yaklaşık 925 bin lira…

54 / 98 Genç bayan "Umarım 250 bin pound verebilirsiniz” yazdığı satış ilanında bekaretini satacağı o gece için uyarıyor "aşk bu buluşmanın bir parçası değil”… 27 yaşındaki Elizabeth Raine söz konusu randevunun 12 saat süreceğinin de garantisini veriyor.

55 / 98 Bekaretinden vazgeçmek için başka herhangi bir yol olduğuna inanmadığını söyleyen Elizabeth Raine'in bu davranışını ailesi ve yakınları bir skandal olarak görüyor.

56 / 98 İlanda oldukça ilginç bir ayrıntı da var. Tıp öğrencisi olan Elizabeth Raine bekareti karşılığında alacağı ücretin yüzde 35'ini İngiltere'de eğitimini karşılamakta zorlanan gençkızlar için bir bağış gibi kullanacağını belirtiyor.

57 / 98 Elizabeth Raine'den önce 8 kadının daha bekaretini para karşılığında sattığı dünyada bilinen örnekler… Ancak internet üzerinden bu derece bir reklamın söz konusu olduğu bekaretini satışa çıkarma olayı eşine az rastlanan bir durum…

58 / 98 Ev yaptırmak için bekaretini satıyor Genç kızdan ilginç bir ´hayır işi´20 yaşındaki Brezilyalı genç kız Catarina Migliorini, ülkesindeki fakirler ve evsizler için ev yaptırmak için bekÃ¢retini satıyor. ´Ben romantik bir kızım´ diyerek hakkında yapılan ´fahişe´ suçlamalarına karşılık veren Catarina, ´bu sadece bir iş´ diye de ekliyor. Genç kız için internette yapılan teklifler 155 bin dolara kadar yükseldi.

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